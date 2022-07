Kang rischia di essere una copia di Thanos nei prossimi Avengers?

Che la Marvel abbia tirato fuori le armi pesanti durante il Comicon di San Diego è innegabile. Finalmente abbiamo una direzione chiara per le Fasi 4 5 6 e per il Multiverso. Tanti titoli in più come il ritorno di Daredevil in Born Again e un trailer di Black Panther Wakanda Forever davvero da brividi. Ma soffermiamoci sui due film più grossi che chiuderanno questa nuova Multiverse Saga del Marvel Cinematic Universe. Cioè Avengers The Kang Dynasty e Avengers Secret Wars. Che arriveranno rispettivamente il 2 maggio e il 7 novembre 2025. Suona quantomeno familiare con l'ormai celeberrima coppia Infinity War e Endgame, strettamente collegati anche se usciti a un anno di distanza. Kang sarà ovviamente il villain principale, almeno del primo film, ma... c'è il rischio di un Thanos bis?



Kang e Thanos

Lo schema degli ultimi due Avengers ce lo ricordiamo bene. Durante Infinity War Thanos vince annichilendo gli eroi e metà universo, per poi essere ucciso all'inizio di Endgame e tornare in un'altra sua versione temporale e perdere poi definitivamente nel finale.

Un "modus operandi" che rischia di ripetersi con Kang? La possibilità è concreta, anche perché stiamo parlando del signore dei viaggi nel tempo. Molto dipenderà dalla sua apparizione ufficiale in Quantumania, che sarà sicuramente lontana da quella vista sul finale di Loki. Infatti "La dinastia di Kang" fa ben sperare sul fatto che vedremo tante versioni dello stesso personaggio. Che sia quindi una di esse a risultare vincitrice nel primo? O, addirittura, tutte assieme a dare il via a Secret Wars? Siamo di fronte a una possibilità concreta di vittoria del villain nel primo film e poi rivincita degli eroi nel secondo, anche se tanto dipenderà da quanto i due prodotti saranno interconnessi. Ma vista la data di uscita ravvicinata è probabile che lo siano, e che proprio Kang scatenerà le guerre segrete.



Secret Wars e il ruolo di Kang

L'eventuale ricalco di Kang su Thanos potrebbe svelarsi già a partire da Quantumania. Il film dovrà per forza di cose avere una portata cosmica, per mettere bene in chiaro la minaccia enorme che Kang rappresenterà.

Minaccia che potrebbe espandersi su più film, come ad esempio il terzo capitolo dei Guardiani della Galassia, The Marvels e i Fantastici 4. Infatti ci potrebbero essere altre versioni di Kang come villain di questi film dal respiro più spaziale, o almeno il Conquistatore apparirebbe a tirare le fila di tutto. Diventa quindi facile accostarne il percorso a quello di Thanos, solamente moltiplicando il cattivo stesso per tutte le sue versioni. C'è però il dubbio su Secret Wars che potrebbe dirimere la questione. Nel caso in cui si ricalcasse la sfida con Thanos allora gli Avengers tenterebbero di fermare Kang dal suo piano di conquista multidimensionale, o addirittura dalla sua volontà di scatenare le guerre tra universi. A quel punto fallirebbero nel tentativo di evitarle, perdendo tutti alla fine di The Kang Dynasty e poi risolvendo la situazione in Secret Wars. Fin troppo famigliare, ma è una possibilità concreta. A meno che la sconfitta di Kang nel primo Avengers non sia l'elemento che dà il via alle Guerre Segrete. Gli Avengers, convinti di aver vinto, si accorgono solo dopo dell'errore madornale e si trovano costretti a combattere con altre loro versioni per non far sparire il proprio universo. Kang quindi terminerebbe il suo percorso con The Kang Dynasty, facendo da propulsore per Secret Wars e smarcandosi dal paragone troppo simile con Thanos.



Ultima opzione: Kang ha un alleato, qualcuno che vuole scoprirne i segreti e che è pronto a tradirlo. Qualcuno convinto che far collidere gli universi sia l'unico modo per diventare il signore incontrastato di tutto, che potrebbe uccidere proprio Kang alla fine del primo Avengers per dare inizio alle guerre segrete. Qualcuno che uscirebbe magari vincitore da Secret Wars, pronto a diventare il vero grande villain dalla Fase 7 in poi. Qualcuno di nome Victor Von Doom, alias Dottor Destino.