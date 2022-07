Marvel, destinazione Fase 6: il futuro del MCU è strabiliante

È stata una nottata intensa per gli italiani bramosi di seguire in diretta gli annunci Marvel del Comic-Con di San Diego: lo è stata perché gli annunci da parte di Marvel sono stati tantissimi, andando a costruire una timeline di progetti che arriverà fino al 2025, partendo dalle prossime release al cinema. Mentre, quindi, le discussioni su Thor: Love and Thunder (recuperate qui la nostra recensione di Thor Love and Thunder) iniziano a scemare per fare spazio all'imminente arrivo di She-Hulk (qui trovate il nostro speciale su cosa ci aspettiamo da She-Hulk), siamo pronti a tuffarci in nuove considerazioni su cosa ci racconteranno le nuove Fasi del Cinematic Universe di casa Disney.



Del Multiverso sappiamo... qualcosa in più

La saga del Multiverso, come sappiamo, è iniziata con Black Widow il 7 luglio 2021, data dell'uscita al cinema del film in Italia. Prodotta da Kevin Feige, si è poi declinata con Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Eternals, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Thor: Love and Thunder e terminerà il prossimo 9 novembre con Black Panther: Wakanda Forever

(recuperate qui il trailer di Black Panther Wakanda Forever). Il film che avrà come regista Ryan Coogler, non avrà più come protagonista Chadwick Boseman, purtroppo scomparso nel 2020 a causa di un tumore al colon: non sappiamo ancora chi prenderà il suo posto, ma intanto ci è stato mostrato l'arrivo di Namor, l'eroe di Atlantide che affiancherà anche Ironheart. In ogni caso, aspettando di conoscere il volto del nuovo Black Panther, sappiamo che la chiusura della Fase 4 ci proietterà nel futuro, alla scoperta di cosa accadrà adesso nel Marvel Cinematic Universe. La Fase 5 si aprirà il 17 febbraio 2023 con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, pronto ad accompagnarci per mano non solo nel regno quantico, l'universo che ha permesso a Scott (Paul Rudd) di salvarsi dall'apocalisse di Thanos. Non solo, perché il nuovo film firmato da Peyton Reed ci presenterà anche un ruolo più presente di Cassie, la figlia di Ant-Man, e allo stesso tempo di Jonathan Majors, che Kevin Feige stesso ha indicato come una presenza importante all'interno della Fase 5. L'attore, infatti, interpreterà Nathaniel Richards, l'alter-ego di Kang il Conquistatore, che nella serie di Loki era noto come Colui che Resta.



Da Loki verso il regno quantico

Kang sarà indubbiamente il nuovo grande avversario della Saga del Multiverso, andando di fatto a sostituire Thanos, che tanti lutti e preoccupazioni aveva addotto agli Avengers.

Nathaniel Richards, il cui cognome ci fa ricordare anche di Reed, leader dei Fantastici Quattro, è uno studioso del 31esimo secolo, collegato alla famiglia di Mister Fantastic e in qualche modo risultante fratellastro di Reed per vicende che non approfondiremo in questa sede. In grado di viaggiare nel tempo, Nathaniel finisce per gestire i suoi mille volti che comprendono anche Immortus, il re del Limbo, apparso nella serie Loki nei panni di Colui che Resta. La sua presenza nel film di Ant-Man and the Wasp potrebbe ricondurci anche a un suo utilizzo del mondo quantico per effettuare i suoi viaggi temporali. Kang, nonostante le sue capacità derivanti dalla conoscenza del futuro e delle tecnologie ancora non possedute dall'uomo del nostro secolo, ha dentro di sé una ben precisa morale, per quanto a volte contorta.



Sarà inevitabile che nel corso anche della Fase 6 Kang avrà di che raccontarci e dirci, soprattutto quando arriverà il momento di Fantastic Four, annunciato per l'8 novembre 2024 e che finalmente reintegrerà i Fantastici Quattro nel Marvel Cinematic Universe dopo il breve cameo visto in Doctor Strange 2. Kang, d'altronde, nasce esattamente dalla saga dei Richards, essendo lui lo stesso, e quello potrebbe essere il momento giusto per introdurci alle sue origini e raccontarci quali sono i suoi motivi e moventi. Arrivando, così, ad Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, atteso per il 7 novembre 2025 e quasi sicuramente l'Endgame della Saga del Multiverso, al quale farà da epilogo un nuovo film di Spider-Man, come accaduto per la Fase 3.



Addio Peter Quill

La Fase 5 continuerà a raccontarci le avventure intergalattiche dei Guardiani della Galassia, nell'attesa di sapere se ci sarà ancora un intreccio con Thor: il 5 maggio 2023 Peter Quill dovrà confrontarsi con l'inevitabile scoperta di Gamora diventata una Ravager, oltre a svelarci le origini di Rocket e mostrarci l'Alto Evoluzionario, interpretato da Chukwudi Iwuji. Quest'ultimo sarà il principale antagonista del film che chiuderà le avventure dei Guardiani, facendoci verosimilmente comprendere che nella timeline con Kang non avranno modo di intervenire, diversamente da quanto accaduto con Thanos: risolte, pertanto, tutte le ramificazioni aperte nei precedenti film, di Peter Quill potremmo perdere le tracce definitivamente, per stessa ammissione di James Gunn.

Chi avrà sicuramente un ruolo centrale nello sviluppo della storia legata a Kang sarà Loki con la seconda stagione della serie a lui dedicata: in arrivo nell'estate del 2023 su Disney+, il dio dell'inganno si farà affiancare da Ironheart e Agatha: Coven of Chaos, che lo raggiungeranno poi nell'inverno dello stesso anno. È indubbio che alcune serie potrebbero fare da riempitivo nell'attesa dell'evento del 2025, che abbiamo già definito poter essere equipollente a quanto avvenuto con Infinity War ed Endgame. Toccherà, infatti, a The Kang Dynasty il 2 maggio 2025 e a Secret Wars il 7 novembre dello stesso anno raccontarci in che modo la grande battaglia volgerà al termine. Senza Iron Man, probabilmente con Thor, con un nuovo Captain America, che nel frattempo conquisterà il palcoscenico della Fase 4 con New World Order il 3 maggio 2024, e chissà se anche Hulk.



Essendo ancora sprovvisti di dettagli sui film che sono attualmente in sviluppo, possiamo solo confermare che la Fase 6 andrà a chiudere la saga che stiamo vivendo da quando abbiamo scoperto di essere abitanti di un solo piccolo universo, ossia quella del Multiverso. L'arrivo di Kang come nuovo grande avversario dovrà in qualche modo riuscire a reggere quel peso che Thanos aveva messo sulla Terra e sull'intera galassia, quando la sua ricerca delle Gemme dell'Infinito aveva messo a soqquadro l'intera squadra degli Avengers e costretto ognuno dei Vendicatori a prendere decisioni drastiche sul proprio futuro. Fu una conclusione epica, che ancora oggi ci dona dei brividi che non siamo sicuri potremo riavere. A Marvel l'arduo compito di farcela, ancora una volta, tra circa 3 anni, evadendo da quella fase di stanca che sembra aver coinvolto, da qualche mese, il mondo cinecomic.