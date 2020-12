L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, la recensione del film Netflix

Quanti sognatori ci vogliono per realizzare l'impossibile? Nel 1968 uno solo: l'ingegnere Giorgio Rosa, anche se poi venne accompagnato nell'impresa da un folto gruppo di persone. Gli strilli dei giornali dell'epoca erano quasi tutti dedicati ai Moti del Sessantotto, fenomeno socio-culturale centrato sulla contestazione degli apparati di potere dominanti, soprattutto su di un piano ideologico. Si creò una vera e propria marea di movimenti di massa socialmente eterogenei e il tempo ristretto in cui esplosero gli eventi lasciò che tutto si identificasse con il nome dell'anno in cui si verificarono gli avvenimenti più importanti. Furono mesi di rivolte ed euforia, a dirla tutta, e in questo contesto così scombussolante, nella riviera Romagnola, proprio Rosa, appena laureatosi e sognatore, prima immaginò e poi realizzò un suo personale mondo che in qualche modo si identificava nel pensiero dei sessantottini: libero, diverso e autonomo.



Stanco infatti di essere assoggettato a regole che forse gli andavano troppo strette, l'ingegnere progettò un'Isola a 500 metri di distanza dalle acque territoriali italiane, praticamente una piccola piattaforma artificiale di 400 metri quadrati costruita però su di un ingegnosa base fatta di tubi d'acciaio riempiti d'acqua e ben saldati sul fondale marino. Per riempirla di gente cominciò a organizzare eventi per la numerosa popolazione festaiola riminese, rendendolo inizialmente una sorta di club esclusivo a circa 12 chilometri dalla costa. Rosa voleva però di più per la sua Isola, che fosse sostanzialmente riconosciuta indipendente, tant'è che proprio questo pallino lo portò a ufficializzare una lingua esclusiva (l'esperanto), una moneta, dei francobolli e a scontrarsi con gli allora Capi di Governo e arrivare finanche alle Nazioni Unite. Tutto per un grande e autentico sogno di libertà.



I Love Radio Rock made in Italy

Provate a chiedere ai vostri genitori o familiari che hanno vissuto in prima persona il '68: "Ricordate l'Isola delle Rose?". Probabilmente vi guarderanno in modo strano, provando a rammentare questo straordinario avvenimento passato alla storia - e più o meno dimenticato - come l'unica guerra d'invasione commessa dalla Repubblica Italiana.

Fortunatamente ci hanno pensato la Groenlandia Films di Matteo Rovere e il talento di Sidney Sibilia a riportare agli albori questa magnifica fiaba di libertà dal sapore e dall'accento romagnoli, romanzandone ovviamente molti aspetti per questioni narrative e cinematografiche ma creando un racconto particolarmente efficace e centrato, quasi a imitare lo splendido I Love Radio Rock di Richard Curtis. Non sono pochi i metri di paragone che legano i due film: il fatto di essere entrambi ambientati su "piattaforme" al largo delle acque territoriali; di svolgersi negli anni '60 ed essere basati su fatti realmente accaduti; di avere come protagonisti un gruppo di ribelli e sfrontati sognatori; di parlare sostanzialmente del diritto di auto-definirsi e scegliere chi essere in un mondo censurato dalle autorità dominanti, che limitano di fatto il proliferare di idee considerate pericolose, siano radio che trasmettono rock'n'roll (al tempo "la musica del demonio") o la creazione di una nazione indipendente capace di scardinare in pochissimo tempo dei modelli di rispetto internazionali.



Le differenze si trovano nella caratterizzazione dei vari protagonisti e nella cura narrativa, dato che ne L'incredibile storia dell'Isola delle Rose c'è un primo atto sorprendentemente ben scritto, un secondo di accumulo e sviluppo e poi un terzo molto più blando e rilassato, come se si lasciasse andare a una retorica cinematografica ridondante e inservibile, nonostante qualche dialogo molto divertente (il Generale della Marina è da applausi).

A conti fatti, comunque, il nuovo film di Sidney Sibilia è un prodotto riuscito e appassionante, con uno sguardo che tiene profondamente conto delle particolarità territoriali - dall'accento alle scenografie - pur avendo una visione d'insieme che supera l'orizzonte italiano in termini di casting e prospettiva generale.

