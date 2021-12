IT Capitolo Due è su Netflix; cosa andò storto nel film di Andy Muschietti?

La barchetta di Georgie sfila lungo il sottile ma tumultuoso corrente di acqua piovana sul bordo della strada. Il ragazzino coperto da un impermeabile giallo la segue correndo tra le pozzanghere, mentre suo fratello Bill lo osserva distrattamente dalla finestra della sua camera. È una giornata come tante altre a Derry: la mite sonnolenza che accerchia la città è resa ancora più noiosa da una pioggia che ammanta tutto di grigio. Quando la barchetta di carta termina il suo viaggio nello scarico fognario Georgie sembra disperato, ma un uomo si trova al punto giusto, pronto a risolvere i suoi problemi. Un uomo, o una cosa?



Dal canale di scolo fanno capolino due occhi grandi, hanno il colore dell'oro: un pagliaccio vestito di tutto punto chiama a sé il piccolo Georgie, spaventato ma incuriosito dalla misteriosa apparizione. La cosa dentro le fogne si presenta col nome di Pennywise, il clown ballerino, ed ha facilmente la meglio sulla reticenza di questo sfortunato bambino che vorrebbe riavere la sua barchetta. Il pagliaccio sembra conoscerlo da sempre, come un grande amico con il quale Georgie si è sempre confidato.



Il ragazzo sceglie di fidarsi, allunga la mano nello scarico fognario: il ragno ha irretito la sua preda, finalmente il mostro potrà saziare l'appetito che gli cresce dentro da 27 lunghissimi anni. Al tramonto del 2021 Netflix propone nel suo catalogo It: Capitolo 2, l'ultima parte dell'iterazione moderna del terrificante Pennywise: un racconto che riesce ancora a stregarci nonostante il passaggio inesorabile del tempo.



Sangue e amicizia

1986. Sono passati trentacinque anni dal giorno in cui Stephen King ha squassato la letteratura con la pubblicazione di It, un libricino da poco più di mille pagine che ha sconvolto il mondo della narrativa horror e non solo. Il capolavoro del Re riprende il viaggio di formazione che ha reso indimenticabile il suo The Body (non siete dei veri amici se non avete letto il nostro speciale dedicato a Stand By Me), lo immerge in una pozza di sangue scuro e dà alla luce uno dei più grandi romanzi della storia.

Da quel momento l'immaginario collettivo non è più stato uguale: oggi chiunque ricollega i pagliacci a Pennywise, è diventato un istinto naturale. King ha cresciuto un mondo di coulrofobici, e lo ha fatto sghignazzando nella sua casa a Bangor, aiutato dalle trasposizioni cinematografiche della sua opera. Andy Muschietti riprende nel 2017 il testimone lasciato da Tommy Lee Wallace - la recensione della miniserie It farà riemergere il vostro grande trauma - riportando in vita il mostro dai mille volti, questa volta portandolo sul grande schermo.



Il regista argentino decide di rendere omaggio alla grandezza dell'opera suddividendo il racconto in due parti: il secondo capitolo di una storia indimenticabile è appena sbarcato su Netflix, ed è un film grandioso - la nostra recensione di It Capitolo 2 è qui per ricordarvelo - ma non è la trasposizione perfetta che avrebbe meritato il classico moderno scritto da King.



Troppi sbadigli

Sappiamo benissimo che è complicato gestire un racconto mastodontico che si snoda in due archi, separati tra loro dal passaggio di 27 anni.

Andy Muschietti ha spremuto al massimo il fattore tensione, creando a conti fatti un film nettamente più horror e spaventoso rispetto al capitolo precedente - la recensione di It Capitolo Uno è tornata dalle profondità di Derry - ma la noia che attanaglia la parte centrale della pellicola non è giustificabile in alcun modo. La gestione del ritmo è probabilmente il problema più grosso, ed oggettivo che inficia la riuscita di questo colosso dalla durata di 2 ore e 49 minuti. Le indagini sulla vera essenza dell'incubo che aleggia sulla città si intervallano ai racconti d'infanzia dei protagonisti, e al netto della riuscita generale il fulcro del film ha per questo una doppia valenza negativa: non solo il taglio della storia fa a pezzi il clima di tensione venutosi a creare, ma rende anche inutile il capitolo precedente della pellicola.



