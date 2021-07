Kiss of the Dragon: i vent'anni di un action iconico

Venti anni fa, Jet Li con Kiss of the Dragon riusciva a proporsi come il solo, unico erede del Piccolo Drago, Bruce Lee, grazie a un film connesso a elementi stilistici trasversali, in cui l'action statunitense si univa al nuovo corso europeo e naturalmente alla tradizione orientale.

Questo action sovente ironico, esagerato, con coreografie incredibili e una colonna sonora da sballo, ancora oggi è ricordato come uno dei migliori del genere, anche per la notevole aura di Besson, per la capacità di non essere ripetitivo o eccessivamente legato al già visto o già sperimentato.

Vi era un mix riuscitissimo che molto doveva alla mano dell'autore francese (in veste di produttore), e che seppe sposare una linea votata alla semplicità in cui l'azione dominava su tutto, così come la fantasia, unita a personaggi pittoreschi e con un'ironia davvero apprezzabile.



Un action semplice ma incredibilmente efficace

La trama di Kiss of the Dragon partiva dalla missione in terra francese dell'agente segreto Liu Jiuan (Jet Li), chiamato a interessarsi di un complesso traffico di droga. Peccato che il suo contatto e referente in Francia sia il corrotto e spietato commissario Jean-Pier Richard (Tchéky Karyo), e in breve tra Liu, il pericoloso figuro e i suoi scagnozzi comincerà una vera e propria guerra urbana a colpi di mitra e mosse di kung-fu.

Liu, perso in una città che non conosce, riceverà un insperato aiuto dalla prostituta Jessica (Bridget Fonda), che si rivelerà sia una preziosa alleata che una non indifferente fonte di guai.

Come scrisse il grande Roger Ebert, questo film era in tutto e per tutto un action vecchio stile, non aveva nessuna metafora o sovrastruttura di significato o di narrazione, nessuna tematica particolare al suo interno, ma la pura finalità di divertire e appassionare. E naturalmente in questo non vi era nulla di male, anzi, tale compito è sempre stato abbastanza gravoso e difficile, molto più di quanto si pensi.

Kiss of the Dragon richiese un lavoro a livello di coreografia ed effetti visivi non da nulla. Per quanto Matrix fosse uscito da appena due anni e l'utilizzo di CGI andasse per la maggiore, solo in una scena vi fu la necessità di farne uso e solo in altre due si rese necessario fare affidamento a trucchi scenografici.

Per il resto, il film diretto da Chris Nahon era uno straordinario omaggio all'action inteso come ricerca di un realismo concreto ma allo stesso tempo assente.

Su tutto e tutti, dominava la fisicità di Jet Li, scricciolo orientale che dopo aver svettato in madrepatria e aver conquistato l'attenzione in Arma Letale 4, nel ruolo di villain, era chiamato a essere il classico cavaliere errante, guerriero solitario contro tutti.

Questo fu solo il primo di tanti elementi tutt'altro che secondari, che resero quel film un'opera fortemente connessa all'eredità di Bruce Lee, alla dimensione di Straniero Senza Nome che egli aveva rappresentato.



Tra videogame e omaggi di genere

Kiss of the Dragon non aveva una trama complessa ma in compenso contava su alcuni dei combattimenti meglio coreografati degli anni 2000, in cui il piatto forte era rappresentato dal duello tra Jet Li e i due "Gemelli", due poliziotti corrotti che avevano le sembianze del titanico Didier Azoulay e soprattutto di quel Cyril Raffaelli poi diventato icona grazie alla saga di Banlieue 13.

Loro, assieme al massiccio Colin Prince, al mattatore Max Ryan e alla torma di poliziotti in kimono presi a scudisciate da Liu Jiuan, si situavano come struttura, caratteristiche e natura a metà tra i vari nemici visti in film come i Tre dell'Operazione Drago o il mitico l'Ultimo Combattimento di Chen e i personaggi che negli anni '90 avevano reso i picchiaduro il genere videoludico più amato.

Besson (vero deus ex machina del film) vi aggiunse anche umorismo, quella dimensione abbastanza irriverente grazie alla quale gli spaghetti western avevano creato una demitizzazione del genere a cui appartenevano.

La multiculturalità, la dimensione babilonica di una Parigi underground ma comunque affascinante, furono tra le carte vincenti più importanti di un film che per quanto accolto magari in modo scettico dalla critica più "alta" del tempo, negli anni è stato ampiamente rivalutato.

Vi era anche molto della graphic novel nell'estetica, nell'iter narrativo, che ebbe nel personaggio di Bridget Fonda forse l'unico, vero elemento dissonante e ben poco azzeccato dell'insieme, la classica fanciulla in cerca di salvezza che non aggiungeva né toglieva nulla all'iter narrativo.



Una star a metà tra futuro e passato

Solo l'anno dopo, Jet Li si sarebbe connesso all'autorialità più "alta" dell'Oriente con Hero, che lo consacrò a livello globale, a cui però fece seguire comunque altri action di assoluto valore, come Danny the Dog o quel Fearless che da certi punti di vista rappresenta l'apice della sua dimensione di artista marziale cinematografico.

Poi, con gli anni, Jet Li avrebbe sofferto forse la concorrenza di divi come Tony Jaa, in grado di proporre un iter rinnovato e una nuova dimensione estetica, per non parlare del nuovo corso indonesiano, di The Raid e company, capaci di portare a livelli inediti il linguaggio action, di rompere barriere che parevano insuperabili.



Ma al netto di una forse eccessiva standardizzazione dell'action marcato Hong Kong e Cina, il piccolo divo cinese rimane un grande protagonista del genere degli anni '90 e inizio 2000, capace di guidare una nuova riscossa del cinema orientale ma soprattutto una commistione culturale non da nulla.

Il merito di Jet Li è stato sicuramente evitare di farsi inghiottire dal cinema americano, dalla sua forza distruttrice e fagocitatrice, il che poi spiega anche perché sia infine tornato sui suoi passi, alle origini.

Se Kiss of the Dragon rappresenta il suo film più vicino a ciò che era Bruce Lee, Jet Li ha saputo anche rinnovarne però la natura di eroe, staccandosi dalla dimensione eccessivamente seriosa e abbracciando sovente quell'autoironia e leggerezza che avevano fatto la fortuna di un altro divo d'Oriente: Jackie Chan.