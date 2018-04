La storia dei vendicatori: alla scoperta del primo, indimenticabile, Avengers

Per molti è ancora oggi insuperabile per il suo mix di ironia a sequenze mozzafiato. Spodestato dal terzo posto in classifica tra i film di maggior incasso della storia, Avengers è inoltre da ormai tre anni fisso al quinto gradino della stessa chart, il che lo rende nel 2018 il cinecomic con il maggior incasso di sempre (senza tenere conto dell'inflazione). Nulla nel genere sembra riuscire a superare in termini commerciali il successo del primo crossover MCU, ma questo perché nel 2012 l'uscita del film fu assolutamente rivoluzionaria, un evento che nessun fan della Casa della Meraviglie e in generale dei fumetti si sarebbe lasciato sfuggire per nulla al mondo. Avengers arrivava infatti a quattro anni di distanza dal lancio del progetto MCU con il primo Iron Man, dopo che sia lì che nei titoli dedicati a Captain America e Thor si vedeva ancora il Nick Fury di Samuel L. Jackson nella prime scene post credit, atto a reclutare i supereroi per un'importante e rischiosa missione.

Sembra assurdo pensare che nel 2012 molti degli attuali fan del MCU dovessero correre a googlare proprio storia e caratteristiche di Fury mentre oggi non vedono l'ora di rivederlo in azione, ma questo è uno dei grandi meriti dei Marvel Studios: aver sdoganato tra gli allora neofiti e disinteressati i supereroi, certo attraverso il cinema, ma andando ad agire positivamente anche sul media fumetto, che è infatti tornato a vivere un periodo d'oro. In attesa di vedere allora in sala Avengers: Infinity War, che coronerà in grande stile i primi dieci anni di questo grande Universo Narrativo, con questo speciale vogliamo iniziare un riepilogo in tre parti della storia dei Vendicatori, iniziando proprio dal primo, amatissimo Avengers di Joss Whedon, così da arrivare poi preparatissimi alla visione del terzo crossover diretto da fratelli Russo.



Percorsi

Prima dell'avvento dell'attuale presidente Kevin Feige, a tirare le redini dei Marvel Studios c'era il fondatore Avi Arad, sostituito solo nel 2007. Al tempo, però, gli Studios non appartenevano ancora dalla Disney, e Arad già nel 2005 era convinto di poter lanciare in sala gli Avengers sotto la distribuzione della Paramount Pictures. A frenarlo intervennero i dirigenti della Marvel, che sottolinearono l'importanza di lanciare prima i singoli supereroi al cinema per poi discutere del progetto Avengers, dato che avrebbe comportato in quel periodo correre un grande rischio economico data la visibilità e l'interesse legati a personaggi considerati minori per il cinema come Iron Man o Captain America, questo rispetto a Spider-Man o Hulk. L'incredibile successo dell'Iron Man di Jon Favreau con Robert Downey Jr convinse poi i piani alti a dare il via ai preparativi per The Avengers, annunciato inizialmente in uscita nel 2011 ma posticipato poi al maggio del 2012. Intanto, con lungimiranza e competenza, la Disney nel 2009 acquistò i Marvel Studios, che sono ormai da nove anni una sussidiaria della Casa di Topolino, insieme alla LucasFilm sicuramente uno dei più grandi generatori di introiti per la compagnia. La brillante idea di Feige e soci, tra i quali Louis D'Esposito, co-presidente, fu quella di legare i vari film di Cap, Thor o Iron Man esattamente come succedeva nei fumetti, creando un mondo condiviso dove poi sarebbe stato molto più facile muoversi in gruppo. Quello fu l'avvento delle scene post credit e il primo passo verso la struttura di un Universo Narrativo oggi decenne e più in forma che mai. A precedere così Avengers ci furono due capitoli del franchise dedicato all'Uomo di Ferro, il film sulle origini di Captain America con un bravissimo Chris Evans e il primo capitolo di Thor diretto da Kenneth Branagh con Chris Hemsworth nei panni del Dio del Tuono e Tom Hiddleston in quelli di Loki. Sicuramente proprio Thor è il titolo più legato ad Avengers, data l'introduzione del villain Loki e la spiegazione dietro l'oggetto misterioso in mano all'HYDRA in Captain America: il Tesseract, manufatto creato dagli antichi dei nordici.

