Ironclad: 10 anni di sangue e corazze

Ci sono b-movie e b-movie. Alcuni sono dimenticabili, altri invece sono sovente più meritevoli di considerazione di quelli partoriti anche con mille buone intenzioni dalle migliori case di produzione. Ironclad, di Jonathan English, uscito dieci anni fa, è uno di quelli che appartiene alla seconda categoria, un war movie medievale ispirato a uno dei più importanti ma dimenticati fatti d'arme dell'Inghilterra di quel periodo: l'assedio di Rochester.

Cupo, violentissimo, connesso a un realismo storico che va di pari passo alla licenza creativa più sfacciata, Ironclad rimane un film che al netto di qualche trascurabile difetto è sicuramente tra i più interessanti fatti nel XXI secolo su un periodo molto più misterioso di quanto sembri. Sangue, morte, frecce ma soprattutto lo scontro tra potere e autodeterminazione, il materializzarsi di figure storiche affascinanti e torbide, con un cast di assoluto interesse.



Ai tempi della ribellione della Magna Carta

Il Principe Giovanni gode di una pessima fama. Il cinema, il teatro, le cronache ce ne hanno tramandato l'immagine di un uomo ignorante, pigro, dissoluto, di un leader vile e opportunista, l'esatto opposto di quel Riccardo Cuor di Leone che ancora oggi gode della nomea di eroe e guerriero indomito.

Robin Hood di Ridley Scott, così come quel piccolo capolavoro che fu il Classico della Disney, e ancora un piccolo cult autoriale come Il Leone d'Inverno, hanno sempre confermato tale assioma, per quanto poi la realtà storica sia più complessa.

Ironclad è ambientato in quel 1212 durante il quale Giovanni Senzaterra cominciò una guerra senza quartiere contro la Chiesa, i Templari che la rappresentavano e soprattutto tutti i nobili e mercanti che si opponevano al suo regno, rimangiandosi il giuramento fatto loro sulla Magna Carta.

In tutto questo, la sceneggiatura di Jonathan English, Erick Kastel e Stephen McDool creò una perfetta unione tra la realtà storica e una dimensione immaginifica che avrebbe fatto la gioia di autori come Ken Follett o Bernard Cromwell.

Protagonista era il duro e violento templare Thomas Marshall (James Purefoy), veterano delle Crociate che si trovava infine a capo di un piccolo manipolo di guerrieri, chiamati a fermare Giovanni e i suoi mercenari danesi nel piccolo ma vitale castello di Rochester.

Incredibilmente inferiori per numero, certi di non ricevere alcuna pietà da un monarca spietato e inferocito, per Marshall e gli altri l'assedio sarebbe diventato una gara di resistenza, in attesa dei rinforzi promessi dagli alleati.

Film dall'iter produttivo tormentatissimo (sostanzialmente il budget previsto era di 75 milioni ma fu ridotto a 25, con gran parte del cast rimaneggiato) Ironclad poggiava la sua forza sull'atmosfera cupa, distante dall'epica hollywoodiana, nonché su una nemesi a dir poco straordinaria.



Un cattivo simbolo della Storia

Al netto della grande presenza scenica di Purefoy, da sempre anima di b-movie di pregio come Solomon Kane o Fisherman's Friends, il vero asso nella manica del film era il Giovanni di un Paul Giamatti semplicemente straordinario.

In lui, English fu capace di convogliare sia la realtà storica di uno dei monarchi più fallimentari e odiati della Storia d'Inghilterra, sia l'essenza stessa del potere, nella sua accezione più spietata, reale ma allo stesso tempo filosofica.

Giovanni è un despota, come ce ne sono stati tanti altri, eppure lo spettatore non riesce a odiarlo completamente, perché in lui vi è il cinico e cosciente ritratto di quello che è essere un sovrano, la dimensione di paura di cui anche un personaggio come Bill il macellaio in Gangs of New York parlava.

Ridicolo dal punto di vista fisico e visivo, gode però della furente e coerente energia che Giamatti gli sa donare, e che ne fa in realtà il depositario di una verità: la leadership si basa sulla forza, sulla tradizione e sul diritto del più potente.

La violenza è il linguaggio su cui ogni sistema di potere poggia la propria sopravvivenza, così come sull'arbitrarietà della sua applicazione. Sono poi tanto migliori gli uomini che lo combattono? No. Sono mercanti di lana, vescovi, nobili che fanno ciò che fanno per il proprio tornaconto, la rendita in soldi e per avere le mani libere.

Al di là delle apparenze, non esistono nobili ideali o cavalieri splendenti in Ironclad, vi è solo la lotta tra chi ha e chi non ha, tra il potere e i suoi pretendenti, così come la necessità di essere spietati, la dimensione assolutamente scevra da ogni mediazione che da sempre rende il gioco del trono qualcosa di terrificante.



Un film cupo e realistico

Il resto del cast non è da meno. Brian Cox rappresenta quella classe borghese, imprenditoriale, che è stata spina dorsale fin da allora dell'Inghilterra, sua più grande risorsa e assieme sua più grande debolezza.

Nei panni del capo dei mercenari norreni, troviamo una vecchia conoscenza come Vladimir Kulich, che i più ricorderanno come spalla di Banderas in quel cult che fu il 13° Guerriero. Poi, ecco arrivare Derek Jacobi, Charles Dance, Jason Flemyng, Jamie Foreman, Mackenzie Crook e Aneurin Bernard.

Unica nota stonata (e vera palla al piede della narrazione), Kate Mara, sorta di nobildonna in un look da porno-soft inserita in un iter pressoché perfetto nella sua dimensione guerresca e dura, di uomini pronti alla morte e fedeli a essa. E in origine doveva addirittura esserci Megan Fox.



I combattimenti in Ironclad sono tra i meglio studiati e più realistici del cinema di genere di questo nuovo millennio, senza contare la messa in scena che ci ricorda perché un assedio fosse tanto detestato nei secoli da ogni soldato con un minimo di raziocinio.

Attaccare anche uno sparuto numero di uomini dentro una fortificazione richiedeva non solo preparazione, forze soverchianti e mezzi, ma una dose di astuzia e coraggio non da nulla, per non parlare della determinazione.

Vi sono echi di un Kurosawa, de I Sette Samurai così come de La Sporca Dozzina, ma spesso ci dimentichiamo che entrambi questi film sono connessi alla realtà storica, a quegli oscuri uomini d'arme che erano strumenti nelle mani di grandi Re o uomini comuni disposti a pagare.

Davvero un peccato che il film sia stato così mal distribuito, messo magari in secondo piano rispetto ad altri blockbuster. Certo, non è un Le Crociate di Ridley Scott e non ha neppure il fascino di Outlaw King, eppure può rivendicare con orgoglio una visione intima e concreta, a misura d'uomo, meno "alta" ma per questo più affascinante.