Madame Web potrebbe essere importantissimo per lo SpiderVerse... o forse no

Il primo trailer di Madame Web è arrivato a metà novembre: il nuovo film dello Spider-Verso di Sony uscirà il 14 febbraio 2024 e, almeno a giudicare dal video diffuso un paio di settimane fa, avrà per protagoniste quattro eroine (Cassandra Webb, interpretata da Dakota Johnson, insieme alle tre Spider-Woman di Sydney Sweeney, Celeste O' Connor e Isabela Merced) che dovranno fronteggiare Ezekiel Sims, un misterioso assassino con una tuta simile a quella dell'Uomo Ragno che sta cercando di liberarsi di tutte le Spider-Persone presenti sulla faccia della terra.



Al netto della trama della pellicola, però, Madame Web ha fin da subito colpito i fan per via della possibilità che, con i suoi poteri, la protagonista riesca a collegare lo Spider-Verso di Sony all'MCU di casa Marvel e Disney. D'altro canto, gli ultimi rumor sulla trama di Spider-Man 4 suggeriscono che il film includerà Morbius, Venom e persino Kraven il Cacciatore - tutti personaggi che con il Marvel Cinematic Universe non hanno nulla a che fare, per ora. Possibile dunque che proprio Madame Web ponga le basi per il tanto atteso incontro tra Spider-Verso e MCU?



La tela di Madame Web

In primo luogo dobbiamo capire quali sono i poteri di Madame Web, che si trovano alla base di molte delle speculazioni multiversali dei fan di Spider-Man. Cassandra Webb è un personaggio molto diverso dallo standard dei comic.

Non parliamo infatti di un'eroina con superpoteri quali la forza sovrumana, la super-velocità o i sensi di ragno, ma di una figura con un fisico debolissimo, fiaccato da una malattia terminale (la miastenia gravis), che però viene bilanciato da dei poteri psichici che non hanno pari negli albi Marvel. Tra di essi abbiamo la chiaroveggenza, la possibilità di prevedere il futuro, la capacità di comunicare telepaticamente, quella di trasportare con il pensiero altri esseri umani nella sua dimensione e persino l'immortalità. Non solo: Madame Web può vedere la "Tela della Vita e del Destino" - "Web of Life and Destiny", in inglese. Difficile definire quest'ultima con precisione, anche se nei fumetti essa sembra essere quanto di più vicino esista al concetto di Multiverso spiegato in Spider-Man: Across the Spider-Verse e nel MCU, ovvero un insieme di realtà più o meno diverse tra loro, separate l'una dall'altra ma capaci di interagire reciprocamente in alcuni casi specifici, spesso con risultati nefasti. Madame Web può vedere e manipolare il Multiverso grazie ai suoi poteri psichici: proprio per questi, molti assidui lettori dei fumetti credono che sarà proprio Cassandra il personaggio che trasporterà gli eroi e i villain dallo Spider-Verso al MCU.



Nei fumetti, la "tela" di Madame Web è stata usata per collegare tra loro diverse versioni di Spider-Man, un po' come è già successo al cinema in Spider-Man: No Way Home o nel già citato Spider-Man: Across the Spider-Verse. È dunque assolutamente plausibile che proprio i poteri dell'eroina di Dakota Johnson portino lei, le altre Spider-Women e magari qualche Uomo Ragno a spasso per il Multiverso. Nonostante ciò, non possiamo non sottolineare che Madame Web è un film tutto sommato minore per lo Spider-Verse: non si tratta né di una pellicola dedicata all'arrampicamuri di Tom Holland né tantomeno di un titolo della serie di Venom. Difficile che una trama così ambiziosa finisca per essere usata per una produzione del genere.

Semmai, Madame Web potrebbe "tirare le fila" (letteralmente) dello Spider-Verso di Sony - magari causando involontariamente un'Incursione. Finora, i tre Spider-Man di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, il Venom di Tom Hardy, il Morbius di Jared Leto e - si presume - il Kraven di Aaron Taylor-Johnson vivono tutti in mondi diversi tra loro. Usando la sua "tela", insomma, Madame Web potrebbe porre le basi per un universo veramente condiviso tra questi personaggi, o almeno tra alcuni di essi. Per esempio, il film potrebbe risolvere i problemi di continuity della scena post-credit di Morbius, oppure - magari con una nuova sequenza dopo i titoli di coda - potrebbe portare alla formazione del team dei Sinistri Sei, che dovrebbero essere i villain della quarta pellicola di Spider-Man.



