I migliori survival horror da vedere in streaming

Non c'è niente come un buon survival horror per concludere degnamente il 2020, e i servizi streaming disponibili in Italia abbondano di questi contenuti: tra epidemie zombie, fantasmi del passato, famiglie sui generis, mondi post-apocalittici e in qualche caso perfino neonazisti assassini, i film di sopravvivenza hanno la forza di parlare in maniera diretta alla mente dello spettatore e trovare la paura in situazioni sempre comuni, per quanto esagerate e romanzate.

In questo speciale ci muoveremo attraverso Netflix, Prime Video e Now TV alla ricerca dei migliori survival horror da guardare in streaming: più o meno recenti, questi film faranno al caso di chi ha voglia di divertirsi pensando, e perché no anche di commuoversi. Il tutto seguendo le (dis)avventure di persone più o meno normali catapultate in contesti eccezionali.



Survival of the Dead di George Romero (Amazon Prime Video)

Anno 2009, l'ultimo film firmato dal regista George Romero: sesto episodio della sua leggendaria saga dei morti viventi, è uno spin-off del precedente Diary of the Dead (2007) ma trae ispirazione dal western del 1958 Il grande paese.

Segue le azioni dell'ex colonnello e attuale sergente "Nicotine" Crockett (Alan van Sprang) che, dopo un raid fallito, abbandona la sua postazione insieme a Kenny (Eric Woolfe), Francisco (Stefano Colacitti) e Tomboy (Athena Karkanis) per scoprire l'esistenza di un'isola gestita da due misteriose famiglie. Un grande lascito da parte di uno degli autori più importanti del Novecento, imprescindibile per gli amanti del genere.



Green Room di Jeremy Saulnier (Netflix)

Il terzo lungometraggio scritto e diretto da Jeremy Saulnier dopo l'esordio con Murder Party e il successo di Blue Ruin è un tripudio di tensione, claustrofobia e sopravvivenza a tutti i costi.

La Green Room che dà il titolo al film è quella in cui i membri del gruppo musicale protagonista sono costretti a rifugiarsi quando, dopo aver suonato in un club underground gestito da un clan di neonazisti, assistono accidentalmente a un brutale omicidio.

La pericolosa gang fuori dalla stanza vuole fargli la pelle per metterli a tacere, e i protagonisti dovranno trovare un modo per sopravvivere. Il film è anche famoso per essere una delle ultime prove di Anton Yelchin, scomparso circa un anno dopo l'uscita.



Light of my Life di Casey Affleck (Now TV)

Al suo debutto nel lungometraggio Casey Affleck scrive, dirige e interpreta un'opera sicuramente già vista altrove ma ri-raccontata con una nuova sensibilità, sia toccante che distaccata, in grado di riflettere sull'importanza della figura femminile nella società senza sentimentalismi e orchestrando un interessante passaggio di testimone tra punti di vista narrativi.

Ambientato in un mondo nel quale una misteriosa malattia ha eliminato quasi il 100% della popolazione femminile, un padre vedovo dovrà fare di tutto per proteggere la sua unica figlia di undici anni.



Finché morte non ci separi di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (Amazon Prime Video)

L'incubo di ogni ragazza è avere a che fare con una suocera ingestibile, ma che succede quando l'intera famiglia di tuo marito è decisa a ucciderti nel modo più violento possibile?

Spose imbrattate di sangue à la Tarantino, ribaltamenti di ruoli da You're Next di Adam Wingard e giochi notturni da concludere entro l'alba, Finché morte non ci separi è un survival horror esilarante e pieno di tensione, con trovate forse non originali ma di certo amalgamate a meraviglia.



Il Gioco di Gerald di Mike Flanagan (Netflix)

Una grande scommessa vinta da Netflix (per anni il romanzo originale di Stephen King è stato giudicato come "infilmabile") e soprattutto uno dei migliori prodotti audiovisivi sfornati dalla letteratura kinghiana.

L'horror di Mike Flanagan racconta la storia di Jessie, che per salvare il proprio matrimonio decide di trasferirsi insieme al marito Gerald nella casa di campagna.

Il gioco sessuale nel quale decidono di avventurarsi però si trasforma in tragedia quando lui viene stroncato da un infarto improvviso e lei, seminuda, rimane ammanettata alla testiera del letto.

Senza possibilità di chiamare i soccorsi, in una casa deserta e isolata, Jessie dovrà trovare un modo per sopravvivere non solo alle tante avversità dell'orribile situazione in cui è capitata, ma soprattutto a se stessa e ai ricordi travolgenti di una vita passata a sottomettersi agli altri.

Ci si muove nello spazio sottilissimo che separa i thriller psicologici dagli horror sia raffinati che cruenti, che Flanagan padroneggia anche grazie alla bravura di Bruce Greenwood e la sua attrice feticcio Carla Gugino.



Alive di Cho Il-hyung (Netflix)

Horror zombie coreano che deve tanto a Train to Busan: l'importanza con cui si guarda al lato drammatico, il ruolo chiave della prova degli attori, la capacità di concepire situazioni che si possono risolvere solo tramite l'uso della tecnologia moderna.

A mani basse lo zombie-movie del 2020, con Yoo Ah-in che dopo il capolavoro Burning si conferma un volto coreano interessantissimo da guardare, appassionante da seguire e commovente da vedere in difficoltà.

E quanto lo metterà in difficoltà questo survival horror, che tra isolamento forzato in casa ed epidemie mortali è a dir poco perfetto per l'anno che sta per concludersi.