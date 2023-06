Kraven il Cacciatore, tra violenza sfrenata e villain dello Spiderverse

Dopo mesi e mesi di rumor, il primo trailer di Kraven è finalmente stato diffuso online da Sony, che ha confermato che il film uscirà il 5 ottobre 2023 al cinema. La breve clip rilasciata dalla major giapponese ci mostra diverse scene d'azione estremamente crude, confermando che Kraven sarà la prima produzione R-Rated dello Spider-Verso "esteso", dopo le prime virate verso toni più "dark" in Morbius. Oltre a darci un'idea del setting generale del titolo, però, il trailer ci svela anche le origini del Cacciatore nell'universo cinematografico di Spider-Man di casa Sony e, soprattutto, ci presenta una serie di personaggi che non pensavamo di vedere accompagnare il debutto di Kraven sul grande schermo: parliamo certamente di Rhino, ma anche di Calypso e Lizard. Infine, il video fa una panoramica dettagliata su tutti i poteri di Kraven e anticipa alcuni dettagli della storia del cinecomic, che per ora non sembra spiccare per originalità.



Una goccia di sangue di leone

Partiamo proprio dal Cacciatore, che sarà interpretato da Aaron Taylor-Johnson. Il primo trailer del film ci mostra come Kraven abbia ottenuto i suoi poteri: durante una battuta di caccia insieme al padre Sergei Kravinoff, il giovane bracconiere viene atterrato da un leone, che lo ferisce ma viene scacciato prima che possa uccidere il ragazzo.

Il sangue dell'animale ferito si mescola con quello di Kraven: una goccia del sangue del leone entra infatti a contatto con una ferita aperta del cacciatore, riportandolo in vita dallo stato di incoscienza in cui era finito a causa dell'attacco e donandogli una serie di abilità speciali. Sui poteri ci torneremo tra poco: per ora, però, vale la pena focalizzarci sulla famiglia di Kraven. Come abbiamo già detto, l'inizio del trailer introduce il personaggio di Sergei Kravinoff, che sarà interpretato da Russell Crowe e che probabilmente sarà anche uno dei villain principali della pellicola: Kravinoff è infatti un uomo senza scrupoli, che non si è fatto problemi a inviare la moglie malata in un istituto psichiatrico, accelerandone la morte. Allo stesso modo, quando il giovane Kraven viene attaccato vediamo Sergei che decide di lasciarlo a morire, etichettandolo come "debole", esattamente come la madre. Proprio questi eventi sembrano generare un fortissimo risentimento del Cacciatore nei confronti del padre.



Come se non bastasse, Kravinoff è a capo di una banda di mercenari o di un clan della criminalità organizzata, che pare verrà presto ai ferri corti con il giovane Kraven. Proprio il conflitto padre-figlio dovrebbe dunque essere al centro della pellicola, mentre l'idea di far scontrare Kraven con il suo malvagio padre sarà probabilmente l'escamotage per rendere il Cacciatore una sorta di anti-eroe più che di villain vero e proprio. Una scelta che era nell'aria da tempo: d'altro canto, dedicare un intero film ad un supercattivo è una scelta rischiosa, e Sony non si è certo contraddistinta per un approccio aperto all'azzardo nel mondo dei supereroi, anzi.

D'altro canto, una virata simile potrebbe rovinare il personaggio di Kraven il Cacciatore che tutti conosciamo, giustificando le azioni e i comportamenti di quello che, storicamente, è stato uno dei "cattivi" più puri dell'intero arco narrativo dell'Arrampicamuri. In generale, il tentativo di riservare anche a Kraven il "trattamento Venom" (per non dire il "trattamento Morbius") sembra evidente, e ci fa sollevare un sopracciglio sulla qualità del film nel suo complesso. Concludendo la vicenda famigliare di Kraven, inoltre, non possiamo non sottolineare che né il protagonista né il padre hanno un accento russo: è dunque possibile che le origini esteuropee dei Kravinoff siano state modificate, magari a causa della complessa situazione geopolitca globale (e nella speranza di far arrivare il film anche sul mercato russo).



Ma torniamo ai poteri di Kraven: questi ultimi sembrano essere estremamente coerenti con quanto visto nei fumetti, fortunatamente. Parliamo dunque della super-forza e della velocità felina, che rendono Kraven una seria minaccia per Spider-Man: tuttavia, negli albi di casa Marvel i poteri del villain sono ottenuti con un particolare cocktail di erbe, e non sono permanenti.

