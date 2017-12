Le 5 migliori commedie uscite al cinema nel 2017

Con il Capodanno all'orizzonte, classifiche e liste dei migliori film usciti in questo 2017 stanno nascendo sul web come funghi. È stato un anno ricco del resto, per contare i prodotti di buono e ottimo livello non bastano le dita di due mani, bisogna andare oltre. Abbiamo dovuto fare una stretta selezione anche per quanto riguarda le commedie uscite negli ultimi undici mesi e mezzo in Italia, selezionando le cinque che più ci hanno colpito per un motivo o per un altro. Abbiamo tentato di variare le scelte il più possibile, optando alla fine per prodotti che - se non lo avete già fatto - andrebbero recuperati quanto prima, magari proprio durante le feste di Natale, in attesa di un 2018 che si preannuncia ancor più soddisfacente sul grande schermo.

Iniziamo dunque, ma da dove? Solitamente si dice che il cinema italiano di genere (dunque anche di commedia) sia in crisi, questo però non è più vero già da qualche anno, lo dimostrano esempi come Smetto Quando Voglio - Ad Honorem, la prima delle nostre cinque commedie uscite nel 2017 da rivedere o recuperare - rigorosamente citate in ordine sparso, non è una classifica.



In giro per l'Europa

Diretto con ritmo e coraggio da Sydney Sibilia, il terzo capitolo della "saga" di Smetto Quando Voglio è probabilmente la migliore commedia italiana da molto tempo a questa parte. Bilancia alla perfezione significato, ritmo e intrattenimento, andando a confezionare al meglio ciò che i due film precedenti avevano soltanto iniziato, con sfumature da cinecomic per giunta, da non perdere per nessun motivo. Da Roma, dal carcere di Rebibbia e da La Sapienza ci spostiamo al di là delle Alpi, in Francia, per parlare di una deliziosa commedia corale: C'est la vie - Prendila come viene. I registi di Quasi Amici, Éric Toledano e Olivier Nakache, hanno pensato e scritto questo film dopo i tremendi attentati parigini del 2015, che hanno sconvolto e non poco la vita dei francesi e non solo. Al terrore dunque si risponde con la commedia, con l'ironia, con una sequela di equivoci che divertono e accendono il pensiero, parlando un linguaggio universale. Il nostro viaggio continua in Europa e fa tappa in Germania, da Maren Ade, autrice del suggestivo Vi Presento Toni Erdmann.



La famiglia prima di tutto

Una commedia folle, divertente, scritta in maniera impeccabile e geniale, con due protagonisti sopra le righe. Soprattutto uno, Winfried Conradi, padre in pensione che adora fare scherzi a tutti, l'esatto opposto della figlia Ines, quarantenne che ha invece perso tutta la voglia di ridere. Il rapporto fra loro è estremamente intimo, a tratti commovente, talmente smisurato da aver fatto guadagnare al film svariati premi in tutto il mondo.

Mondo che continuiamo a esplorare volando oltreoceano e approdando negli USA, per parlare di The Big Sick, una commedia romantica ispirata alla vera storia del protagonista Kumail Nanjiani. L'attore ha infatti scritto la sceneggiatura insieme alla moglie Emily V. Gordon, con la quale ha costruito una relazione profonda nonostante i malumori e i pregiudizi della famiglia. Sempre a proposito di famiglia, l'America sa raccontare sempre la sua parte migliore quando si parla di padri, di madri e di figli.

Noah Baumbach ha chiamato a raccolta un cast d'eccezione - che vede come protagonisti Ben Stiller, Adam Sandler, Elizabeth Marvel e Dustin Hoffman - per mettere in scena una reuniun familiare delicata, grottesca e agrodolce, dal finale commovente, chiamata The Meyerowitz Stories. L'unico film della cinquina che si può trovare subito disponibile su Netflix, non avete dunque scuse.