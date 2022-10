La Llorona - Le lacrime del male, un demone femminile accecato dal dolore

La mitologia dei popoli preispanici condivideva l'esistenza di esseri spettrali che spesso nei pressi di fiumi o corsi d'acqua erano intravisti in momenti di disperazione. Una ricorrenza che si ripete non soltanto nel folklore precolombiano ma che si è ampiamente diffusa, in seguito all'arrivo dei conquistadores, in tutte le zone del dominio spagnolo sul Nuovo Mondo. Nel caso della Llorona ci troviamo davanti ad una donna che è stata maledetta dopo aver assassinato la propria prole, annegandola, e non si è mai data pace cercando sempre i propri figli in quelli di altri.



Una tale iconografia, che ricorda molti archetipi del cinema dell'orrore - in particolare gli spiriti inquieti dei j-horror - non poteva che essere sfruttata al meglio da James Wan, che ha deciso di inserire questa figura demoniaca come villain di un altro spin-off di The Conjuring, ovvero La Llorona - Le lacrime del male, che ai tempi delle sua uscita nelle sale, pur rivelandosi il minor incasso del franchise, ha comunque ottenuto oltre 120 milioni di dollari a dispetto del "misero" budget di soltanto nove (avrete il coraggio di aprire la nostra recensione di La Llorona Le Lacrime del Male?). Un exploit meritato? In occasione della trasmissione televisiva, questa sera su Mediaset Italia 2, andiamo a (ri)scoprirlo.



La Llorona - La lacrime del male: il dolore che non muore

La storia ha come protagonista Anna, un'assistente sociale rimasta vedova dopo che il marito, poliziotto, ha perso la vita. La donna si trova a crescere da sola i suoi due figli Chris e Samantha, ancora piccoli, mentre continua a lavorare alacremente. Il suo ultimo caso da lei seguito è quello relativa ai figli di Patricia Alvarez, da tempo sotto osservazione per presunti maltrattamenti; giunta a casa sua Anna viene avvertita dalla giudicata della presenza di un entità demoniaca che sta minacciando lei e la sua famiglia.

Anna non crede alla versione dei fatti e fa portare via i bambini, che però la sera stessa - affidati alle cure ospedaliere - vengono poi ritrovati senza vita nelle acque del fiume cittadino. Sul luogo del macabro ritrovamento si reca la stessa assistenza sociale, lasciando Chris e Samantha in macchina ad attendere il suo ritorno: proprio qui i pargoli sono testimoni per la prima volta dell'apparizione della Llorona, che da quel momento comincia a perseguitarli reclamandoli come suoi.



Anna inizialmente si rifiuta di credere a quanto sta accadendo ma dopo aver interloquito con un reverendo locale e aver notato delle strane ecchimosi sulle braccia dei bambini comprende ben presto l'inquietante verità: quando Chris e Samantha rischiano di esserle tolti e si trovano in grave pericolo, finirà per chiedere aiuto ad un misterioso curatore, il solo in grado di poter porre fine alla furia del demone.



Di male in peggio

Soltanto poco tempo fa vi avevamo parlato nel nostro speciale dedicato a The Nun - La vocazione del male di un altro esponente del The Conjuring Universe e questa volta è il turno di un'ennesima creatura che fa parte di questo universo filmico condiviso, con tanto di rapido e fugace collegamento alla bambola posseduta di Annabelle - la nostra recensione di Annabelle è a portata di clic.

Unico riferimento senza il quale la pellicola potrebbe tranquillamente essere presa come operazione a se stante: La Llorona - Le lacrime del male fa però fatica a reggersi da sola sulle proprie gambe e nonostante il notevole successo al botteghino i difetti in fase di scrittura e relativa messa in scena appaiono evidenti in più occasioni, anche ad un occhio meno smaliziato. Il tentativo di recuperare uno spettro del folklore e adattarlo alle regole del cinema horror moderno è senza dubbio interessante ma quando questo si limita ad una semplice reiterazione dei jump-scare tipici del nuovo millennio, senza un necessario approfondimento relativo alla suddetta leggenda, il gioco finisce per stancare in fretta e vengono a galla tutte le falle di una sceneggiatura che si adopera in evoluzioni improbabili, con personaggi che compaiono all'improvviso senza un effettivo nesso logico - quando avrebbero dovuto essere ben altrove - e decisioni quasi suicide da parte del nucleo delle figure principali, poco importa se giustificate o meno dal fatto che siano prese da bambini.



Il gioco sull'immaginario horror, con la nemesi spettrale rappresentata con un vestito da sposa e il viso solcato da lacrime di sangue, è risaputo e non aggiunge nulla ad un feeling tensivo fiacco e scontato, che depotenzia i momenti di puro terrore in quanto si sa già ben presto quando questi avverranno, ampiamente annunciati dai movimenti di camera o dall'utilizzo schematico delle componenti scenografiche. Anche la stessa colonna sonora non fa nulla per nascondere le future apparizioni e l'atmosfera finisce ben presto per adagiarsi su un ripetuto leit-motiv, tra porte che sbattono e luci che si spengono a più non posso, per non parlare dei canonici specchi d'ordinanza.

Come quanto già visto nel sopracitato The Nun anche in questo caso si cerca di strizzare l'occhio all'universo dei b-movie, con la presenza del curatore interpretato da Raymond Cruz che cerca con escamotage esoterici più o meno credibili, spesso legati alla tradizione esorcistica, di sconfiggere il male tramite rituali di sorta, ma si finisce per prendersi troppo sul serio negando quell'ipotetica dose di divertimento a tema.



La Llorona - Le lacrime del male finisce per riproporre nella sua ora e mezza scarsa di visione un abbecedario di genere risaputo, tra facili spaventi e una gestione narrativa che non si prende troppi rischi, forzando a più riprese gli eventi per raggiungere l'epilogo programmato. Peccato che a mancare oltre all'originalità sia proprio quella dose di sano terrore che dovrebbe essere (pre)dominante in produzioni di questo tipo.