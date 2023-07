Indiana Jones e Il Quadrante del Destino: tutti gli easter egg, uno per uno

Ringiovanimenti e lifting pazzeschi, riferimenti ai vecchi film, Star Wars e tanto altro. Anche il quinto capitolo dell'archeologo più famoso al mondo non manca di nascondere easter egg, chicche e tanto altro. Ma prima se non l'avete ancora fatto lanciatevi sulla nostra recensione di Indiana Jones e il Quadrante del destino. Perché sebbene il film abbia parecchi difetti che vi abbiamo elencato nella recensione, ma anche nel nostro articolo su come non fare i viaggi nel tempo in Indiana Jones e il Quadrante del destino, James Mangold e soci hanno nascosto qua e là dettagli per i fan della saga.



Abbiamo quindi provveduto a scovarli (quasi) tutti, e se per caso ce ne siamo persi qualcuno per strada scriveteceli ovviamente nei commenti. Pronti quindi a scoprire tutti i riferimenti e i dettagli nascosti di Indiana Jones e il quadrante del destino? Sappiate che seguiranno spoiler, siete avvertiti.



Indiana Jones e il quadrante del destino: ringiovanimento e Star Wars

Intanto l'inizio è diverso da tutti gli altri capitoli precedenti. Di solito la montagna della Paramount diventava una montagna nella prima inquadratura: in questo caso è il logo della Lucasfilm a diventare un pezzo del retro del camion dove i nazisti portano via Indy. La lancia di Longino è una vecchia conoscenza del franchise di Indiana Jones. Doveva già esserci nel primo film, poi però è stata scartata: è riapparsa in un fumetto del 1995 chiamato proprio Indiana Jones e la lancia del destino. Tutto torna insomma.

Il de-aging fatto su Harrison Ford ha utilizzato materiale d'archivio dei vecchi film e anche della prima trilogia di Star Wars. In alcuni momenti infatti sono espressioni prese di peso dagli Indiana Jones precedenti e dal primo Guerre Stellari. Per le scene d'azione invece hanno usato degli stunt truccati come lui. Uno di loro fra l'altro è tra quelli che punta la pistola a Indy nella scena dell'asta clandestina.



Figli e spalle

Il fatto che Mutt, figlio di Indy e Marion, sia morto in guerra viene già velatamente mostrato nell'appartamento di Indy. Si vede infatti una sua foto e accanto una bandiera statunitense piegata. Segno che appunto è caduto in battaglia. Accanto alla sua c'è anche la foto di Henry Jones senior direttamente dall'Ultima crociata.Il personaggio di Teddy richiama quello di Short Round del secondo capitolo del franchise.

Soprattutto perché Helena l'ha incontrato mentre lui cercava di derubarla, proprio come Indy con Short Round nel Tempio maledetto. Mentre cercano il Graphikos sulla barca Indy dice che non crede nella magia. Stessa cosa che aveva detto all'inizio dei Predatori dell'arca perduta prima di partire per la missione. E sappiamo tutti com'è finita.



Archimede e Marion

Arrivati a Siracusa c'è uno show di marionette in cui si vedono soldati romani combattere un drago. Proprio quello che succederà dopo quando torneranno indietro nel tempo, dato che il loro aereo agli occhi dei romani del 200 A.C. sembrerà proprio un drago.

L'espressione eureka di Archimede storicamente è stata pronunciata in un altro momento per la prima volta. Cioè non con Indiana Jones, un vero peccato. Archimede era stato incaricato di scoprire di quali materiali era fatta la corona del re Gerone II. Immergendola in acqua e misurando quanta ne traboccava avrebbe determinato così il suo peso e l'eventuale differenza di composizione dei materiali. Eureka lo avrebbe detto la prima volta facendosi un bagno e osservando il livello dell'acqua che si innalzava al suo ingresso nella vasca piena. Sul finale quando Marion e Indy si reincontrano fanno la stessa scena dei Predatori dell'arca perduta. Chiedendosi appunto di darsi un bacio dove non fa male. Solo che stavolta è ovviamente perché sono anziani. Il finale con il cappello appeso è un doppio easter egg. Intanto per tutte le volte che Indy ha ripreso il cappello all'ultimo prima che una qualche trappola glielo portasse via. E poi perché la chiusura a cerchio sul nero è tipica dei prodotti Lucasfilm, in particolare Star Wars. Sempre per ricordarci quanto Steven Spielberg, George Lucas e Indiana Jones siano sempre collegati.