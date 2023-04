Indiana Jones e il Quadrante del Destino: tutti i misteri del nuovo trailer

Durante il panel LucasArts alla Star Wars Celebration, Disney ha diffuso il final trailer di Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Il video conferma la data di uscita del film, che arriverà nei cinema italiani il 28 giugno, due giorni prima che negli Stati Uniti d'America. Non solo: Indiana Jones 5 sarà a Cannes, con una proiezione in anteprima mondiale il 18 maggio. Insomma, manca davvero pochissimo all'uscita di quello che sembra essere l'ultimo capitolo delle avventure di Indy, almeno per come lo conosciamo oggi. Lo stesso Harrison Ford ha spiegato che Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l'ultimo film del "suo" Indiana, prima dell'inevitabile conclusione della saga di George Lucas e Steven Spielberg o, più probabilmente, del passaggio di testimone ad una nuova generazione di archeologi. Ma cosa ci dice esattamente il final trailer di Indiana Jones 5? Scopritelo nella nostra analisi!



Tra l'allunaggio e la Seconda guerra mondiale

Prima di addentrarci nella clip, occorrono un paio di premesse. La prima è che, almeno in Italia, Indiana Jones 5 ha cambiato nome: il titolo originale, "Indiana Jones e la Ruota del Destino", è infatti diventato "Indiana Jones e il Quadrante del Destino".

Un cambiamento da poco, dovuto forse ad un errore di traduzione in prima battuta, anche perché il nuovo nome del film si avvicina molto di più a quell'"Indiana Jones and the Dial of Destiny" usato all'estero come titolo ufficiale del film. In effetti, se il Quadrante del Destino fosse quello già visto nel trailer di dicembre, la nuova descrizione avrebbe molto più senso della precedente, dal momento che l'oggetto somiglia a una bussola, un marchingegno o un orologio più che ad una semplice ruota. Seconda premessa: il trailer finale del film ha molte, moltissime scene che si rifanno alle sequenze già introdotte nel trailer precedente. Cercheremo di spiegare il tutto il più approfonditamente possibile, ma prima di continuare a leggere, se non l'avete già fatto, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra analisi del primo trailer di Indiana Jones 5 e di rinfrescarvi la memoria riguardando il video stesso, disponibile su YouTube.



Il trailer si apre mostrandoci il protagonista addormentato sulla poltrona di casa propria, con la televisione accesa. Il particolare della televisione ci indica che il film è ambientato (anche) negli anni Sessanta, più specificamente nel 1969: la trasmissione che ha fatto addormentare Indy potrebbe essere quella dell'allunaggio, come ci suggerisce il fatto che, nella scena immediatamente successiva, vediamo il nostro beniamino in metropolitana, seduto accanto a un bambino che indossa un casco da astronauta. Più avanti nel video (nonché nel trailer di dicembre in modo più approfondito) vediamo una parata celebrativa dell'allunaggio, che conferma il setting temporale della pellicola.

Torniamo alla clip: Indy arriva in ufficio, dove i colleghi gli hanno organizzato un party a sorpresa. Il perché è presto spiegato: Indiana Jones sta per andare in pensione! Poco dopo la festicciola, il protagonista riceve una visita inaspettata: è quella della sua figlioccia, Helena, interpretata da Phoebe Waller-Bridge. Helena accompagnerà il personaggio di Harrison Ford per gran parte della vicenda, ed è senza ombra di dubbio la figura destinata a diventare la "nuova Indiana Jones" sul grande schermo, dopo il passaggio di testimone che chiaramente avverrà entro la fine del film.



"Papà diceva che avevi trovato qualcosa", esordisce Helena: già sappiamo che il padre di Helena è Basil Shaw, una vecchia conoscenza del nostro beniamino interpretata da Toby Jones e che compare per la prima volta proprio in Indiana Jones 5.

