Lightyear: tutte le citazioni sci-fi della space opera targata Pixar

Arrivato nei cinema italiani il 15 giugno, Lightyear - La vera storia di Buzz ha incantato la critica, come potete leggere nella nostra recensione di Lightyear. Il film ha per protagonista Buzz Lightyear, il giocattolo-icona di Toy Story, ed è un vero e proprio kolossal del cinema d'animazione di fantascienza. Per le sue svolte narrative, il suo utilizzo dei cliché del genere, le sue scelte registiche e la caratterizzazione dei suoi personaggi, il film su Buzz guarda alla storia del cinema sci-fi ancora prima che alle altre pellicole di Disney e Pixar. Citazioni, reminiscenze e omaggi alla fantascienza del passato si sprecano in Lightyear: da E.T. a Star Wars, passando per Alien, la storia del genere fantascientifico sembra essere stata condensata da Pixar in una pellicola di circa 100 minuti.



"Buzz, io sono tuo padre!"

Partiamo dalle citazioni che quasi tutti avranno notato, ovvero quelle che avvicinano Lightyear alla saga di Star Wars.

Che tra le avventure di Luke Skywalker, Han Solo e la Principessa Leila e quelle di Buzz vi siano delle contaminazioni è evidente sia per alcuni risvolti della trama della pellicola che per diverse scelte estetiche e di regia. Non è dunque un caso che proprio il regista Angus MacLane abbia definito Lightyear lo "Star Wars di Andy", riferendosi al bambino al centro della saga di Toy Story. Per esempio, la figura di Zurg appare ispirata a Darth Vader fin da Toy Story 2, dove una sotto-trama sembrava suggerire che il villan fosse il padre di Buzz. Lightyear, invece, complica ulteriormente le cose, spiegando che il "cattivo" altri non è che la versione futura dello stesso Buzz: il film, in questo caso, cerca di sfruttare due cliché diversi del cinema di fantascienza, ripescando tanto dal "Luke, io sono tuo padre" di Star Wars V quanto dall'onnipresente tema dei viaggi nel tempo.



A livello stilistico, il costume di Zurg in Toy Story 2 ricorda quello di Darth Vader: sfortunatamente, non si può dire lo stesso della tuta dello stesso personaggio in Lightyear, che non ricalca perfettamente quella resa iconica dal film Pixar del 1999, ma che anzi devia più verso un dispositivo "alla Iron Man", ovvero una Battle Suit robotica proveniente dal futuro.

Tuttavia, nonostante il tempo dedicato all'approfondimento del nemico principale del film sia poco, Lightyear sembra fare tutto il possibile per stabilire Zurg come una figura quasi paterna per Buzz, soprattutto nel classico momento in cui questi chiede all'eroe di unirsi a lui, proponendogli un rapporto quasi da padre e figlio. A rendere ancora più iconico il "cattivo", comunque, è il fatto che a interpretarlo in Lightyear sia James Brolin, che è riuscito a fare un ottimo lavoro su un personaggio che ha avuto veramente troppo poco tempo nel corso della pellicola. Fortunatamente, come ci spiegano le scene post-credit di Lightyear, potremo rivedere il "vecchio" Buzz nel sequel di Lightyear, come in ogni space-opera che si rispetti.



Anche le tute di Buzz somigliano a quelle di Luke Skywalker, ovviamente con l'eccezione dell'iconico completo verde del protagonista, che invece è completamente originale. Il personaggio in sé, invece, è per stessa ammissione di Pixar modellato su un altro "pezzo grosso" del genere sci-fi sul grande e piccolo schermo: stiamo parlando del Capitano Kirk di Star Trek, che gli animatori di Pixar hanno voluto citare con l'abitudine di Buzz di effettuare continui rapporti al Comando Spaziale.

Persino lo sviluppo del protagonista ricorda da vicino quello di Kirk, al punto che per entrambi gli eroi la lezione da imparare è che non possono fare tutto da soli e che devono lavorare in squadra con i propri compagni. Infine, una piccola nota di colore: alcuni tra i fan più attenti hanno notato che persino la navicella di Buzz, la XL-01, ricorda da vicino l'X-Wing di Luke Skywalker.



