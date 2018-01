I migliori trailer del mese di gennaio 2018, da Pacific Rim a Tomb Raider

Inauguriamo una nuova rubrica inerente i migliori trailer usciti negli ultimi giorni: in questo primo, rinnovato, appuntamento oltre a concentrarci su titoli attesissimi come Pacific Rim: Uprising e Tomb Raider, abbiamo deciso di volgere lo sguardo anche a produzioni meno roboanti ma d'indubbio interesse. Eccoci così a parlare dello zombie-movie The Cured, del dramma biografico The Mercy, del fantasy made in Disney Nelle pieghe del tempo, del teso thriller Assassination Nation, dell'horror francese Ghostland e del supereroistico Psychokinesis, sperando di suscitare la vostra curiosità anche su film passati per ora relativamente sotto traccia.

Pacific Rim: Uprising

Atmosfere dark e tanta, tanta, azione, supportata da spettacolari effetti speciali, si prospetta dal nuovo trailer del sequel del film di Guillermo del Toro. In Pacific Rim: Uprising John Boyega interpreta il ribelle Jake Pentecost, un pilota Jaeger un tempo promettente il cui leggendario padre ha dato la vita per assicurarsi la vittoria dell'umanità contro il mostruoso "Kaiju".

Tomb Raider

Il reboot cinematografico del popolare videogioco promette una buona dose di avventura, azione e mistero a giudicare dal secondo trailer uscito. Il premio Oscar Alicia Vikander interpreta Lara Croft in questa origin story dell'eroina che si concentrerà sulla grande battaglia che la ragazza dovrà affrontare contro l'organizzazione denominata Trinity.

The Cured

Un nuovo film a base di zombie di produzione britannica con protagonista Ellen Page. La bella e brava attrice è alle prese con un outbreak che coinvolgerà in prima persona la sua famiglia, per una storia che promette alte vette drammatiche all'interno di un contesto tipicamente di genere.

The Mercy

Dal regista di La teoria del tutto (2014) un film biografico con protagonisti i premi Oscar Colin Firth e Rachel Weisz. La vera storia di Donald Crowhurst, padre e marito amorevole, che un giorno decide di tentare la circumnavigazione del globo senza mai fermarsi.

Nelle pieghe del tempo

Una ragazzina il cui padre scienziato è scomparso nel nulla inizia un'incredibile avventura in compagnia di alcuni compagni di scuola finendo in un mondo fantastico. Spettacolo ed emozioni per tutta la famiglia in questa produzione Disney, adattamento del romanzo di Madeleine L'Engle, dall'impressionante cast comprendente, tra gli altri, Chris Pine, Reese Witherspoon, Gugu Mbatha-Raw, Michael Peña, Zach Galifianakis e Oprah Winfrey.

Assassination Nation

Ambientato nella città di Salem, famosa per la caccia alle streghe, questo thriller a sfondo adolescenziale promette fin dal trailer di trattare tematiche quali il bullismo e la deriva adolescenziale in chiave gustosamente di genere. Scritto e diretto da Sam Levinson e con un cast di giovani interpreti, il film promette emozioni forti.

Ghostland

Due sorelle, sopravvissute nell'infanzia ad una home invasion, hanno sviluppati diversi caratteri delle rispettive personalità. Sedici anni dopo l'infrazione esterna si ritrovano nella casa dove tutto ebbe luogo. Spaventi e violenza in gran quantità a giudicare dal trailer del nuovo horror / thriller firmato regista francese Pascal Laugier, autore del cult Martyrs (2008).

Psychokinesis

Dal regista dell'acclamato zombie-movie Train to Busan (2016) ecco arrivare un film di supereroi atipico (prossimamente disponibile su Netflix), a giudicare dal trailer costantemente sospeso tra un'ironia tipicamente orientale e un comparto action di buon impatto spettacolare. La storia è quella di un padre che cerca di salvare la figlia grazie agli incredibili poteri che scopre di possedere.