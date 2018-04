Jurassic World: Il Regno Distrutto, un trailer finale fra arroganza e ironia

Tutti ricordiamo con estremo affetto la primissima apparizione di John Hammond in Jurassic Park, il primo capitolo del 1993: un energico vecchietto multimiliardario dalle grandissime ambizioni. Nei suoi sogni, a un passo dall'essere realizzati, vi era un enorme parco naturale dentro il quale ospitare le bestie più leggendarie della storia del mondo, i dinosauri. Qualcosa però, come sappiamo bene, è andato storto e il progetto di rendere Isla Nublar una macchina del tempo è naufragato fra morti violente e vite in salvo per miracolo. Ostinato per carattere, Hammond ha continuato a credere nella sua idea fino all'ultimo secondo utile, prima di arrendersi all'evidenza e abbracciare il fallimento per un bene comune e superiore. Oltre la sua corazza da imprenditore senza paura vi era infatti un'innata umanità, una sensibilità da padre di famiglia, da nonno di due splendidi nipoti quasi uccisi dalla sua mania di grandezza. Un'umanità che oggi, a vedere il trailer finale di Jurassic World: Il Regno Distrutto, sembra un elemento del tutto inesistente nello spirito dei nuovi "regnanti". Ci troviamo infatti di fronte a mercenari della finanza e della genetica senza scrupolo alcuno, pronti a scavalcare il già pericoloso limite imposto da Hammond e dalla natura stessa: creare un nuovo genere di dinosauro, violento e spietato come mai prima nella storia.



Fra dramma e ironia

Questa nuova creatura senza controllo è pronta a mettere in pericolo l'intera esistenza dell'uomo, che al suo cospetto è a dir poco impotente. Dalle immagini si intuisce che soltanto un suo pari potrà frenare la sua inarrestabile furia, e questo pari potrebbe tanto essere l'amato Blue, il velociraptor addestrato da Owen, il personaggio di Chris Pratt. Diciamo la verità: i bei trailer di un tempo, che si limitavano ad accennare lo stile del film per lasciare poi la storia al buio della sala, raramente si vedono ancora. In appena due minuti e mezzo la Universal ha tracciato una via abbastanza chiara, sia per quanto riguarda le linee di trama che il mood generale del progetto, ancor più "ibrido" rispetto a Jurassic World. Gli sceneggiatori Colin Trevorrow e Derek Connolly hanno scritto un nuovo capitolo dalle tinte oscure, drammatiche, pieno di eventi traumatici la cui risoluzione richiederà sicuramente qualche sacrificio (Blue potrebbe morire nel corso della battaglia, chi lo sa). Tutto è però bilanciato da un'ironia di fondo, propria del personaggio di Owen, utile a sdrammatizzare anche i momenti più difficili - con Claire (Bryce Dallas Howard) vittima sempre inaspettata delle sue freddure.



Sostituirsi a Dio

Con queste premesse è lecito aspettarsi intrattenimento all'ennesima potenza, tanta tensione ma anche qualche leggero sorriso fra una tragedia e l'altra. Non solo spettacolo però, Jurassic World: Il Regno Distrutto sembra veicolare anche un messaggio molto chiaro: l'uomo non ha ancora compreso l'impossibilità di sostituirsi a Dio.



Ci troviamo ancora di fronte a uomini d'affari spietati pronti a tutto pur di raggiungere un loro determinato obiettivo, anche se questo significa creare in laboratorio specie mai esistite in natura. Peccare d'arroganza è ancora l'errore più grande che possiamo commettere, nutrendo inoltre il totale disprezzo per le leggi naturali; soltanto il personaggio di Owen, come accadeva in Jurassic World, riesce a stabilire un contatto con l'ambiente, con il creato, con le bestie con cui condividiamo il mondo. La sua è una rappresentanza di assoluta minoranza, schiacciata dagli interessi economici di corporazioni senz'anima, da mercenari pronti al fuoco al primo movimento brusco, incapaci di vedere al di là del proprio naso. Probabilmente la visione del mondo del nostro protagonista avrà la meglio su tutto il resto, con il bene trionfante sul male una volta di più, ma questo è un epilogo ancora da scrivere.