Un legame extraterrestre

Il livello di citazionismo di Lightyear ai capostipiti del genera fantascientifico è tale che persino il gesto più utilizzato nel film, quello che accompagna l'iconico "Verso l'infinito... E oltre!" dello Space Ranger, è un riferimento ad un cult del cinema sci-fi.

Vi è però da dire che, nella pellicola appena uscita al cinema, il significato delle parole di Buzz viene mutato rispetto a quello che avevano in Toy Story e reso più profondo, diventando un "saluto segreto" tra lo stesso Buzz e il suo comandante, Alisha Hawthorne. Come molti hanno notato durante la visione del film, il gesto che accompagna il mantra degli Space Ranger è molto simile a quello utilizzato da E.T. per "connettersi" ad Elliot nell'omonima pellicola cult di Steven Spielberg del 1982. In realtà, questa citazione è stata "smontata" dallo stesso Angus MacLane, che ha spiegato che il gesto utilizzato da Buzz e Hawthrone è stato ripreso da un saluto usato dal regista con la figlia quando era bambina.



Il personaggio di Alisha Hawthorne, se non altro per il (breve) arco narrativo che la riguarda nel film, ricorda poi da vicino la figura di Murphy Cooper, la figlia di Joseph Cooper, protagonista di Interstellar, pellicola di fantascienza di Christopher Nolan.

Ovviamente, il rapporto tra Buzz e Hawthorne è diversissimo da quello che lega Cooper alla figlia, ma in entrambi i casi lo sviluppo di tali legami dipende essenzialmente dalla fisica dei viaggi nel tempo. Non vi diciamo altro per non rovinarvi uno dei momenti strappalacrime del film Pixar, ma vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Interstellar e di riguardare il film di Nolan prima di recarvi al cinema a vedere Lightyear. Anche le premesse della produzione su Buzz, poi, ricordano per certi versi alcune svolte narrative di Interstellar, con un gruppo di astronauti che si ritrovano naufraghi su un pianeta deserto: per la verità, però, quello del "naufragio" è un cliché narrativo estremamente comune nel cinema di fantascienza, già alla base di film amati come Il Pianeta delle Scimmie e Punto di Non Ritorno, quest'ultimo utilizzato anche da Nolan come fonte proprio per Interstellar.



Il gatto più amato del cinema sci-fi

Anche un altro dei protagonisti di Lightyear sembra poi avere un grosso debito con la storia del cinema sci-fi: stiamo parlando del gatto-robot SOX, il primo comprimario di Buzz e la principale spalla comica della pellicola. In questo caso, l'automa è chiaramente modellato sulle fattezze di un altro famoso gatto della fantascienza cinematografica, ovvero Jonesy, il gatto di Ripley in Alien, capolavoro del 1979 diretto da Ridley Scott.

Tra le altre somiglianze piuttosto forti di SOX, poi, troviamo quella con Spot, il gatto di Star Trek: The Next Generation, e quella con il Flarken Goose di Captain Marvel. Per quanto riguarda la versione "danneggiata" del gatto-robot posseduta da Zurg, invece, quest'ultima ha un cranio per metà distrutto molto simile a quello del protagonista del cult Terminator, interpretato da Arnold Schwarzenegger.



In Lightyear, infine, c'è spazio anche per alcune citazioni al cinema fantascientifico d'autore, specie per quanto riguarda il capolavoro di Stanley Kubrick 2001: Odissea nello Spazio.

Benché non possiamo certo dire che l'autopilota automatizzato I.V.A.N. somigli all'IA assassina HAL 9000, delle somiglianze tra la pellicola di Kubrick e quella targata Pixar si trovano perlopiù nel campo estetico. Per esempio, le immagini "psichedeliche" che appaiono quando Buzz raggiunge l'ipervelocità ricordano da vicino le luci che vengono mostrate al protagonista della pellicola di Kubrick del 1968, David Bowman, mentre entra in un portale alieno nella seconda metà del film. Al contempo, però, è possibile che l'ispirazione principale per il gioco di luci ideato dagli animatori Pixar sia sempre Star Wars, che a sua volta si ispirava all'estetica di 2001: Odissea nello Spazio per la sua rappresentazione dei viaggi nello spazio-tempo.