Nel film, invece, la super-forza e la super-velocità sembrano accompagnare costantemente il Cacciatore, rendendolo molto meno "umano" rispetto alla controparte a fumetti. Tra gli altri poteri abbiamo poi dei sensi particolarmente sviluppati, soprattutto nel caso di udito e olfatto e, infine, la capacità di controllare gli animali selvatici come delle vere e proprie armi (o come degli alleati, decidete voi) nelle battaglie. Il trailer parla di un "legame con gli animali per scovare la preda", e ci mostra Kraven che si fa aiutare da un lupo a mettere KO una guardia armata in una distesa innevata: sembra dunque che non staremo sempre nella savana o a New York, ma che il film si sposterà tra molte location diverse.



Il debutto di Rhino e di Camaleonte

Oltre a Kraven e a suo padre, questo primo trailer introduce altri quattro personaggi che potrebbero avere un ruolo centrale nella trama della pellicola. Il primo viene annunciato in pompa magna alla fine del video, quando ci viene persino mostrato un dettaglio del suo costume.

Stiamo ovviamente parlando di Rhino, che non sarà interpretato da Paul Giamatti come nell'universo di The Amazing Spider-Man. A questo giro, il villain ha le fattezze di Alessandro Nivola (Amsterdam, The Neon Demon, American Hustle), anche se sfortunatamente non ne vediamo né il volto dell'attore né il suo costume completo. L'unico dettaglio che ci viene mostrato, però, ci spiega che questo Rhino non ha una super-tuta o un esoscheletro da rinoceronte, a differenza delle controparti già viste al cinema, nei fumetti o nei videogiochi, ma otterrà la capacità di trasformarsi in un ibrido uomo-rinoceronte mediante un siero. Resta dunque l'incognita sul tipo di trasformazione: si tratterà di un mutamento permanente o Rhino potrà controllare i suoi poteri e passare a piacimento dalla versione "umana" a quella ferina? Interessante, però, che l'origine dei poteri del supercattivo sia così diversa dai fumetti: che il siero sia stato creato proprio sulla base di quanto accaduto a Kraven anni prima, ibridando il sangue umano con quello degli animali più pericolosi del pianeta?



Altro personaggio chiaramente mostrato dal trailer, seppur brevemente, è la Calypso di Ariana de Bose, una sacerdotessa voodoo che, nei fumetti, rappresenta anche l'interesse sentimentale principale di Kraven. Non sappiamo se Calypso avrà un arco narrativo simile anche al cinema, perché del personaggio si è visto davvero troppo poco per fare speculazioni. Resta inoltre da capire se la relazione tra Kraven e Calpyso andrà verso un lieto fine o se, come nei fumetti, sarà una storia d'amore tossica e manipolativa, che permetterà all'incantatrice di usare il Cacciatore per i propri scopi, tra cui quello di uccidere Spider-Man.

Al netto di questa evoluzione, che potrebbe arrivare verso la fine della pellicola o in un eventuale sequel, Calypso dovrebbe essere un'alleata di Kraven, forse l'unica in un mondo che pullula di nemici e rivali del Cacciatore. Interessante l'easter egg del ciondolo dorato della sacerdotessa voodoo, chiaramente ispirato al suo costume a fumetti: pare che, almeno stavolta, Sony sia stata molto più rispettosa che in passato delle origini dei suoi personaggi negli albi della Casa delle Idee.



Il trailer ci presenta anche il fratellastro di Kraven, Dmitri Smerdyakov, interpretato da Fred Hechinger (Fear Street, La donna sulla finestra). Visto che, con ogni probabilità, quella di Kraven sarà una storia incentrata sui rapporti padre figlio, possiamo ipotizzare che Smerdyakov avrà nel girato definitivo un ruolo molto più ampio di quello del trailer.

Ciò che il video di Sony nasconde è invece l'alter-ego del fratellastro del Cacciatore: nei fumetti della Casa delle Idee, infatti, Smerdyakov è noto come il villain Camaleonte, un altro dei nemici ricorrenti di Spider-Man. Se nel trailer il fratellastro di Kraven ci viene mostrato come un suo alleato, non è affatto improbabile che questi finisca per rivelarsi un altro degli antagonisti del film, magari insieme al padre e da una posizione più defilata: d'altro canto, Camaleonte ha, tra i suoi poteri, la capacità di mutare forma e sembianze a piacimento, che unisce ad un'innata abilità nell'inganno e nello spionaggio. Addirittura, secondo alcuni fan, già nel trailer avremmo visto Camaleonte impersonare un'altra persona, ma semplicemente non ce ne saremmo accorti.



