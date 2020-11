I vichinghi, il film da rivedere prima di Assassin's Creed: Valhalla

Ieri, 11 novembre, è stato il grande giorno per tutti i fan della popolare saga videoludica di Assassin's Creed, che hanno potuto mettere le mani sull'ultimo capitolo che, come sottolinea già il titolo Valhalla, è ambientato al tempo dei vichinghi. Per celebrare questo evento caro agli amanti del joypad abbiamo deciso di portarvi alla (ri)scoperta di un film a tema, sicuramente meno conosciuto alle nuove generazioni rispetto alle più recenti incarnazioni su piccolo e grande schermo.

Ci troviamo infatti davanti a un'opera risalente agli Anni Cinquanta, 1958 per la precisione, da non confondere con il recente e omonino titolo del 2014. Dati i tempi e lo sguardo di sovente più semplicistico con il quale Hollywood si approcciava a culture ed epoche differenti, I vichinghi può palesare qualche ingenuità di troppo se paragonato ai suoi emuli moderni, rimane però una gradevole pellicola avventurosa, impreziosita da un cast delle grandi occasioni capitanato dal compianto Kirk Douglas.



Eroi, amori e intrighi

La sceneggiatura è basata su un romanzo di qualche anno prima, ossia The Viking di Edison Marshall, a sua volta ispirato ad alcune classiche saghe della mitologia norrena come quella di Ragnar Lodbrok e dei suoi figli.

Gli inglesi sono in guerra da qualche tempo con il popolo vichingo guidato da Re Ragnar, e la salita al trono britannico del crudele re Aella non ha fatto che inasprire il conflitto.

Il nuovo sovrano, uomo ambiguo e crudele, è prossimo al matrimonio con la bella Morgana ma la ragazza, durante il viaggio per raggiungere il futuro, odiato consorte, viene rapita da una ciurma di guerrieri scandinavi, al cui comando vi è l'indomito Einar, figlio di Ragnar.



La fanciulla, inizialmente catturata a scopo di ricatto, viene concessa a Einar quale prossima moglie ma l'intervento dello schiavo Eric cambia le carte in tavola.

Il ragazzo infatti, innamoratosi a prima vista di Morgana, decide di salvarla dalle grinfie del suo aguzzino, ignaro del destino che lo attende.



Un sano intrattenimento

Il regista Richard Fleischer è stato un onesto artigiano - nel miglior senso del termine - con alcune vette in carriera come Barabba (1961) e Lo strangolatore di Boston (1968), fino a un tardo periodo nel quale ha affrontato l'epica cimmera con il dittico composto da Conan - Il distruttore (1984) e Yado (1985). Questi ultimi due lavori con protagonista Arnold Schwarzenegger confermano quanto il cineasta amasse il cinema d'avventura e con I vichinghi ha potuto dare libero sfogo alla sua carica immaginaria, approfittando di una base narrativa e del folklore norreno nel migliore dei modi.



Pur a dispetto di alcune inesattezze storiche e di una certa approssimazione nell'approccio ai personaggi e alla loro cultura, le due ore di visione offrono infatti un godibile divertimento.

Alcune sequenze a sfondo bellico, come il lungo assedio finale, sono realizzate in maniera più che convincente anche a dispetto di un budget discreto ma non certo da grande kolossal.



Il buon numero di comparse e il fascino delle ambientazioni, con le riprese che hanno avuto luogo tra i fiordi norvegesi - suggestivi come sempre - e la Francia, impreziosiscono l'impatto scenico, garantendo uno spettacolo semplice e avvincente.

Per quanto come appena enunciato la messa in scena sia di tutto rispetto, alcune soluzioni sono "invecchiate" malino e almeno in una manciata di situazioni lo spettatore odierno può essere portato a involontarie "risatine": in particolar modo l'arrembaggio dal drakkar alla nave inglese e la sequenza di dipartita finale rischiano di scadere in un arcaico anticlimax.



Con un occhio di riguardo

Il comparto del "trucco e parrucco" paga altrettante negligenze e se i costumi e le scenografie sono di livello più che degno, lo stesso non si può dire per il look di gran parte delle risorse umane coinvolte.

Parrucchini evidenti a coprire le teste ed elmi e spade che appaiono in più occasioni fin troppo plasticose finiscono per imprimere un taglio quasi cartoonesco ai conflitti all'arma bianca, dove la violenza e il sangue sono pressoché assenti.

Un limite giustificabile quello della mancata esaltazione splatter, per via dello stile adottato dalle similari operazioni storiche allora contemporanee che, tolta qualche rara eccezione, si rivolgevano per la grande maggioranza a una platea di famiglie.



E proprio i toni e le atmosfere si mantengono su quell'aplomb indirizzato al grande pubblico, che ha apprezzato garantendo un notevole incasso al botteghino (nel Regno Unito è stato il terzo film più visto dell'anno).

Un successo che ha anche dato il via alla realizzazione di una serie televisiva, prodotta proprio da Douglas con circa quaranta episodi, che ha riutilizzato set e mezzi della pellicola.



Per Odino!

Le battute e i dialoghi sono comunque ricolmi di rimandi alla mitologia nordica, dal nome di Odino nominato a più riprese all'auspicata ascesa al Valhalla, da preservare con una morte spada in mano, e faranno la gioia di tutti gli appassionati della relativa cultura.

La stessa ironia che fa capolino in diversi passaggi del film, con tanto di grotteschi "lanci d'ascia" per provare o meno l'infedeltà coniugale e rumorose feste da ubriachi - ovviamente con birra in gran quantità bevuta negli iconici corni -, alleggerisce in particolar modo la parte centrale e prepara il campo a un finale a tutta azione.



Le dinamiche che legano i tre personaggi principali seguono quelle del canonico triangolo amoroso e, pur a tratti scontate nella loro evoluzione, permettono al substrato tensivo di reggere abbastanza bene fino alla definitiva resa dei conti tra i due contendenti.

Vengono così perdonate alcune evidenti forzature e inverosimiglianze, atte a traghettare la vicenda sul suddetto percorso, e allo scorrere dei titoli di coda tutto torna senza questioni di trama lasciate irrisolte.



Il cast si offre con convinzione nei rispettivi ruoli e se Ernest Borgnine gigioneggia alla grande nei panni del "padre" Ragnar e gli allora marito e moglie Tony Curtis e Janet Leigh si adattano con dedizione alle due figure più archetipiche, a spiccare su tutti è indubbiamente Kirk Douglas.

L'attore, scomparso lo scorso febbraio alla veneranda età di 103 anni, sprizza carisma da ogni poro negli indomiti panni di Einar, reso ancor più fiero dalla cicatrice che dopo la prima mezz'ora gli deturpa il volto: ed è anche uno dei rari casi, almeno in una produzione di questo tipo dell'epoca, nel quale un personaggio ambivalente diventa predominante, elemento chiave per la conclusione della storia.