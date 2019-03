Il futuro dei Marvel Studios con X-Men, Avengers e Fantastici Quattro

In una recente intervista, il CEO dei Marvel Studios Kevin Feige ha dichiarato che, attualmente, i suoi piani per il Marvel Cinematic Universe si estendono fino al 2029 compreso: ciò non significa che la più innovativa saga della storia del cinema chiuderà i battenti fra dieci anni, ma solo che per adesso i film programmati arrivano fino a quel preciso giro di calendario.

Con l'acquisizione della Fox da parte di Disney ormai conclusa, però, lo studio cinematografico di Feige è pronto a mettere le mani non solo sugli X-Men, Deadpool e I Fantastici Quattro, ma anche su tutti i personaggi, i luoghi e le storie legati a quei franchise, per un totale di centinaia di proprietà intellettuali: non serve una conoscenza enciclopedica della Marvel Comics per fiutare le decine e decine di possibilità che si apriranno per il Marvel Cinematic Universe, che dalla prossima settimana avrà il diritto di programmare non solo (e banalmente) dei probabili remake di X-Men e Fantastici Quattro, ma anche dare vita a tantissime nuove saghe e film crossover fino a oggi impensabili.

In questo articolo vogliamo divertirci a fare i conti in tasca a Feige & Co. e cercare di indovinare quali nuovi film è lecito aspettarsi nel futuro del Marvel Cinematic Universe.



House of M

Una delle scelte più ovvie per i Marvel Studios sarebbe quella di adattare il crossover a fumetti del 2006 House of M, evento che darebbe al Marvel Cinematic Universe un volto completamente nuovo: per far si che questa storia arrivi sullo schermo nel migliore dei modi, immaginiamo che sia necessario prima che il pubblico si adatti a vedere gli X-Men all'interno del MCU, processo che in effetti potrebbe richiedere alcuni anni. Dopo di che, però, la prospettiva di vedere Avengers ed X-Men muoversi in un nuovo universo nel quale i mutanti sono diventati la razza dominante è eufemisticamente esaltante.

House of M è una delle più famose e importanti saghe a fumetti della Marvel, un grande ed epocale What If? che vede Magneto a capo di un'America-Stato di Polizia nella quale Spider-Man, Iron Man e tutti gli altri Avengers e X-Men vivono una vita completamente diversa rispetto a quella che conosciamo, all'interno di una realtà dove tutti sono riusciti a realizzare il proprio più grande desiderio.

L'unico ad avere memoria della vecchia realtà è Wolverine, il cui più grande sogno è sempre stato quello di riuscire a ricordare il proprio passato: a lui l'ingrato compito di dover "risvegliare" gli altri supereroi, ricordando loro che quei desideri non si sono mai avverati e che bisogna rovesciare l'utopia distopica di Magneto, aggiustando l'universo.



Imperatore Destino

Se vedere Magneto al comando di un'utopia mutante statunitense è troppo mainstream, allora si potrebbe pensare di fare qualcosa di simile con Dottor Destino, l'arcinemico dei Fantastici Quattro. Nello story-arc Imperatore Destino il villain, grazie a un trucco mentale, riuscì a espandere il suo dominio dal regno di Latveria al mondo intero: i Fantastici Quattro, insieme ovviamente agli Avengers, devono scendere in campo per rovesciare il governo Von Doom.



Marvel Zombies

Kevin Feige in persona ha dichiarato di voler affrontare il genere horror nel MCU, e con l'acquisizione della Fox i Marvel Studios beneficeranno anche della storyline "Frightful", durante la quale il leader dei Fantastici Quattro, Reed Richards, scopre un universo alternativo nel quale tutti i supereroi Marvel sono degli zombie affamati di cervelli.

Solo in pochi sono sopravvissuti all'epidemia (compreso il Dottor Destino, che è uno dei buoni!) e dovranno fare tutto il necessario per impedire che i non-morti, che ormai hanno conquistato il loro mondo ed esaurito le scorte di cibo, invadano la nostra realtà.



Onslaught

Il villain, creato negli anni '90, è uno dei primi nomi a cui si pensa quando si cerca una minaccia in grado di riunire gli Avengers, gli X-Men e i Fantastici Quattro, crossover che supererebbe di gran lunga i numeri del cast di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La storia racconta di come il professor Charles Xavier, sopraffatto dal suo lato oscuro e dall'influenza della sua nemesi Magneto, sprigioni - nell'impazzire - un suo alter-ego malvagio, Onslaught; quest'ultimo in pochi giorni mette in ginocchio i più grandi supereroi della Terra (uccidendoli apparentemente), con gli X-Men e i Fantastici Quattro chiamati a lottare fino allo stremo per riuscire a sconfiggerlo.



