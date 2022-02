Marry Me Sposami Recensione: Jennifer Lopez non basta

Fino a pochi anni fa, l'evento cinematografico che occupava l'atmosfera ovattata di San Valentino era la saga di Cinquanta sfumature di... (la nostra recensione di Cinquanta Sfumature di Rosso è a pochi click da qui), ma oggi si torna a una dimensione più commediata e romantica. Già da tempo, in verità, ma quando a tornare in sala è Jennifer Lopez il lungometraggio si trasforma in fenomeno di massa, che è poi anche ciò che in parte viene raccontato in Marry Me - Sposami di Kat Coiro, tra i film al cinema di febbraio 2022. Una rom-com specchio dello smodato star power di J.Lo come icona dello spettacolo e del dualismo personaggio-persona, inscenato per rispettare i canoni fashion e social della società odierna ma confezionato con forte nostalgia da inizio millennio. La storia è quella Kat Valdez (Lopez), cantante che insieme all'astro nascente della musica Bastian (Maluma) fa parte della power couple più chiacchierata del momento.



L'idea è quella di sposarsi sul palco eseguendo la loro ultima hit, "Marry Me", così da scambiarsi le promesse di matrimonio durante un tour imperdibile per tutti i fan della coppia, peccato che pochi minuti prima di andare in scena viene sbandierato in lungo e in largo il tradimento di Bastian con l'assistente di Kat. Sola sul palco e con mille domande in testa, quest'ultima nota in mezzo alla folla un uomo con un cartello in mano con su scritto "Marry Me": è Charlie (Owen Wilson), insegnante di matematica e padre single trascinato al concerto dalla figlia adolescente. Kat lo invita sul palco e decide di sposarlo al posto di Bastian, dando inizio a una relazione tutta da scoprire tra due persone appartenenti a universi differenti, curiosi di scoprire l'eventuale nascita di un amore o l'effettivo errore di una scelta avventata.



Vetrina, film e palcoscenico

Inutile prendersi in giro: Marry Me - Sposami è una commedia che non vive di momenti particolarmente sorprendenti, né in chiave cinematografica né di scrittura.

I guizzi estetici e contenutistici sono lontani dall'essenza stessa del titolo diretto dalla Coiro, più per esigenze produttive (dettate dalla Lopez) che per volontà della stessa cineasta, proveniente dal mondo delle comedy su grande e piccole schermo. L'esigenza della star del pop internazionale era quella di riversare in un titolo di genere le sue dirette esperienze, soprattutto quella del tragico abbandono da parte di Ben Affleck poco prima di sposarsi nel 2003. Un modo di raccontare l'amore tra famosi in chiave moderna, dove un tradimento è reso pubblico prima che la vittima lo sappia, ma pure l'ennesimo film che tenta un processo di smitizzazione della star, umanizzandola per approfondire i tratti più sinceri e salienti del suo carattere. Lo faceva già Notting Hill nel 1999, poi in chiave teen Camp Rock su Disney Channel e ora, con roboante anima pop/R&B, questo. Niente di nuovo, insomma.



Il film è invece interessante nel discorso relazionale tra Kat e Charlie, in particolar modo nell'ingerenza emotiva positiva che hanno l'una sull'altro. Non c'entra il destino, quel cartello in mano all'uomo nel momento giusto, la delusione che ha spinto lei a notarlo in mezzo a migliaia di persone: il fulcro è l'impegno, imparare ad aprirsi all'altro, conoscersi senza idealizzarsi a vicenda, sapere cosa si vuole.

Un rapporto che nasce da fondamenta inesistenti che è però in grado di edificarle nonostante la lente d'ingrandimento dei mass media, le sostanziali differenze sociali, i dubbi personali e i consigli giusti o sbagliati di amici, familiari o avvoltoi. Curiosità vuole che in realtà Marry Me non sia basato sulla vita di J.Lo ma sull'omonima graphic novel del 2008 di Bobby Crosby, che a suo volta comunque potrebbe avere tratto ispirazione proprio dal continuo tira e molla delle power couple hollywoodiane.



Più vetrina che intrattenimento

La sensazione resta quella di un film cucito comunque alla perfezione sulla figura della Lopez, che infatti interpreta se stessa senza troppa difficoltà, lontana dai fasti de Le ragazze di Wall Street e in modalità pilota automatico. Wilson incarna invece la figura del ragazzo della porta accanto, ovviamente stereotipato all'eccesso ma comunque un personaggio nelle corde commediate dell'attore, tra giusto piglio dramedy e romantico.

Non manca il divertimento (pure se stantio) e il fascino di addentrarsi in un titolo così fashion e glitterato ma anche di buoni sentimenti e di virtù riscoperte, sicuramente piacevole nella sua non-inventiva, soprattutto per i fan di J.Lo e gli amanti sfegati delle rom-com. Resta un modo di intendere il cinema come uno strumento "da palcoscenico" per estendere il più possibile il dominio sociale e culturale della propria immagine sul grande pubblico, più vetrina che intrattenimento, tra esibizioni on stage quasi-reali e un mix di contenuti funzionali al pretesto di un racconto accattivante che è però vuoto di spirito creativo. Certo, vive il genere in purezza e lo fa con grande consapevolezza di sé, tra promozione e altro, eppure non basta per renderlo vincente anche solamente nel suo mondo cinematografico d'appartenenza, dove piacerà a chi deve piacere.