Verso il Marvel Cinematic Universe?

D'altro canto, proprio le post-credit di Morbius e Spider-Man: No Way Home ci hanno preannunciato che Sony vuole realizzare un crossover tra le sue IP del Ragno-Verso, finora rimaste separate tra loro. Quest'ultimo potrebbe verificarsi con Venom 3, che non a caso sarà l'ultimo film standalone sul Protettore Letale.

E poi, ovviamente, potrebbe esserci il grande salto per Venom, Morbius, Kraven e per le altre Spider-Persone (comprese magari quelle del franchise animato) verso il MCU, che però non avverrà prima di Spider-Man 4, film per cui una transizione del genere potrebbe rappresentare il momento clou o, addirittura, il finale. In altre parole, Madame Web potrebbe essere solo un primo (ma comunque importantissimo) tassello per un arco narrativo più ampio: il film introdurrà l'unico personaggio della Spider-Family con dei poteri tali da passare da una Terra all'altra, e magari potrebbe persino svelarci che il villain Ezekiel Sims proviene da un altro universo e che vuole uccidere le Donne-Ragno proprio nel tentativo di evitare che Cassandra Webb sviluppi e utilizzi i suoi poteri. Ciononostante, appare decisamente improbabile che l'intera trama si sviluppi attorno al tema dei viaggi nel Multiverso. Al contrario, ci sembra quasi sicuro che a questi ultimi verrà dedicato solo poco spazio, forse sul finale della produzione o addirittura dopo i titoli di coda. Ammesso ovviamente che di viaggi multiversali si finisca davvero per parlare: le possibilità, dopo il finale della stagione 2 di Loki e gli avvenimenti di Across the Spider-Verse, ci sono, ma resta da capire se Sony abbia deciso di coglierle.



L'altro interrogativo che rimane riguarda invece l'universo in cui è ambientato Madame Web. Fin dal trailer sembra che quest'ultimo non sia lo stesso né di Morbius né di Venom, mentre alcuni fan sostengono che la storia narrata dalla pellicola Sony si svolga nel passato di Terra-616. Questo perché il trailer di Madame Web mostra lo Zio Ben, interpretato da Adam Scott. Dove c'è Zio Ben c'è Spider-Man (o meglio, ci sarà Spider-Man) e, per ora, l'unico Uomo Ragno di cui non conosciamo lo Zio Ben è quello di Tom Holland.

Da qui il collegamento: Madame Web è ambientato su Terra-616, ma nel passato. Un po' come è avvenuto per la prima parte di Black Widow e come dovrebbe avvenire per l'incipit della trama di Fantastic Four, che secondo i rumor si svolgerà negli Anni Sessanta. A nostro avviso, la teoria dei fan fatica a reggersi in piedi, dal momento che non prende neppure in considerazione l'eventualità che Madame Web abbia per setting una Terra mai vista prima, con il suo Uomo Ragno che ancora deve nascere.

In ogni caso, se le speculazioni si rivelassero veritiere e davvero Cassandra Webb già esistesse nell'MCU - o in una dimensione separata da quest'ultimo, ma questo lo capiremo solo vedendo il film - un suo ingresso in scena in Spider-Man 4 potrebbe essere ancora più giustificato, così come una grande retcon dell'intero Spider-Verso nel MCU potrebbe diventare più semplice e "digeribile" da parte dei fan.



Ovviamente, però, c'è anche la possibilità opposta: Madame Web creerà un universo Sony davvero condiviso, ma sarà separato dal MCU e avrà il "suo" Spider-Man, magari il Miles Morales della saga animata. Ma siamo sicuri che una mossa del genere avrebbe senso, soprattutto in un momento di difficoltà per i cinecomic tutti?