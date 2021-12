It: Capitolo Uno è l'adattamento perfetto del romanzo di Stephen King

In principio c'erano dei bambini. Ragazzini solitari, chiusi nelle loro passioni che li allontanano dagli altri; bramano un'amicizia vera ma non hanno il coraggio di aprirsi ai loro coetanei. I compagni di scuola li prendono in giro, qualche bullo è addirittura violento, e li costringono a giocare nascosti da sguardi indiscreti, sempre da soli. Una pura casualità li riunisce tutti nello stesso luogo, tra gli alberi di una foresta silenziosa che si trasforma a seconda delle occasioni: un castello, un rifugio sicuro, un tempio di luce. La nascita di questo club di Perdenti è l'evento salvifico che raddrizza le loro vite. Quando sono insieme le loro passioni non sono più stupide, né infantili, ma diventano strade da perseguire e sogni da realizzare.



L'avventura dei sette ragazzini di Derry comincia quasi per caso, ma li porterà a combattere una malvagia entità cosmica segnandoli nel profondo. L'inizio di questa grandiosa epopea, che al tempo stesso è quotidiana e comprensibile a tutti, è stato riproposto sul grande schermo da un ottimo film: nella nostra recensione di It Capitolo Uno lo abbiamo definito "una delle migliori trasposizioni cinematografiche mai tratte da un romanzo di Stephen King". Lo spirito preadolescenziale di questa pellicola è vivo e vibrante, parla a tutti noi e tocca alcune sensazioni che credevamo ormai sopite da tempo. Ripercorriamo insieme le tappe di un viaggio fantastico, riprendendo le pagine del libro così come i momenti chiave della pellicola: Pennywise non è l'unico motivo per il quale ricordiamo una storia fantastica.



La genesi del terrore

Stephen King è considerato il maestro dell'horror, uno dei più grandi scrittori ancora in vita, nonché tra i più prolifici autori di sempre. Dalla sua mente visionaria sono nati capolavori del calibro di Cujo, Shining, Misery, Carrie e Pet Sematary: romanzi semplicemente perfetti, dei best seller senza tempo dai quali sono stati tratti film iconici (sono state girate anche più pellicole a partire dallo stesso libro, trovate qui un confronto tra l'originale ed il remake di Pet Sematary). Ma King non è solo scrittore di horror, perché grazie a lui possiamo rivivere l'assassinio di JFK con il suo 22/11/63, oppure seguire la marcia di Del verso la sedia elettrica con Il Miglio Verde (scoprite come fu scelto Mr Jingles, il topo che ha superato una selezione stringente).

Il Re è graziato dal dono della profondità di analisi delle persone, che gli permette di spaziare tra tutti i generi riuscendo sempre a colpirci con la sensibilità delle sue storie. Quasi sempre si ritorna all'horror, certo, ma questo è perché metterci paura lo diverte. La sua capacità di restituire ai lettori sensazioni che non credevano di poter provare gli consente di concentrare tutta l'attenzione sui personaggi, trasformandola successivamente in terrore quando il Male si insinua in una quotidianità assolutamente comprensibile. È per questo che l'inizio dei suoi racconti è sempre importantissimo, ed è per questo che la prima parte di It ha un fascino così magnetico.



Siamo tutti dei Perdenti

La storia di un gruppo di ragazzini un po' sfigati è anche la storia di molti di noi, se non proprio di tutti. I Perdenti che abbiamo imparato ad amare sono bambini dotati di una fantasia sfrenata, che vedono nei piccoli particolari l'occasione di far nascere un nuovo gioco, come l'artista che vede il bello nelle cose più insignificanti.