Kraven-verso o Venom-verso?

L'ultimo personaggio introdotto dal trailer è la misteriosa figura interpretata da Christopher Abbott, già noto per Povere creature! e The First Man - Il primo uomo.

Il video non ci dice quasi nulla sul ruolo di Abbott nel mondo di Kraven e nel Ragno-Verso più in generale, ma è convinzione piuttosto diffusa tra i fan che egli finirà per interpretare il villain Lo Straniero. Da non confondere con l'omonimo Straniero che combatte contro gli X-Men, quello introdotto in Kraven è un nemico storico, ancorché "minore", degli albi a fumetti dell'Uomo Ragno. Non si tratta di un "super" in senso stretto, ma di un abile mercenario sempre pronto ad uccidere, con una forza incredibile per un essere umano (benché non confrontabile con quella di Kraven o Spider-Man), un'ottima mira e una lunghissima esperienza nelle arti marziali, al punto da esserne uno dei massimi conoscitori dell'universo Marvel. Con ogni probabilità, nel mondo di Kraven Lo Straniero sarà uno sgherro di Sergej Kravinoff o di Camaleonte, con un ruolo che potrebbe un po' ricordare quello già affidato a Crossbones in Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War.



Ma passiamo alle speculazioni più succose. Kraven è la nemesi di Spider-Man, soprattutto nei fumetti: tantissimi sono i fan che sperano che il Cacciatore di Aaron Taylor-Johnson finisca per combattere con l'arrampicamuri nel corso del film in uscita a ottobre. Benché queste speranze siano molto probabilmente mal riposte, è evidente che la campagna marketing si sta concentrando sull'eventualità di un crossover tra Kraven e Spider-Man.

E il trailer di annuncio del film, ovviamente, ha fatto la propria parte: tra le scene che compongono il video, infatti, ne vediamo una con una miriaide di ragni che calano verso il protagonista, che si trova a terra. Lo scopo della sequenza è quello di ricordare agli spettatori che Kraven è un film del Ragno-Verso e che, come tutte le altre produzioni del Ragno-Verso, la presenza di Spider-Man incombe sul suo protagonista. Ciò significa che nella pellicola definitiva vedremo l'Uomo Ragno? Probabilmente no, ma ormai sembra giunto il momento per un incontro tra Venom, Morbius, Kraven e Spider-Man, e queste continue citazioni all'arrampicamuri ci fanno ben sperare sul fatto che Sony sia alacremente al lavoro su un crossover tra le sue produzioni degli ultimi anni.



Proprio sotto questo punto di vista, già nel trailer di Kraven sembra esserci un importante riferimento al mondo di Venom, che lascia intendere che il Simbionte e il Cacciatore potrebbero condividere lo stesso universo narrativo (che dovrebbe invece essere separato da quello di Morbius, in cui si trova anche l'Avvoltoio di Michael Keaton). Al minuto 2:18, infatti, vediamo un uomo che entra in un ufficio e chiama un certo "Signor Taglin" ("Mr. Taglin" in inglese). Il nome "Taglin" viene pronunciato in totale tre volte nel giro di pochissimi secondi, come a darci l'idea che quest'uomo misterioso sia piuttosto importante nel film.

Ebbene, Kraven ha ucciso il Signor Taglin, che dunque doveva essere un suo nemico. Un altro Taglin, forse imparentato con quello fatto fuori dal nostro protagonista, è comparso in passato proprio in Venom. La pellicola del 2018, infatti, introduce i suoi spettatori a Lee Taglin, un collega di Anne, l'ex-fidanzata di Eddie Brock. Taglin lavora alla Michelinie & McFarlane, lo studio legale che rappresenta la Life Foundation, responsabile della scoperta del Simbionte che si è poi legato ad Eddie Brock. Se questo collegamento diretto fosse ufficializzato da Sony, insomma, avremmo la conferma del fatto che Venom e Kraven condividono lo stesso universo: un enorme passo avanti per il Ragno-Verso esteso, che finora non ha mai dato prova di grande coesione interna.