Come spiega Fury, questo è stato recuperato negli anni '50 da Howard Stark nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico ed è ora finito in mano allo S.H.I.E.L.D (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistic Division). Con l'intenzione di impossessarsene, Thanos e il suo sottoposto, The Other, decidono di stringere un patto con Loki, desideroso di sottomettere il genere umano alla sua volontà. I due donano così a Loki uno scettro che ha la capacità di controllare chiunque ne venga toccato, e infatti, giunto sulla terra nell'esatta ubicazione del Tesseract, il Dio dell'Inganno porta dalla sua parte il Dottor Erik Selvig e Clint Burton, l'Occhio di Falco di Jeremy Renner introdotto anch'esso in Thor. Dopo una rocambolesca fuga che vale l'intera distruzione della base di ricerca dello S.H.I.E.L.D, Loki e i suoi nuovi sottoposti riescono a fuggire con il Tesseract, motivo che spinge così Nick Fury a dare il via al progetto Avengers, cioè reclutare un gruppo di persone con la forza necessaria e i giusti mezzi per fermare una minaccia di Livello 7.

Vendicatori uniti!

Fatte le dovute introduzioni, il primo, storico Avengers inizia proprio qui, con Philip Coulson e Natasha Romanoff aka Vedova Nera inviati a reclutare Iron Man, Hulk e Captain America. In realtà con Tony Stark e Steve Rogers la missione è più facile del previsto, dato che si trovano entrambi in america, a New York, dove il primo è occupato con la costruzione della Stark Tower, poi originale base operativa degli Avengers, che vedrà la sua caduta solo nel secondo capitolo del franchise. Specie per il suo trascorso con il governo degli Stati Uniti e per la sua montante rabbia, più difficile da reclutare è invece il Dottor Bruce Banner, in India a operare nel più totale anonimato come medico. Lo S.H.I.E.L.D lo tiene però d'occhio e riesce a rintracciarlo, mandando direttamente la Romanoff sul campo e parlargli.

Hulk è il secondo personaggio a cambiare volto nel MCU: il primo è stato War Machine con il passaggio da Terrence Howard a Don Cheadle tra il primo e il secondo film di Iron Man, mentre per quanto riguarda il Golia Verde il testimone è stato passato da Edward Norton a Mark Ruffalo (Eric Bana nel film di Ang Lee non conta perché non si parlava ancora di Universo Condiviso). Comunque, una volta riuniti tutti gli eroi, questi vengono portati sull'Helicarrier dove gli viene spiegata la situazione e la loro missione, cioè recuperare il Tesseract dalle mani di Loki e cercare di riportare dalla loro parte Selvig e Burton.

L'obiettivo di Loki, dicevamo, è quello di conquistare la Terra, ma per farlo necessita sia del Tesseract che di una particolare dose di iridio, necessaria ad aprire un portale capace di portare sul pianeta l'esercito dei Chitauri prestatogli da Thanos in persona per i suoi moti di conquista. Gli Avengers vengono così spediti a Stoccarda, luogo dove viene individuato Loki e ci sarà il primo -seppur breve- scontro tra lui e i Vendicatori. Con molta facilità, il Dio dell'Inganno viene catturato dal gruppo, che nel tragitto per portarlo all'Helicarrier viene però attaccato da Thor, che rapisce Loki per portarlo nel bel mezzo di una foresta. Qui il Dio del Tuono sfoga tutto il suo tormento sul fratello, considerato morto dopo l'epilogo del primo Thor, mentre Loki rinfaccia al fratellastro la sua vera natura, invitandolo anzi a prendere le sue parti contro l'umanità. Il litigio si conclude però con l'intervento di Iron Man e Cap e la bellissima battaglia contro Thor nel buio della foresta per impossessarsi proprio di Loki. A vincere sono i primi due, che riescono a rinchiudere Loki nella stanza sull'Helicarrier costruita per contenere la rabbia di Hulk. Thor si unisce invece di sua iniziativa al gruppo, ma la presenza del Dio dell'Inganno sulla portaerei volante dà il via a una serie di diatribe che metteranno i Vendicatori uno contro l'altro, specie per la scoperta di Rogers di un arsenale creato proprio con l'utilizzo del Tesseract da parte dello S.H.I.E.L.D, con l'iconico scontro verbale tra Cap e Iron Man che si concluderà con la frase ormai storica "Sono un miliardario, playboy, filantropo" di Tony Stark.

