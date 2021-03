Ichi the Killer, il dolore come piacere nel cult di Takashi Miike

Se vi è un film che è la perfetta sublimazione del termine masochismo in immagini, questo non può che essere Ichi the Killer. O almeno di quell'autolesionismo più grottesco e insensato, portato all'estremo per raggiungere picchi di pura, estatica, follia come solo certo cinema del Sol Levante sa fare.

Nel 2001 il maestro giapponese Takashi Miike realizza uno dei grandi cult di una carriera che a oggi conta oltre cento titoli e non è per nulla intenzionata a fermarsi. E offre al mondo una visione distorta e disturbante di certe torture e usanze diffuse nell'ambito criminale nipponico, seppur qui in una connotazione eccessiva che rende il tutto paradossalmente ironico.

Parliamoci chiaro, quest'adattamento dell'omonimo manga di Hideo Yamamoto - pubblicato anche nel mercato italiano qualche anno fa - è totalmente sconsigliato al pubblico dallo stomaco debole, poiché nonostante la verve bizzarra sia ampiamente marcata, le scene che generano un sincero sgomento si susseguono in serie nel corso delle due ore di visione, in alcuni casi più realistiche e in altri più sadicamente cartoonesche.



Alla ricerca del dolore

Ichi the Killer è infatti un puro, esagitato, percorso nel mondo della depravazione, sia compiuta nei confronti di altri sia cercata per se stessi. Ed ecco che la figura centrale del film, che a dispetto delle attese non è il personaggio del titolo, ne riassume al meglio tutti i più torbidi significati e viene mossa proprio da quest'istinto di autodistruzione.

Kakihara, yakuza sfregiato in volto e amante del dolore, è sulle tracce del suo boss, sparito improvvisamente nel nulla e accusato di aver rubato un'ingente somma al sindacato. Il fido scagnozzo è pronto a tutto pur di ritrovarlo e scagionarlo da ogni accusa, ma dovrà fare i conti con la triste verità: il suo capo è morto e dietro il suo brutale omicidio si nasconde proprio la mano di Ichi.

Ichi è un ragazzo dal carattere timido e introverso che, dopo un trauma infantile, ha sviluppato dei lati psicopatici. Preso sotto l'ala protettiva del losco Jiji, che lo utilizza anche tramite l'ipnosi per eliminare uno dopo l'altro le persone a lui scomode, Ichi è in grado di uccidere in brevissimo tempo decine di avversari. Al suo mentore non importa che sia stanco di ammazzare, conta solo che svolga le esecuzioni come convenuto.

Quando la resa dei conti con Kakihara e la sua numerosa banda si avvicina, il sangue scorrerà a fiumi.



Visione negata

Non è un caso che Ichi the Killer sia stato bannato in diversi Paesi per via della furia esplicita con la quale inscena macabre orgie di budella e arti corporei, che diventano una sorta di puzzle da plasmare e riplasmare a seconda dell'occasione. Certamente Miike deve aver consumato da bambino la versione autoctona de L'allegro chirurgo, anche se come detto in precedenza qui la verosimiglianza di organi e affini è totalmente assente.



Non si può quindi parlare di quelle tendenze torture-porn di cui il cinema horror ha abusato all'inizio del nuovo millennio, ma di un luna park degli orrori virato a un insano divertimento di stampo gore. Se la violenza è sempre stata presente nel cinema del regista, in questo caso la fonte originaria già estrema ha permesso di premere sull'acceleratore senza limiti di sorta e senza paura di ipotetiche censure, dando libero sfogo ai più nascosti, e spaventosi, pensieri dell'animo umano.

Membri rivali appesi a penzoloni per la schiena con dei ganci al fine di estorcere informazioni preziose, lingue tagliate - al posto delle canoniche dita - in segno di scusa nei confronti di boss rivali, corpi letteralmente dimezzati e fiotti di sangue che sgorgano copiosi senza più fermarsi. Sono solo alcuni dei passaggi più significativi di questo perturbante delirio dove la trama, per quanto ben congegnata, risulta come un semplice riempitivo alle efferatezze mostrate.



