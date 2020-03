Infinity, 5 film da vedere gratis: da Alita a Zombieland - Doppio colpo

In questo periodo durante il quale restare a casa è la cosa più saggia da fare, molte piattaforme di streaming hanno deciso di regalare al pubblico italiano delle offerte promozionali per godere di film e serie tv nella quiete domestica. Tra questi c'è anche Infinity, la piattaforma Mediaset, che propone ai nuovi clienti non uno ma ben due mesi di prova: per l'occasione abbiamo deciso di sfogliare il catalogo e consigliarvi cinque titoli che potrebbero attirare la vostra attenzione. Le pellicole sono il dramma agonistico - a sfondo "canino" - Attraverso gli occhi, il divertente sequel action/comedy Zombieland - Doppio colpo, il magnifico live-action Alita - Angelo della battaglia diretto da Robert Rodriguez, la raffinata commedia nera/thriller Un piccolo favore e il coraggioso Il primo re, originale incursione nel cinema storico operata dal nostro Matteo Rovere.



Attraverso i miei occhi

Enzo è un cucciolo di golden retriever che viene adottato da Denny, giovane promessa delle corse automobilistiche. I due diventano sin da subito inseparabili e un giorno nella loro vita entra la bella Eve, che diventa la fidanzata del protagonista. Enzo è inizialmente geloso della nuova arrivata, ma ben presto si affeziona anche a lei.

Le nozze e l'arrivo di una figlia, Zoe, completano un perfetto quadretto familiare, ma proprio quando le cose sembrano andare per il meglio un oscuro nemico mette il nucleo di fronte a una dura prova: Enzo farà di tutto per stare il più vicino possibile ai suoi padroni nei momenti di maggior bisogno.



Attraverso i miei occhi offre una trama di stampo classico, con il costante voice-over del simpatico golden retriever a sottolineare i vari passaggi di una storia che opta per sentieri melodrammatici alla ricerca della lacrima facile, addentrandosi nei territori della pura e scontata retorica di genere. Una manciata di sequenze discretamente emozionanti completano il loro dovere nei confronti del pubblico di riferimento, con il cane usato come ulteriore veicolo emozionale. Il film paga però un'impostazione forse troppo canonica per risultare genuina.



Zombieland - Doppio colpo

Dieci anni dopo gli eventi narrati in Benvenuti a Zombieland, Columbus - insieme a Tallahassee, Wichita e Little Rock - si è trasferito all'interno della Casa Bianca, diventata la propria "base operativa". In seguito a un litigio tra lui e Wichita, Little Rock abbandona il gruppo e fugge con un ragazzo conosciuto da poco, Berkeley. Columbus, Tallahassee e Wichita si mettono così alla ricerca della ragazza. Nel frattempo, gli zombie si sono evoluti, tanto da dividersi in tre differenti categorie: Homer, Hawking e Ninja, l'ultima delle quali estremamente letale.



Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin ed Emma Stone tornano a condividere il set nel sequel del cult movie a tema zombie, diretto ancora una volta da Ruben Fleischer - già regista dell'originale - e scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, anch'essi autori del primo film, in collaborazione con Dave Callaham. Come potete leggere nella nostra recensione, ci troviamo davanti a un secondo capitolo riuscito e divertente che omaggia il primo aggiornandolo ai tempi contemporanei. Gag e battute in serie che rivitalizzano il filone zombie in chiave ironica e sarcastica, per una action comedy che mette in mostra un sano intrattenimento e stile a palate.



Alita - Angelo della battaglia

Ambientato nel XXVI secolo, il film racconta le vicende di Alita, un cyborg dalle sembianze femminili che si risveglia senza ricordare chi è in un mondo futuro che non conosce. Viene recuperata in una discarica dal dottor Ido Dyson, un medico compassionevole che si rende conto come questo cervello da cyborg racchiuda il cuore e l'anima di una giovane donna con un vissuto straordinario.

Esplorando la sua nuova vita e le strade insidiose di Iron City, Dyson cerca di proteggerla dal suo misterioso passato, mentre il nuovo amico Hugo le offre la possibilità di stimolare i ricordi per farli riemergere. Quando le forze armate e corrotte che governano la città iniziano a darle la caccia, la protagonista si rende conto di possedere delle capacità di combattimento fuori dal comune.



Robert Rodriguez, con la "benedizione" di James Cameron in veste di produttore, dirige l'adattamento del manga cult di Yukito Kishiro e firma un live-action spettacolare e ricco di emozioni, tra effetti speciali di prima qualità e una buona cura introspettiva nella gestione del complesso personaggio robotico-femminile, ottimamente interpretato sotto efficaci "strati di make-up computerizzato" dalla giovane Rosa Salazar.

Un blockbuster che concilia passato e modernità, che lascia aperte le porte a un sequel purtroppo oggi ancora incerto dato il responso ai botteghini meno soddisfacente del previsto.



Un piccolo favore

Stephanie Smothers, madre single del piccolo Miles, fa la conoscenza della bella Emily, un'altra mamma che lavora come PR per una famosa società di moda. Tra le due donne nasce subito un rapporto stretto e Stephanie fa spesso da bambinaia per il figlio della nuova amica. Quando quest'ultima svanisce improvvisamente nel nulla, senza lasciare traccia, Stephanie si mette alla sua disperata ricerca insieme al marito della scomparsa, Sean.

Mentre le speranze di ritrovarla in vita si assottigliano sempre di più con lo scorrere dei giorni, un vero e proprio baule di segreti e bugie inizia ad aprirsi e svela i problemi di quella che, almeno all'apparenza, sembrava una famiglia perfetta.



Paul Feig dirige un film inaspettato e incredibilmente efficace, un raffinato giallo che si muove in ispirato equilibrio tra istinti comici e leggeri e una suspense di scuola hitchcockiana, fino a un epilogo che regala colpi di scena in serie e spiazza lo spettatore. Un piccolo favore intrattiene con una storia ad alto tasso di tensione e dai sussulti mystery, magistralmente rimasticati in chiave leggera, e sfrutta al meglio la notevole alchimia tra le due belle e complementari protagoniste, Anna Kendrick e Blake Lively.



Il primo re

Nel 793 a.C., nei dintorni del fiume Tevere, i fratelli pastori Romolo e Remo sopravvivono miracolosamente a un'esondazione ma finiscono catturati dalla tribù degli albani che li sfrutta come carne da macello nei combattimenti sacrificali. I due consanguinei però riescono a ingannare i loro "padroni" e a liberare dalle catene anche gli altri prigionieri.

Il gruppo di fuggiaschi, che ha preso in ostaggio la vestale Satnei, si nasconde nella vicina foresta per sfuggire ai rincalzi nemici. E qui, con Romolo gravemente ferito, avrà inizio la genesi del percorso che porterà alla fondazione di Roma, la città eterna.



Matteo Rovere propone un progetto coraggioso, un unicum nel cinema italiano degli ultimi anni, che guarda alla violenza di certo fantasy cavalleresco moderno - da Game of Thrones a Vikings - e a un tono arcaico di gibsoniana memoria nell'approccio linguistico al latino antico come lingua originale. Il primo re è un'opera a tratti imperfetta ma innegabilmente coinvolgente, con un ottimo cast capitanato da Alessandro Borghi e Alessio Lapice nei panni dei due fratelli e una sceneggiatura che, pur al netto di alcune sbavature, offre personaggi ben caratterizzati e risvolti in bilico tra la fedeltà storica e accenni fantastici.