La lezione di Cinema di Oppenheimer tra bombe, Hitchcok e Orson Welles

Ve lo ricordate Alfred Hitchcock che parla di bombe con Francois Truffaut? Durante un'intervista del regista francese a Sir Alfred del 1962 lui aveva dato la spiegazione perfetta di sorpresa e suspense. La sorpresa per il pubblico è quando scoppia una bomba all'improvviso sotto al tavolo della loro conversazione. La suspense è quando il pubblico sa che c'è una bomba sotto quel tavolo e magari sa anche quando esploderà. Nel primo caso il regista ha regalato al pubblico qualche secondo di sorpresa. Nel secondo minuti e minuti di suspense.



Ed è innegabile che Christopher Nolan per Oppenheimer (qui la nostra recensione di Oppenheimer e pure la videorecensione di Oppenheimer) abbia preso questa lezione e l'abbia compressa per farla esplodere lungo tre ore, focalizzandosi su un piccolo elemento apparentemente laterale rispetto alla bomba ma che racchiude tutto il senso intrinseco del suo film, del fare Cinema e di essere un regista. Tutto ciò che il Cinema dovrebbe essere. Solo che questa lezione Christopher Nolan non l'ha presa solamente da Hitchcock, ma da un altro dei più grandi registi della Storia del Cinema: Orson Welles. E sempre di bombe si trattava.



L'infernale Oppenheimer

Nel 1958 usciva uno dei più grandi film di sempre: L'infernale Quinlan di Orson Welles. La pellicola cominciava esattamente con la lezione che Hitchcock avrebbe poi raccontato a Truffaut. Qualcuno mette una bomba nel bagagliaio di una macchina. Una coppia sale e inizia a guidare, prendendo sobbalzi e scossoni. Il ticchettio si fa sempre più incessante, tanto che la donna se lo sente nella testa. E il pubblico è totalmente in preda alla suspense. Dopo tre minuti la bomba esplode, e comincia il film.

Christopher Nolan ha preso esattamente questi tre minuti e li ha trasformati in tre ore di pura suspense, che si rigenera in continuazione proprio come nella reazione a catena degli atomi che esplodono. A una prima lettura c'è ovviamente la bomba atomica: la storia ci ha insegnato che quell'ordigno esploderà, sia nei test sia devastando Hiroshima e Nagasaki, perciò il pubblico vive con la suspense di quel momento, trattato da Nolan con squarci orrorifici lynchiani. Ma il punto vero è la frase. Quella è la bomba nel bagagliaio.



La bomba è la frase di Oppenheimer

Quello di Christopher Nolan è un film di semine, come il Cinema dovrebbe essere. La voglia di unire scienza e New Mexico per Oppenheimer, la mano che Kitty non vuole stringere a Teller, la "faida" tra Oppenheimer e Strauss e soprattutto la frase.

Quella che nascosta (le gocce di pioggia nel laghetto) è già nella prima immagine del film. Quella che (non) arriva all'inizio: le parole che Robert Oppenheimer ha detto ad Albert Einstein, le parole che hanno profondamente turbato lo scienziato tedesco. Quelle che hanno convinto Strauss che Oppie avesse messo Einstein contro di lui. Qui sta la vera maestria di Christopher Nolan, qui sta la bomba nel bagagliaio o quella messa sotto il tavolo tra Hitchcock e Truffaut. Nolan ce lo fa vedere subito, nelle prime scene del film, il profondo turbamento di Einstein, così come Oppenheimer che non risponde a Strauss su cosa i due si fossero detti. E ogni tanto ci ritorna come un ticchettio, per ricordarci che in mezzo alla tragedia umana che si sta compiendo lui ha inserito il suo atomo. Quello che, come ogni suspense che si rispetti, sappiamo esploderà. Soprattutto perché quella frase racchiude tutto il senso di Oppenheimer film e Oppenheimer uomo/scienziato. E soltanto alla fine, scoccate le tre ore di suspense, arriva ed esplode.



Una frase che lascia il tronfio cadavere degli Stati Uniti sul selciato, che riprende le domande senza risposta a Oppenheimer, i buchi neri e le stelle implose seminate all'inizio come se fosse Pascoli nel X Agosto: "E tu, Cielo, dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, oh! d'un pianto di stelle lo inondi quest'atomo opaco del Male!". Solo che l'atomo opaco l'abbiamo inondato noi, e il pianto è quello nucleare di Hiroshima e Nagasaki. E a quel punto possiamo solo sentire la deflagrazione sui nostri occhi e fissare lo schermo, in silenzio. E ripensarci per sempre.