Il box office ride a Deadpool 2, all'orizzonte però c'è Solo: A Star Wars Story

Anche se il record per il miglior debutto in patria per un film Rated-R è rimasto imbattuto, Deadpool 2 può comunque festeggiare ottimi risultati al box office mondiale. Parliamo infatti di 301.3 milioni di dollari raccolti in nemmeno una settimana di programmazione. Settimana in cui, fra l'altro, Avengers: Infinity War ha continuato a staccare biglietti senza sosta, schiacciando senza alcuna pietà prodotti d'intrattenimento come Book Club e Show Dogs, che negli USA hanno debuttato rispettivamente al terzo e al sesto posto della classifica settimanale. Tornando al Mercenario Chiacchierone, in ambito Rated-R il cinecomic Marvel non è riuscito a superare "se stesso", ovvero il primo Deadpool, forte di 132.4 milioni di dollari guadagnati nel suo primo weekend di programmazione. L'attuale sequel si è invece fermato a 125 milioni, comunque utili a diventare il secondo incasso Rated-R negli USA appena sopra il campione IT, a 123.4 milioni.



Soltanto l'inizio?

Per il film si tratta soltanto dell'inizio: in America si sta infatti avvicinando il weekend del Memorial Day, un fine settimana che dovrebbe gettare ulteriore benzina sul fuoco della competizione amichevole fra Deadpool 2 e Avengers: Infinity War. Fra loro però si inserirà un terzo "incomodo", ovvero l'atteso Solo: A Star Wars Story in uscita in 4.200 copie, che strapperà alle casse Marvel non pochi dollari - soldi che comunque finiranno in mano a mamma Disney quindi tutto regolare...! Allontanandoci dai confini americani, Deadpool 2 è uscito in ben 81 mercati differenti, nei quali ha raccolto 176.3 milioni di dollari. Una cifra di un soffio superiore a quella generata da X-Men: Giorni di un futuro passato al debutto worldwide, ovvero 174 milioni, per buona pace della Fox Searchlight.



Non distraiamoci però dal nostro soggetto, Deadpool 2: oltre a conquistare la vetta del box office in diversi mercati in tutto il mondo, il film firmato David Leitch ha anche guadagnato una A su CinemaScore e ha convinto un pubblico più "adulto" rispetto al primo film del mercenario indistruttibile. Per il classico Deadpool "solo" il 53% di chi aveva comprato il biglietto aveva più di 25 anni; con Deadpool 2 il pubblico al di sopra del 25esimo compleanno è salito invece al 62%. Non resta che continuare a monitorare la situazione e vedere come si evolverà il box office nelle prossime, agguerrite settimane.