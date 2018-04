John Cena come The Rock: da Blockers a Duke Nukem, l'alba di una nuova carriera

Nel corso dell'ultimo weekend, il box office americano ci ha riservato diverse sorprese: la prima è stata lo straordinario successo di A Quiet Place - Un Posto Tranquillo, piccolo gioiello di John Krasinski in grado di guadagnare 50 milioni di dollari tondi tondi in soli tre giorni di programmazione. L'exploit di questo thriller/horror ha spinto Steven Spielberg e il suo Ready Player One inaspettatamente al secondo posto, fermo a 25 milioni, mentre sul terzo gradino del podio si è piazzato sorprendentemente Giù le mani dalle nostre figlie. La commedia firmata Kay Cannon è arrivata a un soffio dal film ispirato al romanzo di Ernest Cline, portando a casa più di 20 milioni di dollari (21.439.000 per l'esattezza), e secondo molti è anche merito di uno degli interpreti: John Cena. Dopo una brillante carriera come wrestler nella WWE, durante la quale ha creato mosse e movenze tanto caratteristiche da diventare iconiche, nel suo futuro potrebbe esserci il cinema proprio come accaduto a Dwayne Johnson, ormai regular di Hollywood.



Un futuro segnato

The Rock è sicuramente l'esempio più lampante di come un mix di ironia e muscoli possa essere una combo micidiale al cinema, tanto forte da mettere in ombra anche attori ben più navigati e blasonati. Ci viene da pensare alla crisi nata proprio fra Johnson e Vin Diesel, con quest'ultimo stravolto da invidie e gelosie. La loro voglia di primeggiare a tutti i costi ha messo a serio rischio l'intera saga di Fast & Furious, così come vi abbiamo raccontato in questo articolo, anche se presto o tardi il buon Diesel dovrà riconoscere e piegarsi al successo stratosferico del collega, onnipresente sul grande schermo come sui social network. Dopo l'uscita di Giù le mani dalle nostre figlie, in molti sono convinti che John Cena riuscirà a percorrere la medesima strada di Johnson: fuori dal ring e davanti la macchina da presa il lottatore si è dimostrato divertente e naturale senza troppo sforzo, motivo per cui in tanti sono già pronti a scommettere su di lui.



Il Duca

Fra questi ci sono sicuramente i produttori di Duke Nukem, che hanno scritturato l'ex lottatore per la versione live-action dell'omonimo videogioco di successo. La saga videoludica è non solo sboccata e fuori di testa, ha per protagonista un muscoloso tamarro con occhiali da sole anche sotto la peggiore pioggia acida.

Quale migliore occasione per John Cena per mettersi davvero in mostra su grande schermo, possedendo sia la verve che il fisico giusti per impersonare il leggendario Duca. Il progetto è ancora in fase di scrittura e c'è ancora tanto lavoro da fare, il buon John Cena ha addirittura firmato un contratto grazie al quale può tirarsi indietro nel caso in cui lo script non sia di suo assoluto gradimento - anche se siamo pronti a scommettere che si andrà fino in fondo. Passato lo scoglio della commedia, Duke Nukem potrebbe essere per Cena il trampolino definitivo per una nuova carriera hollywoodiana, lo stesso The Rock è avvisato.