La giovane continua spiegando che quel "qualcosa" a cui fa riferimento è un "quadrante che avrebbe cambiato il corso della storia" e che è stato trovato "su un treno, durante la guerra". Le scene che scorrono in parallelo a queste parole confermano ciò che già sappiamo: Indy ha messo le mani sul Quadrante del Destino durante la Seconda guerra mondiale, e più che "trovarlo" lo ha rubato ai nazisti. Nello specifico, l'artefatto sembra essere stato sottratto a Jürgen Voller, un membro delle SS interpretato da Mads Mikkelsen, dal nostro protagonsita con la complicità del già citato Basil Shaw. Sappiamo già che Voller si sarebbe "pentito" per le atrocità commesse durante il secondo conflitto mondiale, e sembra che egli abbia avuto un ruolo nella missione Apollo 11 della NASA, quella che ha portato all'allunaggio: i veri intenti dell'ex-gerarca nazista non sono noti, ma pare che proprio lui sarà uno dei principali nemici della pellicola, nonché la chiave attraverso la quale possiamo leggere la decisione di ambientare il film a cavallo tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta.



Nazisti e viaggi nel tempo

Mentre Indy e Helena stanno parlando del misterioso Quadrante, vengono interrotti dallo sparo di una pistola: il colpo arriva dall'arma di Klaber, interpretato da Boyd Holbrook. Si tratta di un tirapiedi di Voller, che abbiamo già visto nel trailer dello scorso dicembre mentre inseguiva i nostri protagonisti in lungo e in largo per New York con delle intenzioni ben poco amichevoli. Indy fa cadere degli scaffali su Klaber e guadagna tempo, ma Helena sembra rinchiudere il padrino insieme all'aguzzino e fuggire da sola con una borsa in spalla: che la figlioccia del protagonista l'abbia tradito? Probabilmente no, anche se la borsa di Helena potrebbe contenere il Quadrante del Destino, o magari qualche mappa necessaria per trovarlo.

Terminata questa sequenza rivediamo Voller, che chiede ai suoi scagnozzi di trovare il "Professor Jones": pare ovvio che pure Voller sia per qualche motivo sulle tracce del Quadrante del Destino. Siamo certi che il quadrante e l'allunaggio siano in qualche modo collegati, mentre secondo alcune teorie Indiana Jones 5 introdurrà i viaggi nel tempo nella saga: d'altro canto, pare che il misterioso quadrante possa cambiare il corso stesso della storia, il che lascia presagire la sua capacità di far viaggiare chi lo possiede avanti e indietro nel continuum spazio-temporale.



Dopo una sequenza in parte già vista nell'ultimo trailer, che ci mostra (di nuovo) l'inseguimento tra Indiana Jones e Klaber nel mezzo della parata per l'allunaggio di New York, il video si sposta nuovamente su Voller, che spiega: "Hitler ha sbagliato. E con il quadrante correggerò i suoi errori".

Insomma, nonostante la sua partecipazione come scienziato alla missione Apollo 11 pare che Voller sia ancora un cripto-nazista, e che voglia usare il Quadrante del Destino per ricostruire il Terzo Reich a sua immagine e somiglianza. Lo scambio di battute successivo è invece molto interessante. Indy e Voller si accusano reciprocamente di aver rubato il misterioso oggetto: il nostro protagonista, in effetti, ha sottratto il Quadrante del Destino ai nazisti su un treno negli anni Quaranta (sì, lo stesso che abbiamo visto a più riprese nei due trailer del film). Non sappiamo invece da dove Voller abbia trafugato l'antico cimelio: che si tratti di qualche antico tempio come quello che vediamo più avanti nel video? Sullo scambio tra protagonista e villain si impone la voce di Helena, che ammette di aver rubato a sua volta il Quadrante. In questo caso, le possibilità sono due. Possiamo ipotizzare che, dopo averlo trafugato ai nazisti, Indy abbia tenuto per sé l'oggetto, nascondendolo, e che questo gli sia stato sottratto da Helena nella scena di inizio trailer in cui compare anche Klaber. L'altra possibilità è che invece Indy abbia perso il quadrante in passato e che Helena sia riuscita a ritrovarlo, mettendo in moto le vicende di tutta la pellicola.



Dopo questo dialogo, sentiamo l'iconico tema di Indiana Jones e vediamo alcune scene d'azione, con Harrison Ford che torna a far roteare la frusta, per poi passare ad un inseguimento sui tuk-tuk e ad uno scontro tra Indiana e Voller su di un aereo.

