Joker 2 si farà o no? Facciamo il punto della situazione

Alla sua uscita aveva conquistato praticamente tutti, portandosi a casa premi mai immaginati per un cinecomic. Il primo Joker di Todd Phillips sembrava infatti un unicum nel suo genere (a proposito, avevate rivisto Joker su Netflix?), forse anche grazie alla forza di non volere (almeno all'inizio) concedersi un sequel e rimanere fisso nella sua peculiarità. Eppure con i successi enormi di pubblico e critica era dura non tentare un bis, e infatti le voci su un Joker 2 si sono fatte sempre più forti man mano che i mesi passavano e il film vinceva il Festival di Venezia, Golden Globe per miglior attore protagonista e colonna sonora, coronando poi con l'Oscar per le stesse categorie, soprattutto il premio quasi storico a Joaquin Phoenix. Ma visto che i rumor sono ripresi e sembra davvero che questo sequel arrivi, cosa sappiamo al momento di Joker 2?



Il ritorno di Joker e Todd Phillips

Joker 2 è un po' il segreto di Pulcinella ormai. La Warner non ha ancora annunciato nulla di ufficiale, ma si torna a parlare sempre di questo sequel, e gli indizi puntano tutti al fatto che si farà.

Cominciando da un grosso rumor a monte, cioè i cambi di gestione all'interno di Warner. Casa di produzione che ormai non è più "da sola", dato che la WarnerMedia è stata acquistata da Discovery. E voci insistenti vogliono un cambio di rotta al vertice, soprattutto per quanto riguarda la parte supereroistica della DC. Secondo The Hollywood Reporter, infatti, ci sono parecchie fonti interne che riportano la stessa notizia: il capo della Warner Bros. Discovery, David Zaslav, avrebbe contattato Todd Phillips per proporgli un nuovo ruolo alla guida DC Films. Ecco perché è importante la conferma di questa indiscrezione. Dovesse accettare, Phillips si troverebbe in un ruolo un po' alla Kevin Feige, supervisionando i progetti e consigliandone la produzione. E a quel punto uno dei primi del suo nuovo corso potrebbe proprio essere Joker 2.



Altre certezze?

Certezze assolute al momento non ne abbiamo, ma forti indiscrezioni da Puck News riportano che Todd Phillips è davvero in procinto di avviare i lavori. Non solo, che il copione sarebbe anche quasi completo, con lo stesso Phillips co-sceneggiatore del progetto.

Questi rumor si ricollegherebbero alla perfezione ad altri che volevano l'inizio delle riprese per il 2023. Un tempo congruo quindi, con il 2022 che fungerebbe eventualmente da riscrittura e revisione della sceneggiatura, per poi chiuderla entro la fine dell'anno e cominciare i lavori sul set quello seguente. Messe in fila tutte queste briciole di pane è quindi decisamente plausibile che Joker 2 abbia la luce verde dalla Warner, che non può farsi scappare una gallina dalle uova d'oro di questo tipo, pronta a riportare in sala tantissimi spettatori e magari in grado di strappare qualche altro premio.



La trama di Joker 2

Qua si entra ovviamente nel mondo delle speculazioni più sfrenate, fatte anche un po' per gioco. Difficile stabilire ora quale potrebbe essere la trama di Joker 2, ma un tentativo si può fare.

Intanto si potrebbe ripartire dall'ospedale psichiatrico, dove Arthur Fleck concludeva la sua spirale discendente. Se davvero ha stravolto Gotham con il suo "cattivo esempio" chissà che la città non sia pronta ad accoglierlo come nuovo re del crimine, facendogli assumere il ruolo definitivo che lo ha consacrato nei fumetti. A quel punto però servirebbe una sorta di antagonista, che in qualche maniera vada a controbilanciarne la follia. Bruce Wayne è davvero troppo giovane, quindi un nuovo commissario Gordon magari? Dopotutto l'universo del Joker è a sé stante, quindi si potrebbe stravolgere tutto senza troppi problemi. Non ci resta che aspettare conferme ufficiali o altri rumor, per provare a speculare ancora un po'.