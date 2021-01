Il trailer di Godzilla vs Kong: il grande scontro si avvicina

L'abbiamo aspettata per anni dopo l'annuncio ufficiale, ma finalmente la battaglia che tutti stavamo aspettando arriva al cinema. Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures hanno presentato l'atteso trailer di Godzilla vs Kong, il film diretto da Adam Wingard in sala quest'anno. Lo scontro fra le due leggendarie icone ci porta a vivere un'avventura epica che deciderà il destino del mondo intero. Dopo aver rivitalizzato il monster movie con Godzilla di Gareth Edwards, aver riportato il re delle scimmie al cinema grazie a Kong: Skull Island e fatto impazzire i fan con tutti i mostri storici nemici del lucertolone visti in Godzilla II - King of the Monsters è arrivato il momento della sfida definitiva, quella tra un Re e un Dio. Ma cosa vediamo nel trailer di Godzilla vs Kong?



Dio vs Re

Ritroviamo prima di tutto il Re più famoso al mondo, Kong, su una nave che lo porterà a casa, in un pericoloso viaggio che è la sua ultima speranza. Ad accompagnarlo, oltre i suoi "amici" umani, c'è una giovane fanciulla rimasta orfana che sembra avere il dono di comunicare con lui e che Kong sente di dover proteggere a tutti i costi. La situazione si complica quando nel loro tragitto arriva un infuriato Godzilla pronto a distruggere il mondo intero. Mentre le due divinità lottano si scopre piano piano un mistero che arriva dal centro della Terra.

Kong è decisamente cambiato, il look che hanno scelto per questo film ce lo propone invecchiato, con la "barba" lunga e leggermente ingrigita nonostante le sue dimensioni siano aumentate a dismisura, che sia stato l'effetto di qualche radiazione sull'isola? In fondo, facendo bene i conti, sarebbero passati più di 40 anni da Skull Island e il tempo trascorre anche per lui.

Un piccolo spoiler della sua presenza, ma soprattutto che preannunciava lo scontro tra lui e Godzilla, ci era stato dato anche in Godzilla II - King of the Monsters, quando in una scena ambientata nel laboratorio fra le varie foto di mostri che stavano facendo la loro comparsa sulla Terra c'era anche Kong ancora presente sull'isola.



Kong e Godzilla

Nel trailer ci viene mostrato un piccolo anticipo della battaglia che si preannuncia spettacolare, il gancio destro che Kong dà a Godzilla sulla portaerei in mezzo al mare è già iconico, i due sembrano spostarsi poi sulla terraferma e continuare la lotta fino quando non vediamo Kong afferrare un'ascia (magica?) che riflette i raggi di Godzilla, il tutto accompagnato da una musica fatta da bassi profondi che enfatizzano l'atmosfera del film.



Che sia l'epilogo della battaglia? Di sicuro i due non sono soli, ci sono altre creature che arrivano dalla profondità della Terra e il film è pronto a rivelarci qual è il mistero che si cela dietro questa battaglia. In un mondo al collasso forse la nostra unica speranza di salvezza è affidarci a dei mostri, perché come viene detto nel trailer "abbiamo bisogno di Kong, anche se lui non si inchina a nessuno".



Il MonsterVerse di nuovo al cinema

Il film è il quarto capitolo del MonsterVerse iniziato con Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017), Godzilla II - King of the Monsters (2019) e sembra essere il proseguimento del viaggio di Kong. Nella pellicola oltre a ritrovare Millie Bobby Brown nei panni di Madison Chandler, che va alla ricerca della verità proprio nelle viscere della Terra, e Kyle Chandler nel ruolo del Dr. Mark Russell e papà di Madison, come new entry c'è l'affascinante Alexander Skarsgard, che interpreta il geologo Nathan Lind responsabile della salvaguardia di Kong, Rebecca Hall come Ilene Andrews, Eiza González nei panni della intelligentissima Maya Simmons, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Julian Dennison e Demián Bichir.



Il film è diretto da Adam Wingard, specializzato in horror, da una sceneggiatura di Eric Pearson (Thor: Ragnarok) e Max Borenstein, che aveva curato gli ultimi due monster movie. I set della pellicola sono stati dislocati in tutto il mondo, come vediamo nel trailer stesso, la troupe ha girato alle Hawaii, in Australia, in Missouri, nel Queensland e a Hong Kong. Il film uscirà quest'anno nei cinema e su HBO Max. Voi per chi tifate?