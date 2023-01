Da Kraven a El Muerto: cosa sta facendo Sony con lo Spider-Verse?

Il film standalone su Morbius è stato un vero e proprio disastro, al punto da far mettere in discussione ai fan la competenza di Sony nella realizzazione di uno Spider-Verse degno di questo nome, al di fuori delle pellicole co-create insieme a Marvel che hanno per protagonista proprio Spider-Man. D'altro canto, il flop della pellicola sul vampiro della Casa delle Idee arriva dopo l'insuccesso dei due film su Venom, che potrebbero aver irrimediabilmente rovinato l'immagine di uno degli antieroi più amati di tutto il parco Marvel.



Tuttavia, Sony non sembra decisa a invertire la sua rotta: al contrario, gli spin-off dedicati ai nemici di Spidey in arrivo al cinema sono molteplici, e solo pochi sembrano promettere qualcosa di buono, al punto che persino la scelta dei personaggi da adattare sul grande schermo operata dalla major giapponese sembra mancare di una strategia di fondo. Vediamo dunque cosa possiamo aspettarci dallo Spider-Verse targato Sony nei prossimi mesi.



La stagione della caccia... o forse no

(S)fortunatamente, il 2023 cinematografico della Spider-Family inizierà con grande ritardo rispetto alle altre uscite cine-fumettistiche: per vedere un personaggio proveniente dal mondo di Spider-Man sul grande schermo dovremo infatti attendere l'uscita del film su Kraven il Cacciatore, previsto per il 6 ottobre 2023, salvo rinvii dell'ultimo minuto (non così improbabile, visto che Kraven era previsto per inizio gennaio 2023, salvo poi essere posticipato di quasi un anno).

Le indiscrezioni finora emerse sulla pellicola hanno lasciato i fan decisamente poco entusiasti, specie per via di una potenziale riscrittura del protagonista stesso in una chiave più "ambientalista" e vicina agli animali. Lo stesso interprete del Cacciatore, Aaron Taylor-Johnson, ha spiegato che Kraven sarà un protettore della natura e degli animali, stravolgendo così l'originale personaggio a fumetti. Beninteso, sia Sony che Marvel ci hanno abituati ad una profonda revisione di personaggi e storyline con le loro pellicole, ma l'idea di modificare così in profondità una figura amata dai fan (benché controversa) come quella di Kraven potrebbe non rivelarsi affatto saggia. Per ora, però, pare che i primi test screen di Kraven siano stati un successo, il che fa sperare che il film possa rendere giustizia all'iconico nemico di Spider-Man, fornendo in futuro all'arrampicamuri di Tom Holland una nemesi del livello del Goblin di Willem Dafoe o di quello che avrebbe dovuto essere il Venom di Tom Hardy.



D'altro canto, Aaron Taylor-Johnson è convinto del potenziale del film su Kraven e della sua capacità di portare con successo sul grande schermo l'icona a fumetti che ha per protagonista.

Aiuta anche il fatto che nella produzione dovrebbero essere presenti diversi altri nemici storici di Spider-Man, come il fratellastro di Kraven Camaleonte (alias di Dmitri Smerdyakov), che dovrebbe essere interpretato da Fred Hechinger (Lasciali parlare, Notizie dal mondo), e Calypso di Ariana DeBose, la sacerdotessa voodoo e amante del cacciatore. Pare che Camaleonte sarà il villain della pellicola, di nuovo stravolgendo l'origine a fumetti del personaggio, nato infatti come alleato di Kraven in una battaglia contro Spidey. Calypso, invece, potrebbe avere un ruolo di supporto nei confronti del protagonista e, molto probabilmente, una storia d'amore con quest'ultimo. Insomma, sembra che a livello narrativo l'originalità della trama non sarà delle maggiori, ma quantomeno i personaggi da sfruttare sembrano esserci tutti, ovviamente ammesso di utilizzarne appieno le caratteristiche e le sfumature. A far tremare è però anche la genesi piuttosto travagliata della produzione, con riprese e reshoot incentrati in un breve lasso di tempo e un posticipo di ben 10 mesi privo di motivazioni ufficiali.



Madame Web o Spider-Man 4?

La pellicola più interessante dello Spider-Verse in arrivo nei prossimi due anni è però certamente la Madame Web di Dakota Johnson, in arrivo il 16 febbraio 2024 negli Stati Uniti. L'interesse generale verso la pellicola dipende un po' dal nome dell'attrice protagonista e un po' dai rumor comparsi in rete già qualche mese fa sul fatto che Madame Web potrebbe legarsi a Spider-Man in modo molto più profondo di Venom, Morbius e Kraven, poiché potrebbe essere persino ambientato nello stesso universo dei film di Sam Raimi, aprendo così le porte ad una nuova apparizione dello Spidey di Tobey Maguire, dopo la sua comparsa in Doctor Strange nel Multiverso della Follia e le insistenti voci di corridoio su un suo ritorno dentro e fuori dall'MCU.

