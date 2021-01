I migliori film rimasti inediti in Italia nel 2020

Dopo l'entusiasmo che avete mostrato nei commenti dell'edizione 2019 di questo articolo, per il 2020 abbiamo pensato di replicare le formula proponendo i migliori film dell'anno sfortunatamente rimasti inediti in Italia.

Molti dei titoli citati nel pezzo di dodici mesi fa come The Lighthouse, Dragged Across Concrete di S. Craig Zahler, High Life di Claire Denis o Un lungo viaggio nella notte di Bi Gan hanno trovato un'insperata fortuna da allora nel nostro Paese tra on demand, direct-to-video e perfino sala cinematografica, e alcuni li ritroviamo nella nostra classifica dei migliori film del 2020 visti nel Bel Paese.

Speriamo che la stessa cosa possa accadere, nel corso dei prossimi dodici mesi, a tutti o almeno ad alcuni dei film che incontrerete nei seguenti paragrafi, che potrebbero fare gola ai distributori. Del resto i casi Memorie di un assassino di Bong Joon-ho e Dogtooth, quest'anno, ci hanno insegnato che non è mai troppo tardi.

Come sempre vi ricordiamo che i titoli presi in considerazioni per questa classifica non hanno ricevuto distribuzione pubblica in Italia (essere presentati nei circuiti festivalieri non conta) e vi invitiamo a dirci la vostra nei commenti.



Liberté di Albert Serra

Il nuovo sforzo creativo di Albert Serra è un affronto al buon gusto e a tutto il bello di cui è capace l'arte, e mette in scena la morte dei valori e il decadentismo dell'uomo, dell'immagine e quindi del cinema.

Ci si urina addosso e si fa l'amore con gli alberi, e non c'è neanche voyeurismo in questi atti, non c'è passione, non c'è più nulla, si guarda quello che succede con l'interesse distaccato di un angelo o di un essere alieno ignaro del significato di curiosità.



La Llorona di Jayro Bustamante

Un horror dal Guatemala, un film che nel particolare andrebbe paragonato a un certo tipo di cinema à la Kieslowski, per come cerca il punto di vista più difficoltoso allo scopo di farsi largo all'interno di una vicenda ancor più scomoda a livello sociale, politico, umano e intimo, mentre in generale è accostato ai migliori esempi del cinema dark-fantastico degli ultimi anni.

Da non confondere col semi-omonimo capitolo del The Conjuring Universe di New Line e Warner Bros, col quale condivide solo il nome.



Tesla di Michael Almereyda

Per fare ottimo cinema più che un soggetto originale o inedito è necessario avere grande immaginazione, inventiva e visione.

Il nuovo film di Almereyda ha tutte queste cose insieme, infiocchettate da un'interpretazione superlativa del sempre bravissimo Ethan Hawke. C'è anche Kyle MacLachlan nei panni di Thomas Edison.



The Painted Bird di Václav Marhoul

È evidente l'influenza tarkovskijana, siamo in una sorta di Infanzia di Ivan mescolata al gigantismo di Andrej Rublëv, ma la promessa è quella di essere soprattutto una cronaca a tinte horror della quotidianità dell'Olocausto, ed è più che mantenuta.

Un'esperienza terribile e senza prigionieri né compromessi, un'epopea che pur di rimanere fedele a se stessa abbraccia la sterilità narrativa e ragiona tutta sugli spazi raccontando una storia di decadenza morale eternamente bloccata in frame maestosi e repellenti, dai primi piani ai totali, dalle campagne agli interni di città.



Labyrinth of Cinema di Nobuhiko Obayashi

Ultimo film del maestro surrealista Obayashi, Labyrinth of Cinema è un'orgia di tre ore di immagini, colori e generi che insieme abbattono la distinzione fra reale e fantasia e creano un universo proprio, in cui dietro la risata si nasconde una malinconia gigantesca.

L'ultima proiezione in assoluto del vecchio cinema sulla spiaggia al centro della storia fa riecheggiare gli istanti finali di Hiroshima, ma anche la fine incombente per il regista e quindi del linguaggio cinematografico, che può re-immaginare il passato e inventare il futuro infettando le menti di chi lo sta a guardare, di chi lo vive e forse anche di chi non riesce a sopravvivergli.



Love and Monsters di Michael Matthews

In Love and Monsters ci sono The Last of Us e ovviamente Benvenuti a Zombieland, ma c'è anche quello spirito di qualcosa che avrebbe potuto scrivere Mark Millar nel suo essere sia ispirato ad altro che incredibilmente originale insieme.

Poi interviene la Pixar, prepotente e drammatica, e perfino l'eco di un 2020 passato per metà in isolamento forzato, e allora il lungometraggio diventa un'opera non solo incredibilmente divertente e appassionante, ma anche in grado di parlare a chi la guarda e di emozionare.



Relic di Natalie Erika James

Robyn Nevin, Emily Mortimer e Bella Heathcote come passato, presente e futuro di una casa dalle fondamenta genealogiche maledette.

Horror di marcescenza di mente e corpo dal livello impressionante per un'opera prima, prova a smarcarsi da tutti i cliché del genere sulla "dimora infestata" e va a chiudere con un finale da antologia drammatico e sorprendentemente tattile, delicato, profetico e terribile.



