Mark Hamill e il nuovo Luke de Gli Ultimi Jedi: dall'odio all'accettazione

Dallo scorso 13 dicembre non si discute d'altro se non di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, capitolo ufficiale della saga che ha spaccato in maniera quasi perfetta pubblico e critica. Due gli schieramenti netti, uno più agguerrito dell'altro: da una parte chi ha amato il film, nonostante il taglio con il passato e la nuova caratterizzazione dei personaggi classici, opposto a chi invece ha odiato il film su tutta la linea, salvando poco e niente. Uno degli elementi che più ha destabilizzato la Forza è stato sicuramente il personaggio di Luke Skywalker, interpretato come tradizione da Mark Hamill. Probabilmente avrete già visto il film e non faremo particolari spoiler espliciti, di certo ci siamo ritrovati davanti a un Luke molto diverso rispetto al passato, che lo stesso attore che lo interpreta ha criticato qualche giorno fa. "Non è il mio Luke" ha detto Hamill nel corso di un'intervista, "il personaggio che vediamo ad Ahch-to è soltanto la sua ombra, si è isolato rinunciando così all'eredità dell'Ordine dei Jedi, formato da cavalieri che non si arrendono mai. Probabilmente ci avrebbe messo un anno a riprendersi da tutti i suoi crucci, non tutto questo tempo".

Rinnega il tuo nome

L'attore ha in parte criticato anche alcune scelte di sceneggiatura di questo nuovo capitolo, dicendo che "il Luke originale non avrebbe mai detto cose di quel tipo, è un personaggio appartenente a una nuova generazione. Questo mi ha dato da pensare, ho discusso spesso con Rian Johnson, lui aveva bisogno di un nuovo Luke che fosse funzionale alla sua storia e così è stato, ma non è il Luke di George Lucas, questo è certo". Frasi che, ovviamente, hanno scatenato un vero e proprio putiferio, soprattutto fra gli appassionati più incalliti che non hanno digerito affatto il film. Film che, come dicevamo in apertura, ha rotto platealmente con alcuni canoni ufficiali e storici, con coraggio e decisione, aprendo una nuova strada da percorrere e cercando di evitare le polemiche di Episodio VII - accusato invece di aver cambiato troppo poco. Mark Hamill dunque dà ragione a chi sostiene la frivolezza del progetto? Sbagliato, troppo semplice, perché poche ore fa la versione appena raccontata è stata ribaltata completamente.



Ritorno sui propri passi

L'attore americano ha confermato, nel corso di un'intervista esclusiva per IMDb, di aver sì avuto dei grossi problemi ad accettare le nuove sfumature di Luke, ma che dopo aver visto il film sarebbe tornato sui suoi passi. "Rian Johnson aveva in mente una versione molto particolare di Luke, è vero, non è stato semplice accettare tutto, dopo aver visto il film però devo ammettere di essermi sbagliato. Probabilmente è un bene essere usciti al di fuori dei canoni classici, se fossi stato un maestro Jedi benevolo, dal cuore grande e pronto ad allenare una nuova allieva, sarebbe stato ridondante, una cosa obsoleta che abbiamo già visto. Lo ha già fatto Alec Guinness, non avrei potuto farlo meglio di lui, non ci avrei nemmeno provato. Bisogna accettare il fatto che Luke sia cambiato, non è quello della trilogia originale, è il Luke della nuova generazione." Che Mark Hamill avesse tralasciato la visione d'insieme, data soltanto dal film completo e non dalla sceneggiatura, e parlato contro il suo nuovo Luke troppo presto? Voi che idea vi siete fatti?