Jurassic World, la storia del parco: origini, apertura e chiusura

Il cinema contemporaneo è sempre stato molto derivativo, basato o ispirato al mondo della letteratura, che era poi insieme al teatro la maggiore forma di espressione culturale dell'ottocento e del secolo scorso. Inizialmente erano i classici e le pièce, ma già verso la fine degli anni '60 si cominciò a lavorare sulle trasposizioni di romanzi di genere, anche più popolari, alcuni senza una valenza intellettuale specifica, magari, ma sicuramente di successo. Iniziano a spuntare i primi film fantasy, sci-fi o horror ispirati a grandi romanzi come La Storia Infinita di Michael Ende o Stand By Me di Stephen King, ed è nel 1990 che Michael Crichton pubblica il suo Jurassic Park, una storia di ingegneria genetica e avventura che riscuote da subito grande consenso. Già negli anni '90 Crichton è un autore molto affermato ed è in egual misura profondo il suo rapporto con il cinema: nel 1973 dirige infatti il suo primo film, Il mondo dei Robot (Westworld), titolo che si propone come antesignano della tematica dell'intelligenza artificiale, della ribellione delle macchine all'uomo. La sua esperienza dietro la macchina da presa, però, finisce nel 1989, con sei film all'attivo, anche se continua fino al 2001 la sua carriera da sceneggiatore, che include tra i vari lavori anche l'adattamento cinematografico del suo Jurassic Park, sviluppatosi in un franchise prima letterario e poi cinematografico di enorme impatto mediatico e popolare, dagli introiti miliardari.



Pre-apertura

Crichton, come dicevamo, non aveva bisogno di presentazioni tra gli addetti ai lavori della Settima Arte, compreso Steven Spielberg, che conoscendo e apprezzando perfettamente il lavoro del collega acquistò prima ancora della pubblicazione del romanzo i diritti di sfruttamento cinematografico di Jurassic Park. Mentre usciva il libro, così, il papà di E.T. e Incontri ravvicinati del terzo tipo lavorava alacremente alla sua trasposizione da sala insieme allo stesso Crichton e a David Koepp. Mentre personaggi e buona parte della struttura del racconto originale rimasero intatti, a cambiare furono la narrativa e il carattere di alcuni protagonisti, per non parlare di una violenza decisamente più accentuata, così da rendere il film un'avventura adatta alle famiglie e non incorrere in un pericoloso divieto ai minori. Oggi il franchise segue ancora questo mantra, ma se Jurassic Park fosse stato prodotto oggi per la prima volta, in un periodo in cui il Rated-R sembra non spaventare più i grandi studi di Hollywood, probabilmente avremmo visto molto più sangue e momenti di esplicita brutalità, più vicini ai toni da horror sci-fi del romanzo. La storia di Jurassic Park, sia libro che film, è poi sostanzialmente la stessa nonostante le modifiche da botteghino, e vede al centro degli eventi un gruppo di investitori e scienziati (paleontologici, matematici ecc) invitati dal miliardario John Hammond a valutare il lavoro svolto all'Isla Nublar, al largo della Cosa Rica. Tramite campioni di ambra e frammenti fossili, infatti, i genetisti della InGen, società di Hammond, sono riusciti ri-creare dei Dinosauri, 16 specie in totale, tutti strettamente tenuti sotto controllo e di sesso femminile, dipendenti all'aminoacido lisina, così da impedirgli di procreare o abbandonare l'Isola e sopravvivere.

Anche la vegetazione dell'Isola è stata profondamente mutata, così da renderla identica a quella preistorica, con piante velenose e un'ambiente poco consono all'uomo. L'idea è quella di aprire un parco turistico a tema giurassico, ma partendo dal paleontologo Alan Grant passando per la collega Ellie Satter e fino all'eccentrico matematico Ian Malcolm la valutazione è la stessa: nonostante i controlli di sicurezza e tutte le misura precauzionali prese, il Jurassic Park è un azzardo, specie poi secondo la Teoria del Caos citata da Malcolm, secondo la quale determinate condizioni iniziali subiranno per forza di cose uno sviluppo esponenziale sensibile.