Avengers vs. X-Men

Qui ci troviamo probabilmente di fronte all'ovvietà fatta film: una volta introdotti adeguatamente gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, è infatti quasi certo che un crossover del genere riesca a vedere il buio della sala cinematografica, magari ispirandosi in parte alla saga a fumetti del 2009 AVX, scritta da Brian Michael Bendis, Ed Brubaker e Jason Aaron, in parte alla mini-serie dell'Ultimate War, scritta da Mark Millar per l'etichetta Ultimate e pubblicata originariamente nel 2003.

Già da oggi riusciamo a sentire il fruscio delle banconote che entrerebbero nelle tasche della compagnia di Feige al rilascio di un film del genere.



La Trilogia di Galactus

Nel 2012, quando i diritti di sfruttamento cinematografico di Daredevil tornarono in mano ai Marvel Studios, Kevin Feige li offrì alla Fox in cambio di quelli di Galactus e Silver Surfer, il che fa capire quanto l'acclamato produttore desideri portare entrambi i personaggi nel Marvel Cinematic Universe.

Dalla prossima settimana questo desiderio diventerà finalmente realtà, quindi l'esordio di Galactus il Divoratore di Mondi e del suo schiavo Silver Surfer è assolutamente certo: non solo offrirebbe l'opportunità di presentare al grande pubblico un villain perfino più temibile di Thanos, ma anche quella di riunire nello stesso film gli Avengers, i Fantastici Quattro e gli X-Men.

In questo senso La Trilogia di Galactus, composta da L'Arrivo di Galactus, Il Giorno del Destino e La Saga di Silver Surfer, offrirebbe un materiale irrinunciabile per un triplo adattamento cinematografico.



Annihilation

Restando in ambito galattico, il crossover d'ambientazione spaziale Annihilation è un altro dei must che i Marvel Studios quasi sicuramente stanno già progettando di portare sul grande schermo, vista la corsa allo spazio intrapresa negli ultimi capitoli: pubblicato tra il 2006 e il 2007 e incentrato sul villain Annihilus, alleato di Thanos, la saga include sia volti noti del MCU come i Guardiani della Galassia sia eventuali new-entry, come Nova e Silver Surfer.

Sarebbe praticamente il film perfetto per rilanciare i Guardiani della Galassia, ora che James Gunn è tornato finalmente a bordo della sua trilogia.



Secret Wars

I Fratelli Russo hanno già espresso il loro interesse nel proporre al cinema un adattamento della seminale saga Secret Wars, pubblicata dalla Marvel Comics nel 1984 e da allora una delle preferite di sempre dei due registi. In pratica si tratterebbe di un Captain America: Civil War ma cento volte più grande, ambientato su un pianeta alieno e con un roster di personaggi che comprende gli X-Men, i Fantastici Quattro e i maggiori villain del Marvel Cinematic Universe.

La storia della saga a fumetti, ideata da Jim Shooter, racconta di come l'entità cosmica nota come l'Arcano voglia scoprire quale sia la forza più potente dell'universo, se quella del Bene o quella del Male, trasportando sul proprio pianeta gli eroi e i villain più potenti: la fazione che vincerà la guerra vedrà i propri desideri realizzati.

In un potenziale adattamento cinematografico vedremmo Iron Man, Capitan America, Thor, Hulk, Ciclope, Wolverine, il professor X, Tempesta, Rogue, Magneto, Colosso, Nightcrawler, Capitan Marvel, Wasp, Occhio di Falco, Uomo Ragno, She-Hulk, la Cosa, la Torcia Umana e Mister Fantastic darsele di santa ragione con Dottor Destino, Dottor Octopus, l'Uomo Assorbente, Galactus, Ultron, Lizard, l'Incantatrice, La Squadra Distruttrice, l'Uomo Molecola, Klaw, Kang, Volcana e Titania.



La Nuova Secret Wars

Si tratta ovviamente del recente crossover scritto da Jonathan Hickman, che l'originale Secret Wars omaggiava solo e soltanto nel titolo, in quanto a livello narrativo ne differiva totalmente. In questa saga tantissimi universi alternativi collidono in un'unica grande realtà governata da un Dottor Destino con poteri divini: con il concetto di realtà parallele così splendidamente introdotto da Spider-Man: Un Nuovo Universo non si può negare che un film del genere potrebbe essere semplicemente rivoluzionario per i Marvel Studios, ma è altrettanto vero che lo sforzo produttivo per realizzarlo richiederebbe anni di sviluppo.

Non è difficile immaginare però questa storia come l'epilogo di una ipotetica Fase 10 del Marvel Cinematic Universe, con data di uscita prevista intorno al 2050. I sogni son desideri di felicità, del resto.