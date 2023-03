James Gunn dirigerà Superman Legacy: scelta giusta o inutile azzardo?

Ennesimo scossone nel DCU, anche se stavolta in positivo: negli scorsi giorni, infatti, è arrivata la conferma che Superman Legacy sarà diretto da James Gunn e prodotto da Peter Safran. I due co-CEO dei DC Studios si impegneranno direttamente nella pellicola, a dimostrazione di come essa sarà una "pietra angolare" del nuovo DC Universe, forse insieme a quel Batman The Brave and The Bold in arrivo nel 2025 e sul quale sappiamo pochissimo.



La "discesa in campo" di James Gunn come regista, specie per un film come Superman: Legacy, ha sollevato tanti applausi quante critiche da parte dei fan: Gunn è d'altro canto stato assunto da Warner Bros e dai DC Studios come una sorta di "maxi-produttore", alla stregua del ruolo che Kevin Feige ha assunto nei Marvel Studios. Come potrà Gunn far combaciare i suoi obblighi da regista con quelli da produttore e da "cervello" dell'intero DCU senza che i primi prevalgano sui secondi?



Un DCU a immagine e somiglianza di James Gunn

Come sempre, cerchiamo di partire nella nostra analisi dai dati a nostra disposizione, che in questo caso sono però pochissimi. Su Twitter, Gunn ha spiegato che "sarò io a dirigere Superman: Legacy, in arrivo al cinema l'11 luglio 2025.

Quando ha scoperto la data di uscita, mio fratello Matt si è messo a piangere. Gli ho chiesto perché e mi ha detto: ‘perché è il compleanno di papà'. Non ci avevo pensato". Al di là di una narrazione fortemente sentimentale, possiamo pensare che l'annuncio di James Gunn sia stato anticipato di qualche mese (se non addirittura di qualche anno) rispetto alla tabella di marcia dei DC Studios, e che sia stato dato perché il nome di Gunn come regista di Superman Legacy era già stato "leakato" pochi giorni prima dal fumettista Tom King, che collabora con Warner e DC alla pellicola, in una puntata del suo podcast. Insomma, dopo le dichiarazioni di King, il coinvolgimento di James Gunn in Superman: Legacy in qualità di regista era ormai un segreto di pulcinella, perciò un'ufficializzazione del suo ruolo di regista del film era necessaria, anche se forse non esattamente nei piani della casa produttrice. Al contrario, visto che alla pellicola sono immediatamente stati affiancati i nomi di altri importanti registi di Hollywood, viene da pensare che il nome di James Gunn non sia stato la prima scelta per dirigere il film. Ciò è vero soprattutto perché James Gunn è già co-CEO dei DC Studios, dunque sarà anche produttore o co-produttore di tutte le pellicole ad essi legate.



Nulla di strano nel vedere un regista che fa anche da produttore del film che dirige, ci mancherebbe: più bizzarro (e spesso con dei risultati tremendi, e la stessa storia recente della DC ce lo insegna) è invece vedere un produttore che si siede dietro alla cinepresa e si mette a realizzare un film. Certo, James Gunn è un cineasta prima che un produttore, e la sua carriera da regista è stata brillante, perciò non ci sono timori artistici e qualitativi dietro alla sua scelta come autore di Superman: Legacy. Semmai, le preoccupazioni riguardano più che altro il possibile cortocircuito interno ai DC Studios, che porterà la figura preposta a fare in modo che tutte le pellicole funzionino in un universo coeso a lavorare direttamente su una di esse, per la quale potrebbe sviluppare un affetto particolare, finendo per darle un ruolo fin troppo centrale nell'Universo Cinematografico DC, minando magari alla tenuta stessa di un DCU ancora embrionale o destinando una quantità eccessiva di budget alla propria produzione a discapito delle altre.

Si tratta solo di speculazioni, e ovviamente non è detto che le cose andranno esattamente così. Tuttavia, la scelta di dirigere il nuovo film di Superman potrebbe portare Gunn a prestare il fianco ai numerosi critici del DCU: il regista è già stato attaccato dai fan di Henry Cavill per aver effettuato un recasting dell'Uomo d'Acciaio, e una scelta simile potrebbe aizzargli contro anche i fan dello "Snyderverse" e delle opere legate alla DC di Zack Snyder, che è stato cacciato dalla DC proprio con l'accusa (tra le altre) di essere eccessivamente egocentrico nella pianificazione dei film e delle pellicole dell'ormai quasi-defunto DCEU.



