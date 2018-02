I migliori trailer del mese di febbraio 2018, da Annientamento a Unsane

Torna l'appuntamento con alcuni dei migliori trailer usciti negli ultimi giorni. In quest'occasione ci troveremo a parlare di titoli molto diversi tra loro, con ben due esclusive Netflix. Sulla piattaforma on demand usciranno infatti a breve il fantascientifico Annientamento e il thriller The Outsider, con protagonisti rispettivamente due premi Oscar come Natalie Portman e Jared Leto. Spazio al documentario, in IMAX, col tenero Pandas e ad atmosfere apocalittiche col teso A quiet place - Un posto tranquillo, per poi chiudere con un tris di thriller assai diversi tra loro ma di sicuro interesse come The Forgiven, Yardie e Unsane.

Annientamento

Grande attesa per il nuovo film sci-fi di Alex Garland, giù regista dell'apprezzato Ex Machina (2014), con Natalie Portman nel ruolo principale e in arrivo, dopo l'uscita nelle sale americane, direttamente su Netflix. La storia, basata sul primo romanzo della Trilogia dell'Area X scritta da Jeff VanderMeer, segue un gruppo di scienziate che sono state inviate dall'agenzia governativa Southern Reach in un territorio disabitato noto come Area X. La loro sarà la dodicesima spedizione ad addentrarsi nella zona, alla ricerca di qualche indizio sulla scomparsa dei membri dei precedenti, tra i quali vi era anche il marito della protagonista.

Pandas

Per tutti coloro in cerca di tenerezza ecco una proposta imperdibile, il documentario IMAX che racconta la storia di un panda bianco e nero unico nel suo genere, cresciuto in cattività e pronto sotto la guida di esperti a tornare in natura. Il film segue il piccolo esemplare Qian Qian in un'emozionante avventura sulle montagne del Sichuan su cui scopre la propria natura selvatica. Nella versione originale la voce narrante è quella di Kristen Bell.

The Outsider

Il premio Oscar Jared Leto è al centro di questo film originale Netflix ambientato in terra nipponica alla fine della seconda guerra mondiale. L'attore interpreta un soldato americano imprigionato che viene rilasciato con l'aiuto del suo compagno di cella, membro della Yakuza. Ormai libero, l'uomo parte per guadagnarsi il rispetto e ripagare il suo debito, mentre naviga in acque pericolose all'interno della realtà criminale.

Unsane

Uno smartphone Apple è bastato a Steven Soderbergh per girare il suo ultimo film, scelta sperimentale e commerciale di sicuro coraggiosa. In Unsane la protagonista Claire Foy viene rinchiusa in un istituto psichiatrico contro la sua volontà. In questa struttura dovrà affrontare la sua paura più grande, nella fattispecie la presenza di un ossessivo stalker, e cercare di capire cosa sia reale e cosa sia il prodotto della sua fantasia.

A quiet place - Un posto tranquillo

Alta tensione promette questo horror/thriller ambientato in un mondo sull'orlo dell'estinzione in cui forze di origine sconosciuta eliminano chiunque provochi un rumore. Il film con protagonisti Emily Blunt e John Krasinski segue la storia di una famiglia costretta a vivere nel silenzio più assoluto in una fattoria immersa tra i boschi. Tutto procede "normalmente" fino a quando una partita al gioco da tavolo Monopoly cambierà la sorte dei personaggi e la famiglia dovrà lottare per sopravvivere all'incombente minaccia con un'alta ipersensibilità al suono.

Yardie

Primo trailer per l'esordio dietro la macchina da presa dell'attore Idris Elba. La storia ha per protagonista un ragazzo giamaicano di Londra che, prima di convincersi ad abbandonare la vita criminale e tornare sulla retta via, incontra l'uomo che ha sparato a suo fratello dieci anni prima, iniziando una sanguinosa e ininterrotta caccia all'uomo per ottenere vendetta in una ricerca che lo porterà a scontrarsi anche con il malvagio gangster locale Rico.

The Forgiven

Trailer per il nuovo film dell'acclamato regista Roland Joffé che vede protagonisti Eric Bana e il premio Oscar Forest Whitaker. Adattamento del romanzo The Archbishop and The Antichrist di Michael Ashton, la pellicola vede l'Arcivescovo Desmond Tutu, a capo di un'investigazione su scala nazionale, essere convocato in una prigione di massima sicurezza da un famigerato assassino in cerca di grazia. All'interno delle mura del violento penitenziario, Tutu si trova coinvolto in una battaglia pericolosa con il diabolico criminale.