Un titolo molto diverso dai precedenti Smetto Quando Voglio, soprattutto in chiave di genere, che qui è per forza di cose meno marcata e originale eppure non meno intrigante e valorizzata. È poi interessante notare come l'autore (aiutato dalla co-sceneggiatrice Francesca Manieri) non abbia voluto concentrare particolari sforzi sulla Banda, e questo nonostante una banda effettivamente ci sia, lavorando invece sui sogni del singolo e progettando dei ruoli asserviti a questo fine, come fossero dei satelliti in orbita attorno a un pianeta.



Romagna mia

L'incredibile storia dell'Isola delle Rose grida spensieratezza ed emancipazione da ogni frame, anzi a partire dalla promozione del progetto. Essendo ambientato nella Riviera Romagnola degli anni '60, era necessario immortalare in qualche modo la bellezza del tempo, la bella vita estiva italiana sulla costa adriatica e trovare dei protagonisti adeguati sia in termini di linguaggio che di mood interpretativo. E proprio come per Smetto quando voglio, Sibilia in questo caso ha rifatto il miracolo. Prima di tutto scegliendo Elio Germano per vestire i panni di Giorgio Rosa, essendo proprio l'attore capitolino tra le star più richieste e in ascesa del momento dopo Volevo Nascondermi e Favolacce, ma poi anche costringendolo a fare suo un accento bolognese verace e marcato che Germano ha personalizzato magistralmente, tanto da sembrare quasi madre-dialettale. È lui il centro del film, il pianeta di cui dicevamo poco sopra, e ogni cosa ruota intorno a Rosa, che si tratti della trama orizzontale o di questioni secondarie, anche amorose.



A seguire Germano sull'Isola delle Rose troviamo poi la lanciatissima Matilda De Angelis nei panni "della morosa" (come si dice in dialetto) di Rosa, Gabriella, che è anche un po' una sorta di bilanciamento morale e razionale dei pensieri fin troppo idealisti e libertini dell'ingegnere. Un personaggio più funzionale che riuscito, questo di Gabriella, che ha però dei momenti interessanti. Molto più divertenti e significative sono invece le parti riservate a Leonardo Lidi e Tom Wlaschiha (il Jaqen H'ghar di Game of Thrones), rispettivamente nei panni dell'amico e ingegnere di Rosa, Maurizio Orlandini (esuberante, sfrontato, comic relief a tutto tondo del film), e del festaiolo e organizzatore di eventi W.R. Neumann.

Questi, di base, i protagonisti più importanti del progetto, quelli che hanno senso e significato all'interno della trama e che regalano effettivamente battute e momenti che possono dirsi effettivamente riusciti.

Grande traguardo della sceneggiatura, comunque, è quello di essere riuscita a rendere ugualmente ridicolo e mefistofelico, cioè divertente e cattivo, l'establishment italiano dell'epoca, guidato dal Presidente del Consiglio Giovanni Leone (Luca Zingaretti) e di cui faceva parte il Ministro dell'Interno Franco Restivo (un brillante Fabrizio Bentivoglio).



I loro battibecchi quasi sempre chiusi tra le mura del Potere sembrano quelli di un Dottor Male con i suoi scagnozzi all'interno di un Vulcano, dunque un modo particolarmente intelligente di rendere la parte seria della storia nella più arlecchinesca.

C'è anche una sequenza tra il dissacrante e il demenziale nella quale il Leone di Zingaretti deve vedersela con un Cardinale del Vaticano che gli spiega che "un cu*o sulla prima pagina del giornale non può cambiare le cose... o può? Sì ma no", che è un po' una sintesi brillante dei nostri giorni e parte di un discorso ideologico interno al film. Perché la consapevolezza che un cu*o in prima pagina possa distruggere una nazione è ammissione di quella stessa ma non dichiarata censura di idee pericolose che hanno infine portato alla creazione dell'Isola delle Rose e poi al lungometraggio di Sibilia. E anche se quell'incontro non è mai avvenuto, è emblematico e sacrosanto nella sua verità, la stessa da cui Rosa provò a fuggire sognando, tentando e infine anche fallendo.