E così succede infatti, per fattori naturali e per la poca conoscenza dei dinosauri, tanto da rendere l'invito pre-apertura al parco un vero e proprio inferno per tutti i protagonisti, di cui sopravviveranno solo Grant, Ellie, Ian, Hammond e i nipoti di quest'ultimo, tratti in salvo dopo un'avventura che difficilmente dimenticheranno. Nel romanzo, sul finale l'Isla Nublar viene ridotta in cenere da mirati bombardamenti, ma nel film questo non viene specificato, anche se poi per 22 anni l'Isola non verrà più mostrata, fino al 2015.



Effetti Collaterali

Dato il plauso plebiscitario riscosso da Jurassic Park e successivamente dal film, nel 1995 Crichton pubblica il sequel, Il mondo perduto, che vede protagonista Ian Malcolm e una serie di nuovi personaggi. La storia non è però ambientata nell'Isla Nublar ma nella vicina Isla Sorna, dove venivano in realtà creati i dinosauri prima di essere trasferiti alla Nublar, al parco vero e proprio. Le tematiche sono molto simili al primo romanzo, ma cambia in termini di toni, meno orrorifici e più d'avventura, forse influenzati anche dall'adattamento cinematografico curato da lui stesso. Il racconto si sviluppa comunque in termini di sopravvivenza, anche se la trasposizione del 1997 sempre diretta da Steven Spielberg cambia enormemente la trama, legandola alle modifiche già apportante in Jurassic Park. E a questa versione ci rifaremo. Tenuta nascosta per quattro anni ai media, l'Isla Sorna è adesso fonte di grande preoccupazione per Hammond, che teme i piani dell'avido nipote, Peter Ludlow, di ricostruire il parco. Dato l'abbandono della Sorna da parte di scienziati e addetti ai lavori dopo l'incidente all'Isla Nublar, l'isola è rimasta per quattro anni sotto l'incontrollato dominio dei dinosauri, che ne hanno fatto la loro casa.

L'idea di un morente Hammond è quella di spedire Malcolm sull'Isola per girare un documentario da inviare poi alle reti nazionali, così da sventare i piani di Ludlow. La preoccupazione di Ian nel vedere riaperto il Parco è talmente elevata che accetta l'incarico, inconsapevole degli avversari militarizzati comprati da Ludlow per catturare le specie preistoriche da studiare e portare in territori abitati. Ad aiutare gli avversari c'è anche la ragazza di Malcolm, la paleontologa Sarah Harding, che però ha accettato la missione senza sapere dei veri obiettivi di Ludlow.

La Teoria del Caos, anche stavolta, si impone sulle condizioni iniziali e la missione prende una piega terrificante, fino a portare un T-Rex vivo in America, che sarà poi prontamente messo fuori combattimento da Sarah e Ian, rispedito inoltre all'Isla Sorna. Il film non regge il confronto con il primo, innovativo e sensazionale capitolo, soprattutto per una reiterazione di situazioni che non giova allo sviluppo della storia, senza contare la perdita dell'effetto novità e di virtuosismi da Maestro di Spielberg, qui molto al di sotto delle sue possibilità.

Se con Il mondo perduto si chiude la storia di Malcolm (per ora), quella dell'Isla Sorna continua in Jurassic Park III, con al centro della storia un Alan Grant che a quattro anni di distanza dagli eventi del film precedente continua le sue ricerche sui dinosauri, specie sui velociraptor.

L'opinione pubblica è adesso a conoscenza degli esperimenti genetici della InGen e dell'Isla Sorna, popolosa di dinosauri in tempi moderni, quindi tutto è alla luce del sole ed è assolutamente vietato sorvolare l'Isola o atterrarvi. La ricerche di Grant e del suo assistente, Billy Brennan, non ricevono però molti finanziamenti, così quando i ricchi coniugi Kirby propongono ad Alan "un viaggio amatoriale" sopra l'isola, promettendo una ricca ricompensa, accetta seppur con molte riserve.

