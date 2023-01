Oltre M3gan: da Annabelle a Chucky, le bambole più spaventose dell'horror

La lotta è aperta e dopo l'uscita di M3gan, tra i film di gennaio 2023 al cinema, si è corsi a decidere qual è la miglior bambola dell'universo horror che sia mai stata creata. Una domanda che fa riflettere sulla lunga dinastia che ha preceduto il giocattolo high-tech inventato dalla mente di James Wan assieme a Akela Cooper, sceneggiatrice della pellicola. E sebbene abbiamo comunque assegnato già una posizione alla protagonista-androide nella nostra recensione di M3gan, non possiamo esimerci dall'esplorare il mondo espanso e inquietante dei pupazzi più spaventosi della storia del cinema. Da volti diventati iconici a giocattoli che hanno acquistato notorietà nel tempo, rimanendo casi unici e isolati oppure dando il via a un'intera produzione a loro dedicata.



La bambola assassina

È sicuramente il pupazzo più famoso dell'universo orrorifico e da cui nasce la vera e propria definizione di "bambola assassina". È Chucky, personaggio arrivato sul grande schermo nel 1988 grazie alla direzione del regista Don Mancini. Il film de La bambola assassina racchiude in sé una doppia anima: quella esoterica di un serial killer che, in punto di morte, ha riversato il proprio spirito dentro al giocattolo, e quella legata al lato psicotico di un omicida.

Un'opera che ha visto un processo travagliato e vari cambiamenti per rendere Chucky quanto mai terrorizzante, per poi raggiungere una fama unica, diventando il secondo miglior incasso della United Artist nel suo anno di uscita. Una risonanza tale che non ha fermato il percorso di questo personaggio sadico e ironico a proprio modo, avviando un vero e proprio franchise che è andato avanti tra sequel e reboot, giungendo fino alla serialità.



Annabelle

Esattamente come M3gan, anche Annabelle fa parte della schiera di successi della Blumhouse, casa di produzione di Jason Blum, la personalità più in vista quando si tratta di investire in storie e film horror.

Se la protagonista del film di Gerard Johnstone, però, ha la possibilità di parlare e comunicare con gli altri personaggi, Annabelle fa solamente da tramite, una porta che le forze maligne possono utilizzare per oltrepassare l'aldilà e giungere nel mondo dei vivi. Un oggetto da possessione, tema centrale dei vari titoli che finora l'hanno posta al centro della narrazione.



The Boy

Il mestiere del babysitter è stato sempre particolarmente pericoloso nel cinema horror. Basti pensare a Halloween e al destino delle vittime di Michael Myers, certamente non dei più felici. Lo stesso vale per il personaggio di Greta dell'attrice Lauren Cohan, che nel 2017 ha dovuto affrontare una forza demoniaca nel film The Boy.

La protagonista doveva però occuparsi di un bambino particolare, Brahms, bambolotto di porcellana a grandezza naturale che la ragazza sarà impegnata ad accudire per due mesi. In realtà, quella che sembra solamente la follia di una coppia di genitori che ha perso il proprio figlio, si rivelerà presto una presenza brutale e mortale.



Saw

Impossibile non provare un senso di terrore ogni volta che Billy, la marionetta giostrata da Jigsaw, compare di fronte alla macchina da presa nella saga di Saw. Un'icona del panorama horror dietro a cui si nasconde un insospettabile John Krame, malato terminale che, non accettando di dover lasciare la Terra, escogita una maniera per sostituirsi al fato e vedere chi è degno o meno di continuare a vivere.

Un "aiutante", quel Billy dagli occhi rossi e le guance a spirale, che è diventato rappresentativo di un'intera saga andata avanti per anni e di cui è stato annunciato il decimo nuovo film del frachise per il 2023.



Dead Silence

James Wan ha una fissa per le bambole. Sembra ormai evidente. Citate già M3gan e Annabelle, è adesso il turno di Billy, anche questa una marionetta con lo stesso nome del già tirato in ballo Saw, ma che con il franchise ha ben poco a che fare.

Il film di riferimento è infatti stavolta Dead Silence, in cui questo pupazzo viene spedito in un pacco anonimo alla coppia formata da Jamie (Ryan Kwanten) e Lisa Ashen (Laura Regan) e di cui la donna rimarrà vittima. Starà poi al coniuge indagare sulla marionetta, scoprendo che apparteneva alla ventriloqua Mary Shaw (Judith Roberts), assassina che, dopo la sua morte, desiderava che il proprio corpo venisse trasformato in quello di un pupazzo.



Dolls

È il 1987 e un anno prima dell'uscita di La bambola assassina arriva al cinema Dolls. Questa volta, però, i personaggi dell'orrore non sono solamente le "dolls" del titolo, ma pagliacci, marionette, peluche e anche burattini.

Questi giocattoli omicidi del film di Stuart Gordon, però, uccidono solamente le persone superficiali che hanno una visione materialista del mondo, trasformando le loro vittime proprio in pupazzi.



Magic

Prima di Hannibal Lecter, per Antonhy Hopkins c'è stato Magic. O meglio ancora: Fats. La marionetta è la protagonista del film assieme all'attore britannico che, interpretando un aspirante mago, finisce per vedere l'uomo dedicarsi al ventriloquismo.

Un pupazzo che, però, comincerà presto a parlare per proprio conto, abusando psicologicamente dell'uomo e facendo pressioni sulla sua mente, portandolo ad uccidere.



Incubi notturni

Torniamo indietro nel 1945 e vediamo come quello delle bambole sia un territorio esplorato dal cinema dell'orrore anche anni addietro, per un film ancora in bianco e nero. Tra i primi esperimenti in materia citiamo infatti Incubi notturni, opera a episodi in cui una delle storie raccontate riguarda proprio il ventriloquismo, con una velata spruzzata di psicanalisi.

Il più famoso dei racconti della pellicola è proprio il quinto, quello narrato dal personaggio del dottor Van Straaten e che parla di un ventriloquo e la sua marionetta, e della convinzione dell'uomo che quest'ultima agisca in maniera viva e autonoma.



Trilogia del terrore

A proposito di film a episodi. È il momento di parlare di Trilogia del terrore, opera del 1975 per la televisione e considerata un vero e proprio cult. L'opera è diretta da Dan Curtis e vede succedersi come protagonista in ogni storia l'attrice Karen Black, che nel terzo capitolo interpreta Amelia, ragazza legata niente meno che a una bambola voodo.

La giovane riceve la statuetta in legno tramite un pacco e ne rimane spaventata. E fa bene, visto che al suo interno è contenuto uno spirito malvagio che non aspetta altro che uccidere.



Profondo rosso

Pochi secondi, ma tra i più spaventosi dell'intera storia del cinema. Impossibile non citare infatti Profondo rosso di Dario Argento, uscito nel 1975, e che vede per brevissimo tempo una bambola meccanica scagliarsi addosso alla vittima per dare il tempo all'assassino di scappare.

Un solo momento che ha determinato il futuro di tantissime bambole all'interno della settima arte. Una sequenza che blocca momentaneamente il racconto di Argento , pur realistico, accetta quella sospensione dell'incredulità poiché congela quel preciso istante nella paura. Un pupazzo che viene muovendosi verso di noi, spaventandoci a morte.