Su quest'ultima sequenza è bene soffermarci per un attimo. La scena è composta da tre brevi clip: la prima e l'ultima sono rispettivamente una sorta di ingaggio aereo tra due velivoli, probabilmente ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, e un incontro con Voller in tenuta da nazista su uno di essi. Tra di esse, però, abbiamo una scena chiaramente fuori posto, che vede Indiana e Basil Shaw all'aperto, di fronte ad un muro di nebbia da cui esce una figura sconosciuta. Si tratta di un'inquadratura che avevamo già visto fugacemente nello scorso trailer e che sappiamo essere ambientata nel corso della sequenza del "treno nazista" degli anni Quaranta. La scelta di montare il trailer montando questo momento tra altri due che sono logicamente connessi tra loro è stata chiaramente operata per confondere i fan, facendo credere che la figura nella nebbia sia lo stesso Voller: in realtà, invece, potrebbe trattarsi di un altro personaggio proveniente dal passato di Indiana Jones, che potrebbe tornare come "vero nemico" del quinto capitolo della saga.



Sulle tracce del Quadrante del Destino

Ci stiamo dirigendo verso la conclusione del trailer: con uno stacco temporale e di montaggio torniamo a fine anni Sessanta, poiché vediamo Indy ed Helena che esplorano un tempio, attivando un marchingegno che sembra farli cadere all'interno dell'edificio senza possibilità di risalita. Proprio nell'analisi dello scorso trailer, che mostrava alcune scene dentro un misterioso santuario antico, ci chiedevamo come i due archeologi vi si fossero ritrovati: ora, finalmente, lo sappiamo. Che cosa i due protagonisti stiano cercando nella struttura, però, è ancora una questione aperta. Subito dopo, il video ci mostra dei veicoli che esplorano le profondità marine, portando la serie di Indiana Jones dove non è mai stata in passato.

Per ora, però, è difficile trovare una precisa collocazione a questa sequenza, che nel montaggio sembra essere collegata a quella del tempio, ma che in realtà potrebbe trovarsi in tutt'altro momento del film. Altra breve clip d'azione e abbiamo uno stacco sul Sallah di John Rhys-Davies, che urla "fagli vedere chi sei, Indiana Jones!": si tratta di un ritorno già confermato da tempo, anche se pare che Sallah avrà un ruolo solo secondario nella pellicola. Ennesimo stacco e vediamo Indy e Helena che si lanciano da un aereo con una croce nera sull'ala: chiaro riferimento alla croce ferrata dell'iconografia nazista, anche se è improbabile che si tratti dello stesso velivolo su cui sono ambientate le scene viste in precedenza, quelle con Voller in tenuta da SS. È dunque possibile che vi siano ben due "scene aeree" in questo Indiana Jones 5, una ambientata nel 1969 e l'altra negli anni Quaranta.



Torniamo al trailer: mentre Indiana elenca le sue imprese rivediamo alcune sequenze dell'inseguimento in tuk-tuk e un breve flashback comico negli anni Quaranta, sempre ambientato nella sequenza del treno nazista, durante il quale Basil Shaw spara per errore a Indy, ovviamente senza colpirlo. Seguono poi alcune inquadrature del protagonista e della sua figlioccia mentre esplorano il tempio in cui sono caduti poche scene prima e, infine, quella dell'evacuazione di un castello nazista in fiamme.

Siamo alla fine del trailer: sulle parole "ma questo l'ho cercato... per tutta la vita!" vediamo Harrison Ford in una camera nascosta, sempre nell'antico tempio già introdotto in precedenza, che si trova davanti ad una sorta di tavolta scolpita nella roccia, colpita da un raggio di sole o di luce riflessa, che probabilmente mette le mani sul Quadrante del Destino o su un altro artefatto del lontano passato. Possiamo anche notare uno strano simbolo circolare riflesso su una parete alle spalle di Indy, che ci lascia pensare che questa inquadratura nasconda più segreti di quanti non crediamo. Resta però una domanda: perché il protagonista dovrebbe trovare in un tempio il Quadrante se egli stesso ha ammesso di averlo rubato in passato? Che si tratti di un altro depistaggio di Disney e LucasArts?