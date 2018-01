Il mondo di Jumanji ieri e oggi: differenze fra il 1995 e il 2018

Il 2018 cinematografico non ha certamente esitato a partire "col botto", proprio l'1 gennaio infatti è arrivato nelle sale italiane Jumanji - Benvenuti nella Giungla, nuovo divertissement hollywoodiano che omaggia - e per certi versi continua - l'omonimo film con Robin Williams del 1995. All'epoca l'uscita del Jumanji originale sconvolse, e neppure poco, l'esistenza di giovani e giovanissimi, portando su grande schermo una storia emozionante capace di fondere tensione, ironia e sentimenti grazie a un rapporto padre-figlio che commuove ancora oggi. Nel 2018 le cose sono profondamente cambiate, come abbiamo visto nella nostra recensione pubblicata qualche settimana fa, in cosa differiscono però a livello pratico e formale i due film ispirati allo stesso, selvaggio mondo? Andiamo a scoprirlo in questo speciale, che mette a confronto scelte e soluzioni di ieri e di oggi, un modo utile anche a capire com'è cambiato il funzionamento di Hollywood e il target di riferimento.





Giochi da tavolo e videogames

Partiamo dal principio: nel 1995 tutto inizia con dei ragazzi che, disperati, tentano di sotterrare una misteriosa scatola di legno. Un gioco da tavolo antico e macabro che emette suoni di tamburi, spaventosi e imponenti. La medesima scatola che viene invece ritrovata all'inizio di Benvenuti nella Giungla, per un debutto speculare e contrario. Nel 2018 però è alquanto difficile trovare ancora giochi da tavolo nei negozi, quelli che conserviamo a casa hanno almeno dieci anni sulle loro spalle (o poco ci manca); persino nel Jumanji originale la Sara del 1969 bolla come obsoleti i classici giochi con pedine e dadi, sarebbe stato dunque folle riproporre la medesima formula oggigiorno. Per catturare al meglio la cultura pop contemporanea, il vecchio Jumanji in legno è stato tramutato in un videogioco a 16 bit: una trovata moderna ma non troppo, con qualche sfumatura vintage, esattamente come il gioco da tavolo del 1995.

Videogioco che per esistere ha bisogno ovviamente di essere manovrato: in Benvenuti nella Giungla abbiamo ben quattro personaggi principali, quattro avatar con caratteristiche diverse. Anche nel 1995 erano quattro i personaggi principali impegnati a giocare, anche se non erano coetanei: i due adulti Sara e Alan e i due ragazzini Judy e Peter.



Cambio di target

I personaggi dei due film rispecchiano chiaramente il target di riferimento dei due prodotti: nel 1995 gli sceneggiatori hanno scritto tutto per coinvolgere genitori e ragazzi (soprattutto) al di sotto dei 10 anni, oggi i riflettori sono puntati su quattro adolescenti scalmanati e problematici, come del resto le scuole americane sono piene. Queste differenti scelte hanno determinato anche un cambio di tematiche principali: nel film originale il cuore degli eventi è rappresentato da un difficile rapporto padre-figlio.

Il piccolo Alan è un ragazzo con delle idee e un carattere molto forte, che odia i formalismi della sua famiglia e soprattutto la freddezza del padre, che apparentemente ha tempo e attenzioni soltanto per il suo lavoro. Prima che il mondo di Jumanji prenda il sopravvento, i due hanno una feroce lite, tanto che il piccolo Alan decide di scappare di casa; inghiottito dalla giungla, che lo trasforma in adulto, il ragazzo capisce la vera importanza degli affetti e del nido familiare. Nel 2018 non troviamo più nulla di tutto questo, Benvenuti nella Giungla si focalizza sui classici problemi adolescenziali come l'accettazione di se stessi, l'ossessione per i social network, il coraggio di esternare i sentimenti, la voglia e il bisogno di studiare e di sentirsi qualcuno.







Indovina indovinello

Dopo aver chiarito tematiche e intenzioni, andiamo ad analizzare il mondo di Jumanji, com'era ieri e come appare oggi. Il vecchio gioco da tavolo non era solito divorare i giocatori, è una sfortunata rollata di dadi a costringere il piccolo Alan a passare più di due decenni fra sterpaglie e bestie feroci. Un 5 e un 8 avrebbero potuto scagionarlo subito, se solo Sara avesse continuato la partita. Non siamo noi, dunque, che irrompiamo in Jumanji, al contrario sono gli elementi fantastici del gioco che piombano nel mondo reale. Scimmie, serpenti, elefanti e rinoceronti, compreso un meraviglioso leone reale, si fanno carne e mettono a soqquadro la città e la storica casa dei Parrish.

Anche la vegetazione e l'acqua sono in grado di sfondare la barriera della finzione, del tutto diverso è invece l'impianto contemporaneo. I quattro protagonisti vengono smaterializzati e trasportati nella giungla reale, nei panni di altrettanti avatar digitali - con corpi e caratteristiche del tutto fittizi. Una volta approdati nella foresta selvaggia, i personaggi hanno da risolvere diversi puzzle e indovinelli, esattamente come accadeva con il vecchio gioco da tavolo.



Svendere l'anima

Questa struttura rende Benvenuti nella Giungla più votato all'azione, al divertimento puro, al chiasso, mentre l'originale Jumanji gode di un bilanciamento più accurato. La scrittura alterna ottimamente fasi concitate ad altre più riflessive, dove la nostalgia e l'emozione prendono il sopravvento. Viviamo sulla nostra pelle di spettatori il distacco che ha colpito il piccolo Alan, tornato nel suo vero mondo senza più affetti: dopo la sua scomparsa, la fabbrica del padre è finita in disgrazia, la casa è stata venduta, la famiglia si è dissolta e disgregata. Il ragazzino di un tempo si trova a fronteggiare il vuoto più assoluto, un vortice di sentimenti contrastanti che rappresentano il valore aggiunto del film originale. Nel 2018 il linguaggio è più leggero, fumettoso, distaccato, si ride un po' di più ma ci si emoziona infinitamente meno.

Gli sceneggiatori inoltre hanno costruito in modo speculare anche il finale: nel 1995 Alan e Sara tornano al 1969 e diventano adulti nel loro mondo perfetto, fino a conoscere quelli che sono stati i loro giovani compagni d'avventura. Oggi, dopo aver finito il videogame, torniamo al presente insieme ai protagonisti, che vanno così a incontrare un loro compagno d'avventura più in là con gli anni. Ci troviamo dunque di fronte a due prodotti profondamente diversi e complementari, che condividono lo stesso mondo magico ma poco altro. Ciò che è rimasto invariato dal 1995 è sicuramente il suono misterioso di tamburi, segno inequivocabile di nuove sventure in arrivo, così come i rinoceronti impazziti che hanno i loro cinque minuti di gloria anche nel 2018. La cosa più importante resta completare, vittoriosi, il gioco.