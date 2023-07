Indiana Jones e Il Quadrante del Destino: come non fare i viaggi nel tempo

Scusate, ma in questo film sui viaggi nel tempo sono per caso previsti viaggi nel tempo? È una provocazione, certo, ma il quinto capitolo di Indiana Jones a un certo punto della visione ti fa sorgere una domanda del genere. Ve lo dicevamo anche nella nostra recensione di Indiana Jones e il quadrante del destino, c'è una cosa che ne film è maledetta, come da sottotitolo: il tempo. Un problema narrativo che si intreccia direttamente con la storia, quasi in maniera paradossale visto che il fulcro del contendere, cioè il quadrante di Archimede, permetterebbe proprio di viaggiare nel tempo.



Invece il film non riesce a sfruttare uno dei più grandi topoi cinematografici di sempre, sbagliandone la sua collocazione e la concatenazione di eventi che ne porta l'ottenimento. Così come quello che succede una volta "attivato" il quadrante. Un problema che rischia di far diventare Indiana Jones e il quadrante del destino uno dei più grandi flop per la Disney. Cerchiamo allora di capire in quale momento le cose sono andate male, però per farlo vi avvertiamo della presenza di spoiler su Indiana Jones e il quadrante del destino. Pronti? Chi ha tempo non aspetti... com'è che era?



Indiana Jones e il quadrante del destino che non arriva in tempo

Ragioniamo la cosa in maniera molto asettica e schematica. Se inserisci in un prodotto cinematografico un oggetto che ti permette di viaggiare nel tempo è quasi obbligatorio vedere questo oggetto in azione per buona parte del film.

Il motivo è molto semplice: il viaggio nel tempo è molto più interessante di tutto il resto. Ed è proprio quello che succede in Indiana Jones e il quadrante del destino: il 90% della pellicola è ricerca dell'oggetto e il 10% viaggio nel tempo. Sgretolando completamente l'appeal della ricerca perché tu da spettatore vuoi vedere e capire cosa succede quando il quadrante viene attivato, assieme a tutto il funzionamento dei viaggi temporali. Il problema enorme è che quando questa cosa succede è troppo tardi e il film finisce dopo poco. Tempo, appunto. Il fatto di tornare nel passato solo una volta alla fine del film è strutturalmente sbagliato, perché così facendo elimini quasi totalmente il piacere della quest. Se la ricompensa finale per lo spettatore è un solo viaggio nel tempo a venti minuti circa dalla fine del film allora hai sbagliato i calcoli come il personaggio di Mads Mikkelsen.



Passato che non passa

Mezz'ora di prologo con il de-aging di Harrison Ford in digitale è un minutaggio abbastanza importante. E visto che il film tratta di viaggi nel tempo viene naturale pensare che l'inizio di Indiana Jones e il quadrante del destino non sia messo lì tanto per, ma che si connetta con quello che verrà dopo, anche dal punto di vista del ringiovanimento del suo protagonista.

Invece resta aggrappato come se fosse un po' un elemento a sé stante, più per dimostrare i prodigi della tecnica che per imbastire un discorso tematico sul tempo. Il passaggio da Indy nel pieno della sua gloria a Indy pensionabile non è poi tematizzato nel resto della pellicola. Il fil rouge del tempo che passa infatti sparisce fin da subito: Indy ricomincia a fare Indy solo un po' più acciaccato per l'età, ma non c'è nulla che colleghi il giusto parallelismo tematico fra passato e presente. Viene solo accennato, e poi diluito e perso nel gorgo del film.



Viaggi nel tempo e MacGuffin

Diamo per buona l'ipotesi che il viaggio nel tempo in Indiana Jones e il quadrante del destino sia un MacGuffin. Quindi solo un motore "fittizio" per la trama, che poi dovrebbe avere altre velleità.

Tolto il fatto che se fosse davvero un MacGuffin allora non si sarebbe dovuto mostrare il viaggio alla fine, resta comunque il problema che non c'è un vero traino tematico che non sia il discorso sui viaggi nel tempo. L'ultima avventura di Indy non sa di cosa sta parlando, e il tornare indietro non viene nemmeno sfruttato come omaggio alla saga (un ritorno nei film precedenti, banalmente). Ma soprattutto non viene tematizzato per lo stesso Indiana Jones: troppo frettoloso e improvviso il suo voler restare nella Storia, quando per tutta l'avventura non si è sentito uno scarto così drastico fra l'Indy che è e l'Indy che fu. Non c'è stata evoluzione o consapevolezza per lui, e il viaggio nel tempo non viene nemmeno usato come "riscatto" finale: Indy non compie una scelta, non evolve, non cambia. Viene tramortito e si ritorna maldestramente al punto di partenza, come un urobòro che non riesce a mordersi la coda.