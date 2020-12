I migliori film sci-fi del 2020, da Underwater a High Life

Il 2020 è stato a suo modo un grande e ininterrotto film di fantascienza, quindi è quanto mai d'obbligo concluderlo con un approfondimento dedicato ai migliori sci-fi usciti in Italia nel corso dell'anno.

Tutti molto diversi tra loro, i titoli che incontrerete nei prossimi paragrafi rappresentano il must per ogni appassionato del genere: viaggi nel tempo, astronavi spaziali come prigioni o mostri marini. Sono i film ideali per passare gli ultimi giorni di festa dell'anno all'interno di storie incredibilmente coinvolgenti, a volte inquietanti, in grado di trasportarvi in mondi pericolosi e attrattivi nei quali perdersi è la miglior cosa possibile da fare.



Underwater di William Eubank

Disponibile tramite acquisto digitale su Prime Video, il film racconta la storia di un gruppo di ricercatori incaricati di perforare ed esplorare il fondo della Fossa delle Marianne alla scopo di trovare nuove risorse.

Confinati in una base sottomarina a sette miglia di profondità, le cui atmosfere claustrofobiche ricordano da vicino quelle di Alien di Ridley Scott, i protagonisti vengono colpiti da un forte terremoto che causa una breccia nella stazione. Norah (Kristen Stewart), Rodrigo (Mamoudou Athie) e Paul (T.J. Miller) riescono a salvarsi e insieme al capitano Lucien (Vincent Cassel) raggiungono la base di controllo, dove trovano la biologa Emily (Jessica Henwick) e l'ingegnere Liam (John Gallagher Jr): ben presto scopriranno che l'apertura della faglia potrebbe aver risvegliato qualcosa.

Un film di grande atmosfera e con un cast d'eccezione, ma non esente da sbavature, come vi raccontiamo nella nostra recensione di Underwater.



Guns Akimbo di Jason Lei Howden

La folle storia di Miles (Daniel Radcliffe), un giovane nerd che trascorre la sua vita in vestaglia a progettare videogiochi la cui esistenza piatta viene sconvolta quando si ritrova costretto a partecipare a Skizm, un mortale gioco clandestino organizzato per le strade della sua città da una gang criminale. Lo scopo della competizione? Combattere fino alla morte mentre un gruppo di spettatori online li osserva.

Miles si ritrova coinvolto in questa nuova forma di intrattenimento malata ma multimilionaria con due pistole inchiodate alle mani, armi letali che gli danno un vantaggio in combattimento ma che gli impediscono di svolgere le più banali azioni quotidiane.



Guns Akimbo è un'opera folle che per Radcliffe sostituisce la magia con la tecnologica, la bacchetta con delle pistole trapiantate chirurgicamente nelle mani e le cicatrici maledette con sentenze di morte da reality show.

Il metallo che entra nella carne potrebbe far pensare a derive cronenberghiane ma Lei Howden è interessato soltanto allo spettacolo, che sa di già visto ma diverte tantissimo come un fratello minore di Upgrade di Leigh Whannell.



L'immensità della notte di Andrew Patterson

Originale Amazon che racconta la storia di due adolescenti che nell'arco di una notte dovranno risolvere un misterioso enigma: siamo negli anni '50 e la cittadina di Cayuga, New Mexico, sta per riunirsi al palazzetto sportivo per un'importante partita di basket.

Fay (Sierra McCormick) è una giovane centralinista a cui è toccato il turno di notte, ma quella che parte come una serata noiosa come tutte le altre viene trasformata all'improvviso dalla ricezione di uno strano segnale radio.



L'immensità della notte appare ancora un po' acerbo e grezzo, ma vanta anche quell'artigianalità che distingue le cose fatte con tanta cura dalle altre.

In un'epoca in cui la fantascienza ha smesso di immaginare il futuro per raccontarci solo il presente, il film è anche una bella sorpresa che si diverte a tornare indietro, a quando l'umanità voleva inventare il proprio domani e immaginare ciò che sarebbe stato o chi avremmo potuto incontrare.



Tenet di Christopher Nolan

Il film più chiacchierato dell'anno, quello che ha avuto il coraggio (o la sfrontatezza) di lanciarsi a capofitto e testardamente nelle sale dei cinema vuoti e che è affondato con esse.

Ambientato nel mondo dello spionaggio internazionale, segue l'avventura di un Protagonista (John David Washington) al quale viene assegnato il compito di impedire quella che potrebbe rivelarsi come un'apocalisse planetaria.

Con una seconda guerra fredda sullo sfondo, il Protagonista farà squadra con la spia Neil (Robert Pattinson) per avvicinare il micidiale oligarca russo Sator (Kenneth Branagh) sfruttando la complicità di sua moglie Kat (Elizabeth Debicki) e rubargli i segreti di una misteriosa tecnologia in grado di invertire il flusso del tempo.



Si tratta di uno dei film più riusciti di Nolan, che nel proseguire il discorso di essenzialità narrativa iniziato con Dunkirk prende le riflessioni sul tempo tipiche del suo cinema ma le inserisce sul corpo degli attori, colpendo lo spettatore a livello visivo e di immagini e non attraverso il montaggio come accaduto con Memento, Inception e Interstellar. Un'opera che, anche suo malgrado, ha segnato uno spartiacque per il mondo del cinema.



High Life di Claire Denis

Altro sci-fi con Robert Pattinson, protagonista assoluto nei panni di Monte che, insieme a sua figlia Willow, vive in totale isolamento a bordo di una stazione spaziale.

I due sono gli unici sopravvissuti di una colonia di ex detenuti, spediti sotto la guida della dottoressa Dibs (Juliette Binoche) in un viaggio spaziale verso il buco nero più vicino alla Terra. Mentre la loro traiettoria si avvicina sempre di più alla singolarità, Monte ripercorre tutti gli eventi accaduti sulla navicella prima dell'inizio del film.



La morte e la vita sono i temi fondamentali di un film totale, perché High Life è fra i migliori sci-fi di tutti i tempi: dedita all'abbattimento di qualsiasi tabù visivo, Claire Denis sfrutta le atmosfere claustrofobiche della nave spaziale per raccontarci un microcosmo di umanità in tutte le sue sfaccettature, dalla dolcezza alla crudeltà, dalla violenza al sesso, in un cerchio di vita e morte.