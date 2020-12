Mamma, ho perso l'aereo: la commedia natalizia perfetta che non stanca mai

Ci sono quei film di Natale che non passano mai di moda. La notte della vigilia è ormai caratterizzata dalla diabolica scommessa di Una poltrona per due (1983), mentre i più nostalgici possono sempre rivolgersi a grandi capolavori passati come La vita è meravigliosa (1946).

Ma c'è un film che forse più di tutti ha segnato l'immaginario natalizio di chi è nato negli anni '80, ossia Mamma, ho perso l'aereo. Un clamoroso successo di pubblico - la commedia più redditizia di sempre prima di essere sorpassata dal sequel Una notte da leoni 2 (2011) - un moderno classico amato da grandi e piccini.

Diretto da Chris Columbus e scritto dallo specialista John Hughes, il film è un perfetto concentrato di risate e buoni sentimenti, il prodotto ideale da vedere insieme a tutta la famiglia non solo nelle occasioni di festa ma in qualsiasi periodo dell'anno.

Se infatti il giorno del 25 dicembre è fondamentale sia nelle vesti di incipit narrativo che per amplificare il contorno edificante secondario, le dinamiche da home invasion in chiave caricaturale risultano irresistibili anche se decontestualizzate dal relativo periodo: certo la ricorrenza aggiunge quel poco di brio in più per rendere il tutto un vero e proprio indimenticabile cult a tema.



A casa da solo

Chi non ha mai sognato da bambino di rimanere da solo in casa per qualche giorno? Ebbene, il desiderio del giovane Kevin si trasforma in realtà, anche se nel modo più paradossale e improvvisato. Niente a che vedere quindi con quanto similmente accaduto al personaggio di James Stewart nel succitato capolavoro di Frank Capra, ma una soluzione di scrittura molto più leggera e subdola.

Con un numero di figli da fare concorrenza alla folta prole di Dodici lo chiamano papà (1950), la famiglia McCallister si dimentica il piccolo Kevin e prende l'aereo per Parigi, meta di vacanza, come nulla fosse.

Solo l'amorevole madre si accorge finalmente della mancanza, ma il volo è ormai partito e far ritorno alla dimora in tempo utile è soltanto un lontano miraggio.

Non che Kevin rimpianga almeno inizialmente la presenza di genitori e fratelli, che lo vedevano come vera e propria pecora nera. Non a caso, perché il Nostro ne sa una più del diavolo ed è un imperterrito combinaguai. Lo scoprirà a proprie spese la coppia di folkloristici ladruncoli che intende rapinare tutte le lussuose case del quartiere durante l'assenza dei proprietari.



Perché Kevin sarà anche solo un bambino, ma non è certo come tutti gli altri e, scoperto il piano criminale dei due, inventerà una serie di trappole ingegnose per sventare il tentativo di rapina, costringendo i due improvvisati malfattori a far ritorno in galera con le pive nel sacco.



Memorie collettive

Le scene che sono diventate oggetto di venerazione sono molteplici, ma vogliamo citarne almeno due quali più esemplificative della folle e geniale organizzazione narrativa.

La prima è la finta festa messa in piedi dal giovanissimo protagonista muovendo dei semplici cartonati o manichini di forma umana, quale sorta di burattinaio dagli infiniti arti, atta a scoraggiare i malfattori e la seconda è la ricorrente visione televisiva di un fittizio gangster-movie, con le battute degli attori che tornano utili a Kevin anche nella vita reale.

Quest'ultima è una sequenza cruciale perché sottolinea lo stretto contatto tra il cinema e la quotidianità della gente comune, in una specie di comunicazione metacinematografica che denota tutto l'acume di Hughes, nonché l'abilità di Columbus nel mettere in pratica l'idea originaria senza forzature.



Mamma, ho perso l'aereo è d'altronde un'operazione interamente basata sulla sospensione dell'incredulità, connotata però in un'accezione piacevolmente credibile nella gestione del contorno e delle diverse figure di supporto.