Ovviamente, ciò significa anche che Madame Web potrebbe nascondere un segreto e cambiare titolo all'ultimo minuto, rivelandosi il tanto desiderato Spider-Man 4 con Tobey Maguire, (ri)aprendo le prospettive per un universo alternativo dedicato solo a Spidey in casa Sony, separando le produzioni originali dell'azienda giapponese da quelle con Tom Holland per protagonista, sviluppate insieme a Disney e Marvel e che devono sottostare a una serie di stringenti vincoli su personaggi, nemici ed eventi mostrati al loro interno a causa dei contratti stipulati con la Casa delle Idee.



Anche il logo di lavorazione di Madame Web sembra suggerire un collegamento piuttosto profondo con Spider-Man, con una grafica molto simile a quella dei film di Tom Holland, ben diversa da quella utilizzata per Morbius e Venom. Al contempo, però, è possibile che il legame del film con Spider-Man sia meno marcato, o magari riguardi un altro uomo-ragno (o donna-ragno) della Spider-Family.

D'altro canto, se lo Spidey di Tobey Maguire potrebbe avere un cameo (magari in una scena post-credits?) per porre le basi per il "vero" Spider-Man 4, è pur vero che Madame Web avrà una timeline atipica, poiché sarà ambientato a inizio anni Duemila ma vedrà la partecipazione di una Zia May (Emma Roberts) e di uno Zio Ben (Adam Scott) ancora giovani, lasciandoci pensare che nell'universo di Madame Web Peter Parker sia ancora un bambino, e che l'avventura incentrata su Cassandra Web potrebbe semmai porre le basi per un futuro Spider-Verse con un arrampicamuri del tutto nuovo. Difficile districarsi tra questi rumor, che sembrano in contraddizione tra loro: resta dunque da capire se vi siano stati degli errori tra i leak e i rumor o se, invece, tutto dipenda dall'apertura del Multiverso anche nello Spider-Verse, che potrebbe portare alla collisione tra più Ragno-Versi e timeline diverse. Infine, ricordiamo che nel film dovrebbero comparire sia Spider-Girl che Spider-Woman, quest'ultima nella versione di Julia Carpenter (interpretata da Sydney Sweeney).



El Muerto e Hypno-Hustler

Arriviamo però alle note dolenti (e che note dolenti), ovvero i due film su El Muerto e Hypno-Hustler. El Muerto è stato annunciato da Sony in via del tutto ufficiale lo scorso aprile, mentre Hypno-Hustler è stato confermato da vari report delle ultime settimane, e dovrebbe essere annunciato a inizio 2023. Entrambe le pellicole hanno causato una vera e propria sollevazione della fanbase di Spider-Man sul web e sui social, peraltro con delle ottime ragioni: a differenza di Kraven, Morbius e Venom, El Muerto e Hypno-Hustler sono due nemici decisamente minori dell'arrampicamuri, entrambi apparsi in una manciata di pagine in run datate rispettivamente al 2006 e agli anni Settanta.

El Muerto Hypno-Hustler

Insomma, non sembrano esserci motivi validi per dedicare degli interi film a personaggi simili, almeno non quando vi sono altri nemici dell'uomo-ragno molto più famosi ancora praticamente inutilizzati sul grande schermo (per citarne alcuni, Hobgoblin, Mister Negative, Scorpion e Shocker). Con ogni probabilità, Sony si è imbarcata in queste due produzioni per via dell'interesse (inspiegabilmente) manifestato rispettivamente dal rapper portoricano Bad Bunny e da Donald Glover per i due villain, che dovrebbero anche ricevere i volti dei due cantanti sul grande schermo.



Su queste basi, l'impalcatura dei due film appare decisamente claudicante, e le probabilità che almeno uno venga cancellato sembrano alte. Per esempio, El Muerto dovrebbe uscire il 12 gennaio 2024, a solo un mese di distanza da Madame Web (programmato per il 16 gennaio 2024), e per questo motivo è già in aria di ritardo, soprattutto se consideriamo che Sony sta girando Madame Web proprio in queste settimane, mentre El Muerto è ben lungi dal raggiungere i teatri di posa.

Allo stesso tempo, Bad Bunny ha già annunciato un ritiro dalla recitazione per qualche mese, il che potrebbe portare Sony ad un recasting del volto del protagonista della sua nuova pellicola: nonostante ciò, El Muerto ha già un regista in Jonas Cuaron, figlio di Alfonso Cuaron. Meno complessa è invece la situazione di Hypno Hustler, perché Donald Glover sarà sia protagonista che produttore del film: ciò ci fa pensare che, al netto di un materiale veramente scarso da cui attingere per l'ispirazione generale, sarà difficile vedere il film cancellato da un momento all'altro. L'uscita di Hypno-Hustler, dunque, dovrebbe essere programmata per il 2025: resta da capire se, da qui ai prossimi tre anni, lo Spider-Verse di Sony riuscirà ancora a portare i fan al cinema.