First Cow di Kelly Reichardt

Ipnotico e contemplativo, un western di frontiera reso primitivo e selvaggio da una rottura totale che lo slega dall'immaginario tipico del genere, con implicazioni e sottotesti che si insinuano gradualmente invece di urlare.

Un'altra perla della Reichardt, il cui nome, quando si parla delle migliori registe in circolazione, fin troppo spesso sparisce sotto quello di colleghe ben più conosciute.



Lahi, Hayop (Genus, Pan) di Lav Diaz

Solo apparentemente un Lav Diaz minore, sicuramente in versione ristretta nel tempo d'esecuzione (appena due ore e mezza, spaccate, quando in carriera il regista filippino ha superato più volte e comodamente anche le sette ore) ma assolutamente non compromissorio in ogni gesto, sguardo, quadro, azione.

Tra profezie shakespeariane, relativismi alla Kurosawa e bestemmie, è un film che non concede né chiede, ma prima pretende e poi appaga.



Possessor di Brandon Cronenberg

Ci sono alterazioni di stati mentali, corpi che si liquefanno, dettagli molto crudi di trucchi prostetici curatissimi, ma anche scene di sesso pazzesche di fondo psicanalitico che sembrano voler fare del film una riflessione sull'inutilità delle etichette e dei generi.

Papà David è probabilmente molto orgoglioso del secondo lungometraggio da regista del figlio Brandon, sempre più un autore da tenere d'occhio e gustarsi mentre prende forma.



Days di Tsai Ming-liang

Se per Wong Kar-wai c'erano stati i giorni per essere selvaggi, Tsai Ming-liang - a 7 anni dal suo ultimo lungometraggio Stray Dogs - ci racconta i giorni per essere contemplativi e prosegue il suo discorso di de-narrativizzazione del cinema e dello storytelling.

Alcune tematiche della prima parte della sua carriera ritornano cucite addosso alla sua nuova estetica, fatta di una dilatazione temporale e sperimentale esagerata che qui sembra voler imprimere nel cinema il tema eraclitèo del divenire. E in qualche modo impossibile ci riesce.



Life Finds a Way di Hirobumi Watanabe

C'è un'abilità pazzesca nel trovare con sceneggiatura e recitazione il realismo più estremo, quello che vuole superare la camera e annullare il cinema, che poi però si scontra con la ricercatezza continua della forma, dell'allestimento di immagini, della venerazione del cinema stesso come arte.

Quello che viene fuori è un universo narrativo fatto di dettagli di Watanabe e il modo di inquadrare la scena dei suoi film, un mondo in cui creatore e creazione si fondono nel bianco e nero e sfociano in situazioni, paesaggi e contesti che sono sempre quelli e sempre ritornano, quasi a voler compiere un lavoro filologico sull'immagine per renderli prima iconici e poi immortali.



Last & First Men di Jóhann Jóhannsson

Il primo e purtroppo ultimo film da regista del compositore islandese Jóhann Jóhannsson, celebre autore delle musiche di Prisoners, Arrival e Madre! nominato all'Oscar per La teoria del tutto e Sicario, è anche un piccolo capolavoro della fantascienza fra cinema e video-arte.

Meraviglioso, struggente e malinconico essay audiovisivo, è permeato da un'aura funerea avvilente che preannuncia morte e fa assaporare il brivido e l'attesa del dover lasciare questo mondo, eppure le note elegiache con cui si guarda ciò che ci si lascia alle spalle sono esaltanti e sanno di vita.



Funny Face di Tim Sutton

Per la prima volta un film che si muove nella zona franca che separa i supereroi dall'art-house, un territorio enorme e inesplorato che Funny Face va a riempire con pulsioni assolutamente non compromissorie nei confronti delle maschere (e quindi del cinema), della metropoli in eterno mutamento (in perfetto stile noir), degli "eroi" solitari inconsapevoli e senza uno scopo e dei "villain" lontanissimi per la gente comune, al punto che quasi non si vedono e affrontarli è impossibile.

Dentro ci sono anche la ragazza più bella e misteriosa del mondo (che porta dietro altre decine fra tematiche e immaginari, tra i quali una scena in una tavola calda di una dolcezza infinita e inaspettata), una delle battute più belle mai scritte sullo sport, una colonna sonora fantasticamente gocciolante e il talento immenso di Tim Sutton, che se non riesce a sfondare neanche con quest'opera probabilmente non ci riuscirà mai più.



Changfeng Town di Wang Jing

Cinema e post-cinema, storie di vite e di influenze sia nel film (inteso come ciò che si vede sullo schermo) sia fuori (quello che c'è al di qua del quadro, la macchina che fabbrica e crea frapposta tra il film e lo spettatore), omaggiando tutti i maestri possibili (da Truffaut a Fellini, da Vigo a Yang) per provare a fare qualcosa di proprio.

E poi, in contrapposizione con la desolazione esterna, le tantissime scene in sala e gli sguardi rapiti da ciò che viene proiettato, come se la sola magia possibile fosse quella riproducibile su uno schermo bianco: e dopo il 2020 si tratta di un'immagine impossibile da dimenticare.