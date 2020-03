Mademoiselle, il sesso tra prigionia e libertà nel film di Park Chan-wook

Di recente è stato David Cronenberg a sottolinearlo: "I film sono sesso". Una stoccata diretta ai cinecomic e un modo di intendere il cinema come piacevole e stuzzicante sforzo fisico, fino all'estasi e all'orgasmo sensoriale, da scuotere il pubblico nel profondo. Concentrazione e impegno, manualità ed esperienza, tocco e ritmo sono alcuni dei più importanti strumenti di costruzione di una scena. Gli stessi che stimolano molti autori a perfezionare concezione e struttura del movimento filmico per raggiungere un piacere artistico e una conoscenza dei dettami tecnici e di genere incommensurabile, da donare poi agli spettatori.



Il cinema sa essere esperienza per entrambe le parti, un donarsi reciproco: penetrazione della quarta parete mediante intenzioni ed emozioni, immagini, momenti, suoni, e completa apertura mentale (e spesso spirituale) per recepire e accogliere quei sentori e quei messaggi contenuti in un solo film, capace di fecondare la nostra anima o la nostra immaginazione. Non c'è dubbio: il cinema è sesso, elemento che a volte sa anche raccontare e manipolare con estrema grazia e intenti sofisticati, e di recente nessuno ha fatto meglio dello splendido Mademoiselle di Park Chan-wook, uno dei più grandi maestri del cinema sud coreano e mondiale.



La prigionia dell'erotismo

Lo stimato autore ha sfruttato in diverse occasioni il tema e l'atto sessuale come spinta narrativa in alcuni dei suoi film. Nel titolo ispirato al manga di Nobuaki Minegishi, Old Boy, la carnalità dell'amore, lo stupro e poi l'incesto giocavano un ruolo scabroso e decisivo nell'economia della storia, così come in Stoker il desiderio di emancipazione e completa espressione di sé si confondeva tra i sottili e affascinanti giochi d'attrazione e manipolazione della famiglia eponima. Anche nel meno conosciuto Sono un cyborg, ma va bene era presente il sesso nella sua forma più semplice e se vogliamo persino infantile, senza particolari secondi fini se non quelli di amore e vicinanza fisica, nonostante una declinazione molto interessante all'interno di un argomento difficile come quello della malattia mentale.

In Mademoiselle però Chan-wook trasforma e amplia la centralità del sesso nell'economia dell'intreccio narrativo, rendendolo non solo primario ma anche essenziale ai fini concettuali della storia. Diretto contrasto tra l'erotismo e l'atto sessuale, confrontandoli, analizzandoli e intersecandoli in un continuo ribaltamento espositivo e tonale che sfocia infine nel tradimento e nella vendetta.



Ispirandosi al romanzo Ladra di Sarah Waters, e ambientando il film nella Corea del Sud degli anno '30, occupata dai giapponesi, l'autore rielabora le tematiche del libro adattandole alle sensibilità del cinema e della cultura orientale.

La protagonista, Hideko, si scopre prigioniera in casa del ricco zio Kouzuki, avido collezionista di libri erotici. Addestrando la nipote alla lettura e alla dimostrazione pratica della sadica pornografia descritta in quei rari tomi da collezione, Kouzuki ha creato un piccolo business. Ospita infatti sotto lauto pagamento uomini benestanti nel suo piccolo "teatro", sfruttando Hideko per questi spettacoli pornografici, obbligandola tramite abusi fisici e psicologici sin dall'età di 5 anni a obbedire a ogni suo ordine o richiesta.

È molto importante sottolineare che parte integrante di questo violento contesto è solo ed esclusivamente l'erotismo e non il sesso in sé, l'atto carnale. È l'erotismo fine a sé stesso, sadico e feticista a eccitare i ricchi e a liberare i loro istinti più sfrenati e primordiali, che ne irretiscono i sensi e li lasciano preda della sensuale lettura di Hideko e dalla dimostrazione finale.

In questa cornice è proprio l'erotismo la gabbia che imprigiona la ragazza, che non riesce a slegare il suo vero "io" e fuggire da quel ciclo infinito di abusi e orrore che ne hanno irrimediabilmente plasmato psiche e carattere, rendendola a sua volta un po' sadica, brillante e complicata.



La libertà della sessualità

Una vittima che si trasforma solo in parte in carnefice e che sfrutta i "doni" dello zio per scappare da quella gabbia costruita così pedissequamente intorno a lei, limitandosi senza sforzo a mettere in atto le lezioni erotiche per spiccare il suo volo verso il vero piacere e la libertà. E tutto questo lo fa tramite la piena espressione sessuale di sé e l'amore per Sook-hee, quella che inizialmente era la sua nuova ancella, scopertasi poi abile truffatrice e divenuta infine la sua amante. In un continuo ribaltamento delle parti in gioco, Chan-wook ci presenta un contesto benestante e a prima vista regolare, salvo poi destrutturarlo un capitolo dopo l'altro seguendo di pari passo una precisa decostruzione dei personaggi. Tutto si trasforma e si rivela lentamente e così fa Hideko con Sook-he, dando piena estrinsecazione della sua personalità. Contorta, eppure oppressa, che riesce mediante un sesso passionale, sincero e diverso a dare forma concreta, pura e per nulla crudele alle letture erotiche che a lungo ne avevano offuscato catarsi e bellezza.



Tramite il sesso comincia un percorso di scoperta che spoglia Hideko delle sovrastrutture mentali impartitegli dallo zio, ma è in realtà sempre tramite il sesso che (almeno nell'incipit del rapporto) la protagonista mette in moto il suo articolato piano per allontanarsi dal quel circo degli orrori mascherato da ricca dimora di famiglia.

Parallelamente scopriamo comunque la libera sessualità di Sook-he, che da truffatrice costretta dal finto conte Fujiwara a "sedurre" Hideko viene completamente catturata dalla sua bellezza, da un'intelligenza fuori dal comune, da una passionalità mai vissuta prima di allora.

Ed ecco anche qui che l'erotismo diventa gabbia e il sesso chiave di fuga, come se ci fosse un chiaro intento intellettuale di dimostrare la natura falsa, adulatoria e adultera del primo e quella invece paradossalmente casta, autentica e viscerale del secondo.

Dimostrando la grande complessità dell'animo umano in un film cinematograficamente spiazzante e sconvolgente, che ci inganna e ci manipola fino alla fine con evidente intento diegetico, quando decide di denudarsi completamente e offrirsi in tutto il suo perturbante splendore in una scena di carne, gemiti e sudore, con Hideko e Sook-he ormai un'entità sola nel caldo e umido abbraccio del loro amore.