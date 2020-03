Infinity, 5 film da vedere gratis: da A star is born a Shutter Island

Favole romantiche senza tempo, cult action degli anni '80, raffinati mystery psicologici, ispirati drammi a sfondo musicale e grandi classici del cinema poliziesco. Continuiamo il nostro viaggio tra le proposte disponibili gratuitamente su Infinity (il servizio aderisce all'iniziativa di Solidarietà digitale promossa dal Governo, offrendo due mesi di servizio a tutti). Parliamo in quest'occasione dell'amore cavalleresco e fantasy di Ladyhawke, del muscolare Commando con Arnold Schwarzenegger, del torbido e affascinante Shutter Island di Martin Scorsese, del recente remake di A Star Is Born con Lady Gaga e Bradley Cooper e di Seven, magnifica incursione nell'abisso dei peccati capitali operata da David Fincher.



Ladyhawke

Nel tredicesimo secolo il capitano delle guardie Navarre e la nobildonna Isabeau, perdutamente innamorati, sono vittime di un crudele sortilegio lanciato dal crudele Vescovo locale (innamorato della ragazza). Rispettivamente al sorgere della notte e del giorno, sono destinati ad assumere lui le sembianze di un lupo e lei di un falco. Una mutazione a tempi alterni che impedisce ai due amati di potersi vedere e toccare in forma umana. Con l'aiuto di un giovane ladruncolo e di un anziano monaco in cerca di redenzione, i due protagonisti cercheranno un modo per porre fine all'incantesimo e affrontare infine lo spietato vescovo.



Tra avventura e romanticismo, Ladyhawke continua a entusiasmare ancor oggi milioni di spettatori per il suo equilibrato mix tra istinti sentimentali e sussulti epici-cavallereschi. Richard Donner firma un film che conquista al primo sguardo, dirigendo i due ottimi protagonisti (Rutger Hauer e una Michelle Pfeiffer all'apice della sua straordinaria bellezza) con navigata sicurezza tra gli splendidi paesaggi italiani. Il film coglie al meglio le pregnanti sfumature emozionali insite nella vicenda per raccontare, al netto della retorica, i sussulti emozionali di questi amanti divisi dal destino ma uniti da qualcosa di più grande.



Commando

John Matrix è un ex-colonnello delle forze speciali che si è ritirato per accudire la figlia Jenny, e vivere in pace in una zona montuosa. Un giorno il generale Franklin, superiore e amico di vecchia data, gli fa visita per avvertirlo che gli ex membri della sua squadra sono morti in circostanze misteriose. Poco dopo lo stesso John viene attaccato da uomini armati alle dipendenze dello spietato dittatore Arius che, dopo aver rapito Jenny, lo ricatta affinché compia per lui l'omicidio di un avversario politico, che permetterebbe al criminale di tornare al potere. Con l'aiuto di una bella hostess, John cercherà di salvare la figlia e affrontare il boss in uno scontro apparentemente impari.



Un vero e proprio cult degli action movie anni '80 dove Arnold Schwarzenegger si muove sia col suo fisico possente che con una scaltra verve autoironica, un mix di carisma muscolare e leggerezza a cui spesso l'attore austriaco ci ha abituato. Commando scorre energico tra scene sempre più esplosive ed esagerate, che rimarcano fieramente la sua identità di genere e offrono un divertimento tosto e adrenalinico al punto giusto.



Shutter Island

Gli agenti federali Edward Daniels e Chuck Aule vengono inviati a Shutter Island per indagare sulla scomparsa di una pericolosa criminale, reclusa nella struttura psichiatrica del posto. La donna pare essere svanita letteralmente nel nulla ma Daniels è convinto che il direttore dell'istituto, il dottor Cawley, stia nascondendo qualcosa e inizia a svelare inquietanti segreti legati al manicomio.



Martin Scorsese dirige un raffinato e ispirato adattamento del romanzo L'isola della paura di Dennis Lehane. Un'opera magnetica che gioca abilmente tra realtà e allucinazione in una chirurgica narrazione a incastro dove ogni tassello è al proprio - preciso - posto, fino allo sconvolgente colpo di scena che rivoluziona l'intera visione. Shutter Island sfrutta appieno l'affascinante ambientazione con istinti gotici e pseudo horror, impiegando al meglio il carisma di Leonardo DiCaprio, che si muove con consapevole spavalderia in un cast di stelle comprendente anche Mark Ruffalo, Ben Kingsley e Michelle Williams, quest'ultima al centro dei passaggi più struggenti della vicenda.



A Star Is Born

Jackson Maine, un famoso musicista nel momento più basso della sua carriera, si innamora di una talentuosa, aspirante cantante di nome Ally e si offre di farle da pigmalione nel mondo dello spettacolo. Nei panni dell'astro nascente della musica country, la stella del pop Lady Gaga raccoglie l'eredità di Janet Gaynor, Judy Garland e Barbra Streisand. La relazione passionale tra Jackson e Ally si incrina quando la carriera in ascesa della donna oscura definitivamente quella già in declino del compagno, al quale non resta che avviarsi lungo il viale del tramonto e affrontare i propri demoni.



In questa nuova versione del classico americano, Bradley Cooper, regista all'esordio, convince sia dietro che davanti la macchina da presa trovando incredibile supporto da una splendida Lady Gaga. Oltre alle conosciute qualità canore, mette in mostra anche doti attoriali di alto livello, come confermato dalla vittoria del Golden Globe e dalla candidatura agli Oscar (dove ha vinto il premio per la miglior canzone). Un film intenso che, anche a dispetto di una sceneggiatura non sempre equilibrata, possiede un cuore pulsante e coinvolgente, oltre a uno stile piacevolmente classico.



Seven

Il giovane e ambizioso detective Mills, fresco di trasferimento, fa coppia con il navigato collega Somerset, che andrà in pensione da lì a breve. Il loro primo caso è relativo alle indagini sui delitti commessi da un misterioso serial killer, che sceglie le sue vittime e il violento metodo per assassinarle seguendo un macabro filo conduttore legato ai sette peccati capitali. Nonostante le iniziali diversità di vedute, i due investigatori sviluppano un rapporto di reciproco rispetto che gli permette di indirizzarsi sulla giusta pista, scoprendo come lo psicopatico stia seguendo una precisa logica nella sua brutale sete di sangue.



David Fincher firma un film simbolo degli anni '90, un thriller chirurgicamente perfetto e implacabile, imbastito su atmosfere dark e nichiliste messe in scena tramite un'estetica moderna che sublima la violenza; un poliziesco che si prende i suoi tempi per accompagnare lo spettatore al diabolico colpo di scena finale. Le sfumate e intense performance di Brad Pitt, Morgan Freeman e della "sorpresa" Kevin Spacey, ognuno perfettamente a proprio agio nel rispettivo ruolo, completano un insieme di rara, destabilizzante, armonia.