Pennywise è un'entità quasi onnisciente, una sorta di Dio oscuro che si nutre di sangue e paura, e per questo sfrutta gli eventi terribili sepolti nell'infanzia dei Perdenti per terrorizzarli e banchettare nella loro psiche. Questi eventi traumatici vengono però descritti nel secondo capitolo, quando i nostri eroi sono ormai cresciuti e disfunzionali: che senso ha avuto allora il film precedente?



Lo so che sei un clown, ma non devi farmi ridere

Il secondo volume di questa grandiosa operazione è stato benedetto da un budget da brivido: 79 milioni di dollari. Soldi ben spesi, perché oltre al successo stratosferico al box office - sono stati incassati 185 milioni solo nel weekend di apertura - questo secondo capitolo può vantare degli effetti speciali davvero incredibili. L'incubo di Derry prende forma davanti ai nostri occhi schizzando sangue e malvagità, ed alcune scene brillano per truculenza e disgustosa efficacia: un vero spasso per gli amanti dell'horror, finalmente al cospetto di un film dedicato a loro.

Ma poi arriva il sollievo comico. Una battutina, un evento "simpatico", qualcosa di totalmente fuori luogo che ha il solo scopo di smontare il clima orrorifico. Molto probabilmente qualcuno dai piani alti avrà ordinato di rientrare nel Rated R, mentre Muschietti flirtava aggressivo con l'Adults Only che avrebbe ammansito il successo al botteghino. L'unica certezza è che il secondo capitolo di It è un film horror per tutti: contiene delle ottime scene di sangue e violenza, ma non fa mai davvero paura perché la tensione viene cancellata da una sceneggiatura "conservatrice".



L'aura mistica va in frantumi

Era scontato che con il suo lavoro Andy Muschietti avrebbe apportato delle modifiche al materiale originale, ma alcune di esse si sono rivelate a dir poco deleterie per la riuscita complessiva del film.

Non entreremo nei dettagli per non rovinare l'esperienza a coloro che non hanno visto il film - per tutti gli altri, trovate qui le principali differenze tra It Capitolo due e il libro di King - ma possiamo rivelare che il fascino nascosto nella natura di Pennywise viene solo accennato nella pellicola, e non viene mai reso esplicito. Altre differenze potremmo definirle "curiose", come quella che coinvolge l'orientamento sessuale di uno dei protagonisti (il maestro dell'horror ha commentato in prima persona approvando la sessualità di Ritchie), ma la mancanza insita nel finale è un peccato che proprio non riusciamo a perdonare. La battaglia contro Pennywise, come ci è stata raccontata dalla penna di Stephen King, è uno scontro su piani diversi della realtà che coinvolge una sorta di "terrore dall'oltre-spazio" dal sapore lovecraftiano, mentre nel film ci si riduce pigramente allo stesso metodo utilizzato per sconfiggere il mostro nel capitolo precedente.



Si poteva osare

Al netto di tutte queste considerazioni il film di Andy Muschietti è davvero un ottimo prodotto. Una visione obbligata per tutti gli amanti dell'horror, che troveranno scene particolarmente sanguinose con cui titillarsi, che consigliamo anche agli amanti dell'opera di King, anche se con qualche riserva. Non aspettatevi una perfetta ricostruzione dell'immaginario descritto nel libro, perché sarebbe evidentemente stato troppo per le ambizioni del film, ma questo secondo capitolo è sicuramente più vicino alle atmosfere del romanzo rispetto alla prima iterazione.

Una grossa parte del fascino cosmologico insito nella trama è stata abbandonata in nome della comodità (e probabilmente del risparmio), ma It risulta anche così una splendida storia di formazione macchiata di sangue e terrore. Il viaggio dei Perdenti per le strade di Derry emoziona il mondo da quel lontano 1986, e possiamo solo ritenerci soddisfatti dall'evidenza che le grandi storie non invecchiano mai: It rimane uno dei più grandi racconti mai concepiti dal Re, e la sua trasposizione al cinema non gli nega il dovuto rispetto.