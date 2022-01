Oltre Incastrati: i 5 migliori film di Ficarra e Picone

Incastrati è la serie Netflix da cui dobbiamo ripartire, perlomeno se guardiamo al panorama italiano. Come scrivevamo nella nostra recensione di Incastrati, il duo comico siciliano Ficarra e Picone è riuscito a creare un prodotto altamente godibile ricorrendo ad una comicità tutta sua e regalando un po' di respiro a chi era stanco di vedere le solite dinamiche teen e la qualità da tv generalista che abbraccia parecchi prodotti nostrani nel panorama seriale streaming. Ma non dimentichiamoci che Salvo e Valentino, oltre alle loro origini cabarettistiche e televisive, sono stati degni rappresentanti anche della commedia nostrana al cinema. Per questo crediamo sia giunto il momento di snocciolare i migliori lungometraggi del duo.



L'Ora Legale

Tra i loro film più maturi e di successo, L'Ora Legale rappresenta forse l'apice comico e satirico di Ficarra e Picone, che si alternano alla sceneggiatura con Edoardo De Angelis, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini per restituirci la nuova ventata politica che investe l'immaginario paese siciliano di Pietrammare, dove il sindaco neoeletto si appresta a fare esattamente l'opposto rispetto ai suoi predecessori corrotti, regolarizzando tutto ciò che è contro la legge e costringendo i cittadini ad adeguarsi.

Come di consueto troviamo Salvo nei panni del furbo e Valentino in quelli dell'ingenuo bonario (una dinamica comune nelle loro opere, come vedremo) calati in un gioco delle parti che darà il la a stravolgimenti più o meno importanti. Il costante interrogativo su quale sia l'Italia desiderata dai suoi cittadini riesce ad elevare temi e valori della pellicola, al netto di una critica che poteva osare di più in determinati frangenti e di una serie di ingenuità che potevano essere trasformate in ulteriori opportunità comiche. Ciò non ha comunque impedito a questo titolo di aggiudicarsi numerosi riconoscimenti, tra i quali il Nastro d'Argento come Miglior Commedia dell'Anno, oltre al Biglietto d'oro per il miglior incasso italiano del 2017.



Il Primo Natale

Da un successo commerciale ad un altro ancora maggiore. Sì, perché Il Primo Natale ha surclassato le performance commerciali del titolo precedente, rivelandosi il miglior incasso in sala per il duo siciliano, con poco più di 15 milioni di euro. Il film è riuscito ad unire pubblico e critica in un racconto che ci catapulta 2000 anni nel passato. Ficarra e Picone sono due personaggi agli antipodi: un prete ai limiti dell'ortodossia e un ladro che non brilla per sensibilità. Il furto del Bambin Gesù dal presepe vivente in allestimento presso la parrocchia gestita da Valentino li condurrà direttamente all'epoca della nascita di Cristo.

Lì vivranno rocambolesche avventure che cambieranno profondamente il loro essere, in un quadro etico e morale prevedibile, ma necessario ai fini della pellicola. Molto buona la messinscena, grazie anche ad un budget quasi faraonico per un loro titolo, con una ricostruzione accurata delle location, costumi ben realizzati e una fotografia varia che convince. Per tutto il resto vi rimandiamo alla nostra recensione de Il Primo Natale.



Il 7 e l'8

Una commedia che si gioca sul caro vecchio topos dello scambio di persona. In questo caso specifico quello avvenuto tra le culle 7 e 8, tra Tommaso e Daniele, tra Ficarra e Picone, giocando sul tema e sul valore dell'identità nonché, ovviamente, della famiglia. Tommaso è un piccolo delinquente che vive con la madre vedova, mentre Daniele è uno studente universitario eternamente fuoricorso, succube del padre carabiniere e della fidanzata.

I due incroceranno ovviamente le loro esistenze, arrivando a comprendere quanto accaduto e quanto perso o guadagnato in quell'operazione per nulla casuale, fino a conoscere il responsabile dello scambio e addirittura un terzo padre in gioco. Il secondo lungometraggio di Ficarra e Picone, qui per la prima volta alla regia insieme a Giambattista Avellino, segna il distacco dalla struttura a sketch ereditata dal teatro a favore di una narrazione da lì in poi sempre più organica.



La Matassa

Il divertente terzo tuffo nel mondo del cinema da parte della coppia è una commedia che dopo Il 7 e l'8 (parliamo del lontano 2009, anno di esordio in sala di un certo Checco Zalone) torna a riflettere sul tema della famiglia e della ricerca del benessere familiare. I ruoli non cambiano. Valentino è Paolo, un ingenuo ipocondriaco, Salvo è Gaetano, un truffatore che organizza matrimoni d'interesse tra donne immigrate e anziani. I due sono cugini, divisi da una rivalità che risale alle colpe dei padri.

Proprio con la morte del padre di Paolo, Gaetano vede l'occasione per tenersi buono il cugino ed ereditare l'albergo di famiglia sfruttando la sua ipocondria. Tra flashback emotivi e spunti comici intriganti, il duo costruisce un titolo spensierato, capace di intrattenere in maniera genuina e senza fronzoli. Tra l'altro, è notizia freschissima l'incendio che ha distrutto l'albergo de La Matassa, dopo che la struttura era rimasta abbandonata per anni.



Nati Stanchi

L'esordio di Ficarra e Picone sul grande schermo. Ebbene sì, abbiamo accolto poc'anzi con giubilo la volontà del duo di distaccarsi dagli schemi cabarettistici e scegliamo come ultimo film proprio l'esempio più cristallino di questa dinamica. Eppure ci sta, perché Nati Stanchi è, con le dovute distanze, un po' il Tre Uomini e una Gamba di Salvo e Valentino, quel titolo di transizione la cui narrativa è una coperta rappezzata di sketch magari già visti o rivisitati, di personaggi divenuti iconici per il pubblico generalista.

Ma, soprattutto, Nati Stanchi è il passaggio necessario che ha consentito al duo di arrivare all'Ora Legale, con le vicende di due disoccupati fannulloni che fanno di tutto per evitare di accaparrarsi un impiego, fino a quando sono costretti a salire al nord per partecipare all'ennesimo concorso dal quale sanno già come sfilarsi - loro che trovano sempre il modo di uscirne illesi da queste situazioni e che sono felicemente disoccupati - oltre che per consegnare un misterioso pacco. Uno spunto ulteriore per varie situazioni comiche che gioca sullo stereotipo e graffia con la critica.