Questione di stile

Chi, leggendo queste righe, potrebbe pensare a un esercizio di stile gratuito e fine a se stesso, realizzato con il solo scopo di scandalizzare, non ha mai avuto a che fare con Miike, non a caso considerato tra i più grandi cineasti viventi e ripetutamente invitato ai più importanti festival del cinema mondiale - nonché adorato da un certo Quentin Tarantino, con cui ha anche collaborato in diverse occasioni come per Sukiyaki Western Django (2007).

Perché Ichi the Killer ha classe da vendere e anche in quest'estetica emoglobinica le scelte stilistiche e registiche assumono un ruolo chiave, dando alle due ore di visione quell'aurea cool e accattivante in grado di rivisitare un filone principe come lo Yakuza eiga in un'ottica del tutto inedita, dalle contaminazioni pop e da un sottotesto umoristico che non abbandona mai dialoghi e reazioni dei personaggi, anche nelle situazioni apparentemente più drammatiche e improbabili.

Basti osservare la clamorosa entrata in scena di Kakihara, inizialmente ripreso di spalle: notiamo i capelli biondi ossigenati e la giacca di pelle e solo quando si gira verso la camera possiamo osservarlo in faccia, deturpata da delle vistose cicatrici che gli ricoprono interamente il volto.

Merito della riuscita di un personaggio del genere, che sprizza carisma anche quando compie le peggiori nefandezze, è sicuramente di Tadanobu Asano - una scelta potenzialmente perfetta per l'annunciato adattamento di Ghost of Tsushima - , affascinante e sempre sorridente qualsiasi cosa gli accada intorno.



Altra grande presenza nel cast è quella del regista Shin'ya Tsukamoto - autore di cult del calibro di Tetsuo e Bullet Ballet tra i tanti - che alla fine è poi colui che tira le fila dell'intera trama, impegnandosi anche in una scena muscolare vistosamente (e volutamente) camuffata dai rozzi effetti speciali.

Una maggior attenzione alla complessa figura di Ichi, villain e vittima della storia, avrebbe forse ulteriormente chiarito alcune dinamiche, ma un paio di flashback e l'evoluzione del suo rapporto con l'universo femminile mettono già in chiaro i problemi mentali che scatenano le varie carneficine da questi perpetuate.

Per chi volesse saperne di più sulle controverse origini consigliamo ad ogni modo di recuperare il prequel, uscito direttamente per il mercato home video con il titolo 1-Ichi (2003) con lo stesso attore, Nao Omori, nei panni del personaggio.



Il significato di cult

Battute entrate di diritto nella storia del cinema di genere, da "concentrati sul piacere che provi nell'infliggere dolore" a "non c'è amore nei tuoi pugni" caratterizzano i vari tasselli di una sceneggiatura priva di tempi morti, dove l'azione ferale e brutale non lascia un attimo di respiro, permettendo di costruire un sottobosco criminale non così scontato e di concedere qualche spazio a rapide emozioni, popolando anche la trama di gradevoli ed eterogenee figure secondarie.

Una delle principali chiavi di lettura è su come Ichi the Killer non pretenda di imporre alcuna morale e lasci quindi tutto al gusto e all'istinto di chi guarda: catarsi e redenzione non sono contemplati, così come l'amore risulta qui un artefatto immaginario e fasullo, tra prostitute d'alto borgo e donne del boss che si vendono al miglior partito. Non vi è luce in fondo al tunnel, ma soltanto un'infinita vena che pulsa sangue sporco, destinata a non esaurirsi mai.

Il valore artistico dell'opera, pur nel suo esasperato oltranzismo che può tenere alla larga vaste platee di cinefili impressionabili, è stato ulteriormente ribadito dal restauro operato nel 2018 da L'immagine ritrovata di Bologna, da sempre al lavoro su produzioni di assoluta qualità. Elemento che potrebbe spingere anche i più scettici a dare un'opportunità a un film a suo modo unico e irripetibile.