Stiamo dicendo che la parabola di James Gunn sarà identica a quella di Snyder? Assolutamente no, o almeno non per ora: il DCU sta partendo nel modo migliore possibile, soprattutto considerate le fragili basi poste finora dai film della Distinta Concorrenza al cinema. Tuttavia, anche il reboot "a metà" del DCEU, che ha conservato personaggi particolarmente legati proprio allo stesso Gunn (con buona parte della Suicide Squad del 2021 che ritornerà sul piccolo schermo nei prossimi anni), potrebbe essere un indizio del fatto che quello che ci aspetta sarà un DCU a immagine e somiglianza di James Gunn. Se davvero così fosse, però, al primo insuccesso la prima testa a rotolare sarebbe proprio quella del regista-produttore, che sembra aver assommato su di sé tanti poteri (e altrettante responsabilità) in casa DC-Warner.



La scelta migliore possibile?

Insomma, ci sono dei motivi piuttosto seri per non gioire della "discesa in campo" di James Gunn come regista di Superman: Legacy. Dall'altra parte, però, vi sono anche delle forti ragioni che ci spingono a pensare che proprio quello di Gunn fosse il nome perfetto per la pellicola dedicata all'Uomo d'Acciaio. La prima è, come abbiamo già ricordato, l'ottima carriera del cineasta sul grande schermo.

Gunn è d'altro canto quello che possiamo definire il primo, vero, "regista di cinecomics" al mondo, con una carriera che, al di là di poche eccezioni, è stata quasi costantemente legata ai cinefumetti e che lo ha portato a lavorare sia con Marvel che con DC negli ultimi anni: si tratta di uno status di cui pochissimi registi, attori e sceneggiatori possono vantarsi. Ancora inferiore è il numero di persone che possono farlo sapendo di aver prodotto solamente pellicole di qualità: i primi due capitoli dei Guardiani della Galassia sono tra i migliori film del Marvel Cinematic Universe, mentre anche la Suicide Squad del 2021 si difende molto bene e la serie dedicata a Peacemaker è stata lodata dalla critica internazionale. Insomma, se c'è un regista che sa fare bene i film di supereroi, quello è James Gunn. Resta da capire invece se egli sia il nome più adatto per un eroe come Superman: l'Uomo d'Acciaio, d'altro canto, è anzitutto un personaggio molto più "serio" dei Guardiani della Galassia e della Suicide Squad, che invece facevano dell'ironia e della leggerezza i loro punti forti; in secondo luogo, poi, Supes sarà un eroe tutto sommato solitario, mentre Gunn si è finora trovato a lavorare con gruppi più o meno vasti di co-protagonisti, puntando moltissimo sulla chimica tra di essi come fattore trainante delle proprie pellicole.



Inoltre, va anche detto che il fatto che Gunn rivesta il doppio ruolo di "cervello" del DCU e di regista dietro a Superman: Legacy potrebbe avere anche dei risvolti positivi del tutto imprevisti. Da una parte, per esempio, Gunn potrebbe sfruttare la sua conoscenza del piano decennale per il DCU per sfornare una solidissima pellicola che faccia da fondazione per tutto l'Universo Cinematografico DC al cinema, risolvendo una delle maggiori falle del DCEU di Zack Snyder, ovvero la mancanza di un adeguato setup per grandi eventi come Batman vs. Superman e Justice League. Dall'altra parte - inutile girarci intorno - il nome di James Gunn è una sorta di assicurazione sul successo di critica e di pubblico del film, necessario per un universo cinematografico ancora alle prime battute, specie dopo un reset "duro" come quello che avverrà in The Flash, che potrebbe far perdere la fiducia dei fan di lunga data nei piani cinematografici di Warner e DC.

Insomma, sicuramente la scelta di James Gunn era una delle migliori che i DC Studios potessero fare data la loro già precaria situazione e la fisionomia dell'industria stessa dei cinecomic, ormai quasi completamente dominata da Disney e Marvel e che comunque sta vivendo un periodo di contrazione non indifferente. Nonostante ciò, si tratta comunque dell'imbocco di una via potenzialmente preoccupante per i DC Studios: per capire quale sarà il reale peso di James Gunn al loro interno, dunque, non resta che aspettare l'annuncio del cast tecnico dei prossimi progetti per il grande schermo della Distinta Concorrenza.