Nonostante poi Banner confermi di aver sviluppato un metodo per tenere a freno il suo alter-ego verde e gigante, la tensione e la paura di vederlo trasformato tra le fila dei vendicatori è davvero palpabile. In tutta questa baraonda di emozioni, l'Helicarrier viene attaccato a sorpresa da Occhio di Falco e il piccolo esercito messo su da Loki. Quest'ultimo riesce a fuggire, mentre Hulk e Thor vengono sbalzati via dalla Nave, in una battaglia che vede anche la morte dell'Agente Coulson, a cui soprattutto Tony era estremamente affezionato. Con l'avvento della serie tv Agents of S.H.I.E.L.D sappiamo ormai che in realtà Coulson è stato riportato in vita poco dopo l'incidente, ma nell'economia del film quello è il momento in cui il progetto Vendicatori raggiunge il suo culmine, unendosi con un obiettivo comune, nel nome di Coulson. E da quel momento in poi è puro spettacolo!

Il terzo e ultimo atto di Avengers, infatti, è la grande Battaglia di New York, divisa in più fronti e diretta magistralmente da Joss Whedon, che libera tutto il suo estro ironico e il suo amore per i personaggi proprio in questo frangente, creando alcune delle migliori sequenze dell'intero genere cinecomic, alcune sicuramente seminali e con un mix equilibrato e invidiabile di ironia e potenza visiva. La battaglia è senza esclusione di colpi e vede i Chitauri attaccare New York, città dove Loki ha aperto il portale dalla cima della Stark Tower. Thor lo raggiunge in cima alla torre e ingaggia un combattimento con il fratello, mentre Iron Man e gli altri combattono contro gli alieni invasori inviati da Thanos, personaggio che resterà comunque nell'ombra fino ai titoli di coda del film. Momenti clou dell'intero atto finale restano però due sequenze con Hulk protagonista, che si manifesta nella sua forma controllata e non totalmente rabbiosa solo nella Battaglia di New York. Questi sono il pugno al Chitauro Gigante dopo la frase "Io sono sempre arrabbiato" e il totale annichilimento dell'ego di Loki nonostante i suoi altezzosi proclami, sbattuti a terra come un panno sporco assieme al Dio dell'Inganno proprio dal Golia Verde.

A chiudere il portare, inoltre, ci pensa Iron Man, che deviando l'ordigno nucleare lanciato sulla città dal governo lo spedisce diritto verso di esso e quindi nello spazio, alla nave madre dei Chitauri, che viene totalmente cancellata dall'esplosione, con l'effetto di chiudere anche il portale. L'immensità dello spazio e la caduta dal cielo con l'armatura spenta segnerà molto la psicologia di Tony in Iron Man 3, primo film successivo ad Avengers, esattamente come l'attacco alieno dei Chitauri sarà alla base dell'inizio dei problemi nel secondo capitolo del franchise, anche se la presenza di Thanos sarà in quel caso meno rilevante. Infine, di indubbia importanza, è la verità che si cela dietro al Tesseract e allo scettro di Loki, che in verità contengono al loro interno due delle sei Gemme dell'Infinito: quella dello Spazio nel Tesseract e quella dell'Anima nello scettro, ma torneremo a parlarne nel secondo speciale, quello dedicato ad Avengers: Age of Ultron.