Questo gruppetto di amici per la vita ricorda troppo da vicino le nostre prime esperienze con gli altri: le sessioni di gioco, le cotte, il continuo prendersi in giro mentre il tempo passava senza che nemmeno ce ne accorgessimo. Nella parte iniziale di It quasi non c'è spazio per l'indimenticabile Pennywise, eppure rimane una lettura fantastica e sognante, che riesce a parlare di tutti noi attraverso la storia di sette Perdenti. Il film di Andy Muschietti riesce a cogliere con eleganza le fantastiche sensazioni restituite dal romanzo di King, condensandole in un racconto molto più teen rispetto al capitolo successivo. La prima parte ha i toni scanzonati e preadolescenziali che hanno reso iconici i Goonies: il linguaggio semplice di chi non ha bisogno di parlare per capirsi, creando un fronte unito per proteggere ogni singolo membro del gruppo. La pellicola si prende i suoi tempi per restituire con fedeltà un'ottima storia di amicizia, mentre la fotografia che abbraccia i toni più caldi ci riporta a quei bei tempi andati, quando tutto era più semplice ed eravamo sempre felici.



Chi ha paura del buio?

Il terrore colpisce spietato, mandando in frantumi la nostalgia per trasportarla in un incubo. L'horror che si insinua in It: Capitolo Uno è completamente diverso da quello che ritroveremo nel sequel. I protagonisti sono dei bambini, e Pennywise è un'entità che si nutre delle loro paure, di conseguenza le "visioni" con le quali cercherà di tormentarli sono riferite a quelle stupide fobie che tutti noi avevamo da piccoli. Il senzatetto diventa così uno zombie assetato di carne umana, dai tubi di scarico provengono le voci di bambini morti, il fratellino scomparso anni prima ritorna per terrorizzare un Bill distrutto dai sensi di colpa. La forma con la quale It è entrato nella storia si deve alla coulrofobia di Richie: è la sua mente a creare il mostruoso clown che nessuno potrà mai dimenticare.

Il film di Muschietti non cerca di impaurire lo spettatore, perché sappiamo benissimo che queste cose possono terrorizzare solamente dei ragazzini, ma allo stesso tempo è inquietante vedere le nostre vecchie paure prendere vita sullo schermo. Ed è proprio grazie a questo prendersi poco sul serio che It: Capitolo Uno è riuscito a catturare lo spirito del romanzo, restituendoci una storia di formazione nel quale la paura segna la via dei protagonisti, mentre la loro amicizia li rende imbattibili e pronti a tutto.



Proseguire era troppo complicato

Abbiamo già analizzato i difetti del sequel nel nostro speciale dedicato ad It Capitolo Due, raccontandovi le grosse mancanze che hanno allontanato il film di Muschietti dal capolavoro di King - per completezza trovate qui la nostra recensione di It Capitolo Due -, e possiamo in virtù di quest'ultima analisi farci un'ulteriore domanda: cos'è cambiato tra la prima e la seconda parte?

Quello che purtroppo accade sempre: i protagonisti sono cresciuti. La cifra orrorifica del secondo capitolo deve per forza di cosa rapportarsi a persone adulte, che come tutti nella vita hanno già vissuto episodi di quotidiano terrore. Agli adulti non fanno paura gli scarichi dei lavandini, né il senzatetto che vive nei pressi di una casa abbandonata, e nemmeno i clown (oppure sì?). Andy Muschietti ha quindi spinto sull'acceleratore del gore per restituire del vero e proprio terrore allo spettatore, e se le scene di sangue abbondano nel secondo capitolo viene però a mancare la profonda sensibilità che caratterizza il racconto del Re. Ne consegue l'evidenza che nemmeno il sequel riesce a far paura, ma questa volta è un vero e proprio difetto, non una scelta artistica. Ciò che rimane da queste due trasposizioni cinematografiche è la nuova luce gettata su uno dei romanzi migliori di King, che ci lascia con un messaggio profondo da tenere sempre a mente: quando ci si incammina per un viaggio che durerà una vita, non è importante da dove si parte, e nemmeno dove si arriva.



Il viaggio dei Perdenti ha trasformato la loro città sonnacchiosa in un parco giochi, ed è molto simile a quello che abbiamo percorso tutti noi (eccezion fatta per la lotta ad un'entità malvagia venuta da un altro universo). It ci riporta in contatto con un periodo complicatissimo ma stupendo, e soprattutto irripetibile: il suo è un richiamo che continuerà ad affascinarci perché il bambino dentro di noi è ancora vivo e vegeto, pronto a trasformare la cosa più frivola in un gioco indimenticabile.