Dal lugubre vicino, oggetto di una malevola urban legend, in realtà dal cuore d'oro fino al leader della polka band - interpretato dal compianto John Candy - l'umanità è una costante come il rifiorire di emozioni sane e retoriche.

Uno sprint di dolcezza che caratterizza in particolar modo l'ultima metà e si amalgama una volta tanto con grazia ai toni spassosi dominanti in precedenza.



Le facce giuste al posto giusto

Mamma, ho perso l'aereo ha ottenuto un riscontro così alto non solo per le menti che vi stavano dietro, ma anche per le facce che si ponevano davanti (alla macchina da presa). Macaulay Culkin è qui nel ruolo della sua consacrazione, alpha e omega fanciullesco di un'esaltazione slapstick che poi si rivarrà anche sugli imbranati, a modo loro adorabili, villain di Joe Pesci e Daniel Stern.

L'alchimia intrinseca di questo trio involontario è la forza motrice della vis umoristica, con i corpi e le espressioni che diventano l'anima delle miriadi di gag a profusione.

L'ultima mezz'ora è un incessante e pirotecnico tour de force, dove l'architettura domestica e gli elementi, inanimati o non, della casa trovano un proprio, preciso, scopo nella magnifica resa dei conti, contemporanea lotta tra Davide e Golia dove però i ruoli si scambiano sin da subito.

E anche senza andare a cercare azzardati paralleli mitologici, godendo quindi del puro divertimento in un'ottica spensierata e a cervello spento, la disfida tra bambino e ladruncoli è un puro concentrato di quel che dovrebbe essere il cinema comico, capace di omaggiare i prototipi per adattarli in entità inedite e fresche.



Perché l'ottica vira su coordinate cartoon, universo dei Looney Tunes su tutti, da risultare così immediata sia ai più piccoli spettatori che a quelli più grandicelli, pronti a rivivere toni e atmosfere legate alla loro, più o meno lontana, infanzia.

Nei suoi cento minuti di visione Mamma, ho perso l'aereo riflette con lucidità e con uno stile accattivante quella genuina spensieratezza che non passa mai di moda. D'altronde, se a trent'anni dall'uscita siamo ancora qui a parlarne, un motivo - ben di più - forse ci sarà.



Plagi e sequel

A margine, spendiamo due parole non solo sul prosieguo della saga ma anche sulle accuse di presunto plagio, queste forse sconosciute ai più.

Il regista francese René Manzor ha infatti fatto causa alla produzione in quanto Mamma, ho perso l'aereo sarebbe stato molto simile a un suo film uscito l'anno precedente, ossia Un minuto a mezzanotte (1989). Se è vero che le similitudini tra i due titoli non sono poche, è anche molto difficile - ma non impossibile - che Hughes o Columbus abbiano potuto prenderne spunto, dato che la pellicola transalpina non venne distribuita nelle sale americane e in quegli anni non era così semplice procurarsi copie dall'estero o pirata. Chissà che questa curiosità non spinga qualcuno al recupero del suddetto.



Tornando invece ai sequel, il primo è l'unico diretto e con gli stessi protagonisti. Girato sulla scia del successo dell'originale, Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York (1992) ricicla la formula del predecessore, soltanto che questa volta Kevin finisce per prendere un aereo sbagliato ritrovandosi da solo nella Grande Mela, con tutte le conseguenze del caso.

Nonostante qualche discreta trovata, con tanto di discusso incontro con Donald Trump, l'effetto copia/incolla è palese e l'originalità del prototipo è qui un lontano ricordo.



Il resto del franchise si è poi progressivamente sbiadito, introducendo nuovi protagonisti che non hanno lasciato il segno e trovando infelici traduzioni nell'adattamento italiano. Home Alone 3 è diventato un poco appetibile Mamma, ho preso il morbillo (1997), mentre il quarto l'altrettanto scoraggiante Mamma, ho allagato la casa (2002).

Ne è uscito anche un quinto episodio, Holiday Heist - Mamma, ho visto un fantasma (2012), ma ormai il franchise era bello che morto, con il solo tassello iniziale a brillare ancora di imperitura gloria.