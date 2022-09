Ti mangio il cuore: Romeo e Giulietta in chiave mafiosa

Nella nostra recensione di Ti mangio il cuore vi abbiamo parlato di una storia di passione e sangue. Non poteva essere altrimenti, soprattutto il secondo aspetto, vedendo come il film di Pippo Mezzapesa ci racconta della Quarta Mafia, romanzandola partendo dal libro omonimo su cui è stata edificata la pellicola scritto da Carlo Bonini e Giuliano Foschini. La rivisitazione è il punto focale di un'operazione che sceglie di mescolare insieme aspetti autentici di questo male che affligge i territori caldi e meschini del Sud Italia, zone di guerre e rappresaglie che non hanno alcuna remora nel gettare fango e morte per portare alla ricchezza il proprio clan.



Ti mangio il cuore, distribuito di 01 Distribution e prodotto da Indigo Film e Rai Cinema, nelle sale dal 22 settembre, ci presenta anche una nefasta storia d'amore che ricorda molto la tragedia di Romeo e Giulietta, e che vede tra i protagonisti una Elodie passata dalla musica al cinema.



Due casate nemiche

In questa cornice che prende da fatti reali, la quale cerca di tratteggiare i contorni della vera vicenda di Rosa Di Fiore, prima pentita della Quarta Mafia, Ti mangio il cuore utilizza gli stilemi più classici che una narrazione possa presentare quando cerca di riportare un racconto edificato attorno all'odio, alla vendetta e all'esacerbazione dei sentimenti. Il fattore scatenante che innesca la lotta a colpi di uccisioni tra la famiglia dei Camporeale e quella dei Malatesta è proprio l'incontro e l'innamoramento di due rappresentanti dei gruppi rivali, dal cui amore scaturirà la cascata di omicidi e brutalità mostrati nella pellicola.

Nei ruoli di Andrea Malatesta e Marilena Camporeale figurano gli interpreti Francesco Patané e Elodie, al suo debutto nella recitazione, moderni Romeo e Giulietta che appartenenti a due universi separati e conflittuali finiranno, proprio come nella tragedia di William Shakespeare, a vedersi circondati da un futuro di morte e isolamento. Una relazione che nell'opera è la miccia che le famiglie rivali silentemente stavano forse aspettando, in cui viene mostrata inizialmente una pace di circostanza che manteneva una certa calma nella periferia pugliese, quella scossa e messa in subbuglio dalla scoperta e dalla fuga dei personaggi di Andrea e Marilena, costretti a scappare.



Quando l'amore finisce in tragedia

Ma correre lontano dai propri problemi non è mai la soluzione migliore. Seppur in maniera assai più sanguinolenta, come in Romeo e Giulietta anche in Ti mangio il cuore è un'aria lugubre quella che comincia ad aleggiare nella pellicola, quasi a prevedere una fine già certa.

Da un sentimento puro, onesto, che aveva unito carnalmente e interiormente i due personaggi, facendo trovare l'uno nell'altra un modo per distaccarsi da quel contorno criminale e opprimente, Marilena e Andrea saranno costretti a ritornare in quella terra per difendere nome e onore, dovendo accantonare l'amore scambiandolo con la rivalsa e il taglione. È in questo che il film di Mezzapesa differisce dalla pièce shakespeariana. Se Giulietta e Romeo pur consci dello sconvolgimento causato all'interno delle loro famiglia e della loro casata hanno tentato di covare quel germoglio d'amore fin proprio ai loro ultimi istanti, in Ti mangio il cuore al rapporto tra Andrea e Marilena si sostituisce il dovere e, infine, la volontà di quest'ultimo di dover salvare e proteggere il nome dei Malatesta.



Un uomo che, anche questo sulla scia della pazzia e della sete di potere dei drammi archetipici, viene invaso da avidità e cupidigia che lo renderanno famelico e cieco. Una serie di azioni che hanno condizionato il protagonista a cui, mosso per obbligo e dalla medesima disperazione dell'essere diventato ormai un carnefice, non è rimasto altro se non crogiolarsi e impazzire per quella sua posizione.

Se in Romeo e Giulietta trionfava, anche nella dipartita, quello che chiamiamo amore, in Ti mangio il cuore quest'ultimo assume un ribaltamento dovuto al contesto mafioso in cui la narrazione viene sviluppata e che risulta assai meno poetica in virtù di quello che accade in realtà criminose come quelle dell'opera di Pippo Mezzapesa. Un rinnegare e voltare le spalle al sentimento, inaridito dalla vendetta e dalle ritorsioni degli uomini.