Le migliori commedie del 2020, da Jojo Rabbit a Palm Springs

Inutile ribadire quanto quest'anno sia stato tragico per il cinema, ma noi cerchiamo comunque di scovare i fiori nella tormenta, perché c'è bisogno di sentire le emozioni sfrigolare, anche solo per un paio d'ore. Vi abbiamo già proposto i migliori sci-fi del 2020 e ora è il momento di passare a toni in apparenza più tranquilli, che nascondono stoccate, pianti o, semplicemente, una coperta calda sul divano.

Siamo qui a parlarvi delle migliori commedie del 2020, le cinque pellicole che hanno allietato serate sia in casa che in sala, conquistando Oscar, cuori e magari qualche denuncia.

Un po' per campanilismo avremmo voluto aggiungere anche Figli di Mattia Torre e Odio l'estate del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che non sono entrati in classifica per un soffio, ma meritano tutto il riconoscimento possibile. Perciò ecco a voi le nostre cinque migliori commedie del 2020.



Jojo Rabbit - Taika Waititi

Un altro mondo, un'altra vita. Un po' quella che in realtà sogna Jojo Betzler (Roman Griffin Davis), ragazzino della Germania nazista che ha Adolf Hitler (Taika Waititi) come amico immaginario.

Jojo Rabbit è una caustica favola nera, un racconto di formazione fuori dagli schemi, pregno di black humor e momenti di non trascurabile felicità. Taika Waititi spreme sé stesso nella pellicola, facendoci sognare mentre scoppiano granate ed eruttano battute sugli ebrei fuori da ogni grazia possibile. Il giusto mezzo fra lacrime e risate, con un duo di giovanissimi protagonisti sfacciatamente adorabili e una Scarlett Johansson ormai sulle più alte vette hollywoodiane.

E in mezzo a tutto ciò lo stesso Taika Waititi, con l'amore che ha per noi e per il cinema, mattatore folle e demiurgo di parole, pronte a farci venire voglia dell'impossibile: ballare.



Borat - Seguito di film cinema - Jason Woliner

Quando è uscito il primo Borat nessuno sapeva cosa aspettarsi. Sacha Baron Cohen ha sventrato l'America e poi è fuggito, fino al 2020.

In mezzo a una pandemia e nel segreto più totale il comico inglese tira fuori con Prime Video una perla come Borat - Seguito di film cinema, che utilizzando la stessa forma del predecessore va a stanare tutti: omofobi, razzisti, misogini, complottisti.

Nessuno viene risparmiato dalla satira di Borat, che ancora una volta appoggia il volto degli Stati Uniti sul marciapiede e lo colpisce forte con una risata nera. La sottile abilità di Cohen sta proprio nel mettere a disagio il pubblico, incredulo quando si rende conto che la linea fra fiction e pseudo-documentario è labile, e che come al solito la realtà americana è ben peggiore di qualsiasi rappresentazione cinematografica. Ma con lo stiletto della commedia tutto diventa possibile.



I predatori - Pietro Castellitto

Arrivato in sala il weekend della chiusura definitiva, I predatori aveva già conquistato Venezia, ed era pronto a sconquassare tutti noi.

Perché Pietro Castellitto sfrutta la commedia grottesca per scrollare il mondo romano e di rimando l'Italia intera, con una risata storta che fa tremare sguardi e uditi. Un ritratto cinico e impietoso di un microcosmo che parla a chiunque, mentre famiglie altolocate e "poveracci" si mescolano in una Roma assolata e pervasa da un odio sotterraneo e palpabile.

Un film in cui non si salva davvero nessuno, fra scontri generazionali e cattiverie gratuite ormai all'ordine del giorno, dove anche ridere spesso fa male, o comunque è volutamente forzato, come se un po' fossimo costretti e un po' volessimo farlo davvero. Perché Pietro Castellitto non si cura minimamente di non far sentire il pubblico scomodo sulla poltrona, ed è bellissimo così.



Il re di Staten Island - Judd Apatow

Judd Apatow torna nella sua commedia sfruttando la storia personale di Pete Davidson, che diventa cinema pur restando così vera. Una comicità dolce e sopra le righe per un alter ego dell'attore americano che vive alla giornata, incapace di superare la morte del padre, pompiere deceduto sul lavoro.

Un continuo rimbalzo di impossibilità a muoversi, tra affaticamenti mentali e un buco nero sociale rappresentato dalla stessa Staten Island, in cui Davidson vaga tra episodi di strana vita quotidiana, un saliscendi continuo in cui tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo trovati.

Battute caustiche e voglia di stringersi, mentre ogni cosa ruota attorno al personaggio di Pete, voragine di solitudine e autocommiserazione che rischia di inghiottire ogni affetto. Sempre che non si riesca a disegnare un nuovo ritratto della propria vita, e anche se magari gli occhi non vengono proprio perfetti alla fine va bene così.



Palm Springs - Max Barbakow

Entrare così nel cuore del pubblico non era semplice, ma Palm Springs ha davvero conquistato tutti, approdando poi su Prime Video.

La commedia con Andy Samberg e Cristin Milioti ti invita a ballare, e solo quando accetti capisci che ormai è troppo tardi: fermare la danza è impossibile. Perché il twist fantascientifico arriva come una freccia, ci fa urlare destabilizzandoci per poi non volerne uscire mai più.

Un film che avvolge lo spettatore con due protagonisti così in parte, chimicamente collegati e dei quali è splendido innamorarsi, anche fra le urla. Perché essere in quel loop è tutto ciò di cui abbiamo bisogno, vorremmo farne parte per il resto della nostra vita, magari senza uscirne mai.

Ma forse Palm Springs ci fa capire proprio questo, che per vivere davvero come se non ci fosse un domani bisogna anche rischiare di esplodere per conquistarsi un nuovo giorno assieme.