I coniugi assumono anche tre mercenari e, con grande disapprovazione di Grant, una volta lì decidono di atterrare, svelando successivamente la verità: sono divorziati, non sono ricchi e sono alla ricerca del figlio scomparso, finito lì a causa di un'escursione con il patrigno, nuovo fidanzato di lei. A questo punto scatta la vera avventura, nuova sfida di sopravvivenza, che si conclude con il salvataggio dei protagonisti esclusi i mercenari. Jurassic Park III è il primo film del franchise a non essere basato su nessun romanzo di Crichton, che figura comunque come consulente.

Il terzo capitolo è decisamente superiore al secondo, almeno per una questione di situazioni e originalità nello sviluppo della storia, ma non riesce comunque a tenere testa al primo capitolo. Il Jurassic Park è comunque definitivamente morto nel secondo film della serie, mai aperto al pubblico tra l'altro, e con i piani sfumati di un quarto capitolo consecutivo intorno al 2009, la Universal nel 2013 ha deciso di proseguire la storia con un sequel-reboot, aprendo le porte del parco a tema, oggi conosciuto come Jurassic World.



Apertura e chiusura

Con il film di Colin Trevorrow è interessante notare l'analogia con i tempi cinematografici odierni, fatti di rilanci, remake e reboot. Riproporre una vecchia idea ma in termini più o meno differenti, più moderni, è proprio la base della storia di Jurassic World: tentare di riproporre con molte più certezze e molte idee originali il progetto di Hammond, aprendo finalmente il parco giurassico, adesso "mondo" giurassico. Anzi, viene sottolineata anche la diabolica perseveranza dell'uomo davanti ai disastri passati e ai sicuri disastri futuri. È stato infatti lo stesso Hammond, prima di morire, a consegnare le redini del progetto in mano al magnate Simon Masrani, unendo sotto lo stesso progetto la InGen e la Masrani Global.

La storia di Jurassic World vede quindi il parco ormai aperto e visitato giornalmente da migliaia di persone che arrivano all'Isola Nublar (perché sì, è stato ricostruito proprio nel luogo della prima avventura) da ogni parte del mondo. In vista di un divorzio ormai imminente e del Natale, così, i genitori di Gary e Zach Mitchell decidono di spedire i figli al Jurassic World, dove la sostenuta e irritante zia dei ragazzi, Claire Dearing, lavora come responsabile delle operazioni. Le tecnologie genetiche hanno fatto passi da gigante, permettendo così ai genetisti dell'Isola di creare nuove specie di dinosauri, mixando DNA di anfibi o insetti a quello di specie preistoriche.

L'ultima novità pronta a essere mostrata al pubblico è l'Indominus Rex, successivamente fonte di tutti i problemi del parco, che proprio a causa dell'avventatezza dell'uomo e della sete di potere di militari e scienziati chiuderà nuovamente i battenti, questa volta per sempre, almeno presso l'Isla Nublar, che viene spazzata via da un'eruzione vulcanica nell'attesissimo Jurassic World: Il regno distrutto.

Nel primo capitolo del reboot vengono presentate molte novità, tra le quali un parco funzionante e colossale in stile Disneyland e una sezione specifica riservata alla ricerca sui Velociraptor, affidata al personaggio di Owen Grady, che addirittura li cresce e alleva fin dalla nascita per questioni di imprinting. Questa scelta in realtà non ha convito i molti appassionati della serie, scettici nel pensare che un Velociraptor possa rispondere agli ordini o ai segnali di un umano, anche se visto come "madre". Al centro del reboot comunque sopravvive l'idea del primo film: conoscere poco i dinosauri e i loro comportamenti può generare il caos, poiché troppe sono le incognite e le variabili.