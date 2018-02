Jurassic World II: Il Regno Distrutto, l'analisi del nuovo trailer del Superbowl

Le note della storica colonna sonora di John Williams e l'inquietante artiglio di un Velociraptor che batte sul pavimento come ai vecchi tempi introducono il nuovo trailer di Jurassic World II: Il Regno Distrutto, sequel - diretto da Juan Antonio Bayona - di quel Jurassic World che tre anni or sono ha dato nuovamente il via al franchise creato da Steven Spielberg nel 1993. La Universal ha rilasciato un nuovo video proprio durante l'evento mediatico sportivo dell'anno negli Stati Uniti, il Superbowl. Dopo aver analizzato con attenzione le immagini del primo teaser diffuso a dicembre, che mostravano ai fan anche l'emozionante ritorno di Jeff Goldblum nei panni di uno dei personaggi storici del franchise, Ian Malcolm, andiamo a scoprire e analizzare cosa ci racconta questo nuovo trailer, che rispetto al primo teaser è decisamente più breve ma non meno intenso e ricco di spunti interessanti. Scritto da Colin Trevorrow, regista di Jurassic World, e Derek Connolly, Jurassic World II: Il Regno Distrutto è prodotto da Amblin Entertainment, Legendary Entertainment e Universal Pictures.

Gli echi del passato per tornare al futuro

Già osservando il primo teaser si poteva constatare come i rimandi al primo sequel del franchise, Il mondo perduto - Jurassic Park, uscito nel 1997 e diretto dallo stesso Spielberg, fossero abbastanza evidenti. Tuttavia, se la trama del secondo film vede lo spostamento dell'ambientazione dal sito A, Isla Nublar, dove effettivamente venne costruito il Jurassic Park, al sito B, Isla Sorna, dove la InGen mise in atto i primi esperimenti sui dinosauri e dove vennero ambientati sia Il mondo perduto - Jurassic Park che Jurassic Park III (2001), il film di Bayona mantiene l'ambientazione a Isla Nublar, la stessa isola di Jurassic World, dove la InGen era riuscita a creare ciò che John Hammond (Richard Attenborough) aveva sempre sognato: un parco a tema sui dinosauri. Qualcosa che non si era mai visto prima. Qualcosa per cui "non si bada a spese. Sappiamo tutti com'è (prevedibilmente) andato a finire il Jurassic World e proprio dalla fine e dalla distruzione di quel parco dovrebbe prendere il via la trama di Jurassic World II: Il Regno Distrutto. A tre anni di distanza i protagonisti di Jurassic World, Owen Grady (Chris Pratt) e Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) tornano sull'isola per una spedizione di salvataggio. Questa volta però sono gli stessi dinosauri a essere in pericolo. Un vulcano dormiente presente su Isla Nublar sta per eruttare e distruggere tutta la fauna preistorica che ormai popola selvaggiamente il territorio. Il trailer si apre con una sequenza che vede una bambina nella sua stanza da letto terrorizzata per l'avvicinarsi, lento e minaccioso, di un Velociraptor, che allunga verso la piccola la sua lunga zampa piena d'artigli, mostrando i denti affilatissimi e ricordando quasi l'avvicinamento della creatura di Alien a Ellen Ripley in Alien 3 di David Fincher. Poi l'ombra che si staglia sul muro, parallela a quella di un cavallo giocattolo, la voce di Claire che si rivolge a Owen. Tutto questo evoca il ricordo della sua prima volta davanti a un dinosauro vivente e le immagini ci mostrano l'incontro proprio tra Owen e il suo primo Velociraptor allevato, Blue. Sappiamo già che si tratta di un passaggio fondamentale perché, proprio facendo leva su questa voglia di ritrovare il suo vecchio amico, Claire convince Owen a tornare su quell'isola.



Le parole di Claire narrano le immagini successive, dove il vulcano in eruzione mostra tutta la sua ferocia e dove si percepisce il panico tra le specie preistoriche presenti sull'isola. Claire e il personaggio interpretato dal giovane Justice Smith (in un ruolo al momento non ancora definito) si trovano di fronte a uno dei nuovi ingressi tra le specie in mostra durante questo capitolo: a prima vista sembrerebbe un Baryonyx, anche se è difficile da definire con certezza, visto che compare per pochi istanti. Le parole di Claire sono importanti perché Jurassic World II: Il Regno Distrutto sembrerebbe ricordare il passato, ritornare al miracolo della creazione genetica dei dinosauri e alla natura che vince sempre per poter guardare al futuro della narrazione e del franchise.



Imparare dai propri errori...o forse no

"Jurassic World. L'isola. Appartengono al passato. Voglio mostrarvi il futuro". Con questa frase il personaggio di Rafe Spall si rivela agli spettatori, pur con una frase ambigua ma emblematica, un'altra volta, per chiarire verso quale direzione ci si è spinti per questo film. E il futuro passa sempre dalla natura e dagli sbagli dell'essere umano, dai quali forse egli non trae il necessario insegnamento. Succede nella vita reale di tutti e giorni e succede evidentemente anche nel franchise di Spielberg , grazie a un forte legame che unisce Owen e Blue e che viene esplicitato anche in seguito, probabilmente per indicare ulteriormente quanto sia importante a livello narrativo l'unione tra il domatore di Velociraptor e lo stesso animale. E basta una laconica frase per farcelo intuire, questo futuro. Ricco di spregiudicatezza e arroganza umana probabilmente, visto che il personaggio di Toby Jones sembra mostrare soddisfatto alla platea la nuova creatura frutto, probabilmente, di qualche nuovo esperimento per creare un soggetto ibrido, come fu per l'Indominus Rex del film precedente. In mezzo all'iconico ruggito del T-Rex si vede l'audacia dei Velociraptor e di Blue in particolare, che si scaglia contro questo essere rimasto in penombra. Difficile prevedere quale possa essere il nuovo prodotto preistorico ricreato dall'uomo in persona, ma certamente non ha intenzioni amichevoli, vista la reazione di Owen e della piccola già vista nella sequenza iniziale del video. Rispetto al primo teaser rilasciato a dicembre, certamente questo nuovo trailer che la Universal ha diffuso è meno verboso e più incline alle scene d'azione. Interessante è stata la scelta del voice over del personaggio di Claire, che in poche frasi restituisce l'essenza di quello che potrebbe essere questo film e di quello che gli appassionati potrebbero aspettarsi. Il finale mostra poi la data d'uscita prevista: il 7 giugno. Ma quale destino avrà la spedizione di Claire? La risposta arriverà solo tra qualche mese.