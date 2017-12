Il Filo Nascosto secondo la critica USA: è uno dei migliori film del 2017

Con il 2017 che si avvia alla conclusione, si avvicina anche il tempo di fare i vari bilanci di fine anno. Negli ultimi mesi abbiamo visto non pochi prodotti cinematografici di altissimo livello, ma siamo in grado di eleggere i migliori dell'anno? A quanto pare gli americani hanno le idee un po' più chiare, dopo l'uscita di uno dei titoli più attesi del momento: parliamo di Phantom Thread di Paul Thomas Anderson, che qui in Italia si chiamerà Il Filo Nascosto e che noi vedremo soltanto il 22 febbraio del 2018. Il 7 dicembre invece ha debuttato nelle sale USA, sono così uscite le recensioni della stampa specializzata, che ha incoronato il film praticamente all'unanimità. Per molti si tratta di uno dei migliori prodotti di questo 2017, per altri IL prodotto migliore, inoltre riviste come Rolling Stone lo hanno inserito nella loro personale Top 10 dell'anno, stessa cosa ha fatto la National Board of Review. Andiamo dunque a vedere in dettaglio cosa pensano i migliori critici d'America dell'ultimo lavoro del premiato regista americano, uno dei più grandi cineasti viventi.



L'amore come dev'essere

Il famoso critico di IndieWire Eric Kohn ha suddiviso il modo di lavorare di Anderson in due modalità principali: realizzare film che abbiano una storia incredibilmente graffiante oppure ritratti intimi su personalità ben precise dal grande potere emozionale. "Il Filo Nascosto mescola questi due modus operandi alla perfezione, in un viaggio sognante all'estremo" e non solo: "Il lavoro svolto da Daniel Day-Lewis per interpretare l'ossessionato stilista Reynolds Woodcock sarà ricordato nei secoli". John Powers di Vogue invece avvicina Il Filo Nascosto a Madre! di Darren Aronofsky: "Il film di Paul Thomas Anderson è una versione più aggraziata e complicata di Madre!, i due lavori condividono quasi la stessa idea. In questo caso però il linguaggio è più pacato, lunatico, profondamente perverso, un'opera che conferma ancora una volta il gigantesco talento del suo regista, in grado di trasformare una banale colazione in una scena memorabile".



PTA & DDL

"Due vite e due perversioni diventano una sola in questo film incredibilmente bello, a tratti persino divertente, che mette in scena una storia d'amore insolita fra un maestro e la sua musa, un saggio su come trattare l'amore sul grande schermo". Queste sono parole del critico Manohla Dargis del New York Times, riprese più volte, seppur in forma leggermente diversa, da altri stimati colleghi. Anche da Twitter sono arrivati commenti decisamente positivi, BenDavid Grabinski ha assegnato a Il Filo Nascosto una A+, come a scuola, il massimo, raccontando di un film che cresce nella testa anche giorni dopo la visione. Simon Barrett invece ha scomodato la parola "capolavoro", senza aggiungere molto altro per non rovinare l'esperienza al pubblico. Anche il regista Edgar Wright ha espresso il suo apprezzamento al film, "spero che Paul Thomas Anderson e Daniel Day Lewis lavorino ancora insieme, è spettacolare vederli collaborare all'unisono." In realtà, anche se non abbiamo ancora visto il film, è probabilmente ciò che ci auguriamo tutti.