I migliori film in Blu-ray in uscita a settembre 2018

Il furfante più famoso dello spazio arriva finalmente nel mercato casalingo nostrano, ma dovrà vedersela con l'agguerrita concorrenza dell'universo virtuale di OASIS: l'imminente settembre vede infatti l'uscita per il mercato casalingo nostrano di due dei titoli più attesi della scorsa stagione, parliamo rispettivamente di Solo: A Star Wars Story e di Ready Player One.

Ma i trenta giorni a venire vedono anche arrivare in home video l'acclamato Dogman di Matteo Garrone, il notevole horror Ghost Stories, il biografico Molly's Game con una sexy Jessica Chastain, La truffa dei Logan di Steven Soderbergh, Il prigioniero coreano di Kim Ki-duk, l'ultimo film del maestro dell'action John Woo Manhunt, il surreale L'isola dei cani firmato da Wes Anderson, il sequel The Strangers - Prey at night e il teso Nella tana dei lupi con Gerard Butler, oltre a tutte le altre proposte che trovate nella panoramica, per quattro settimane dall'ottimo rapporto quantità/qualità.



Ready Player One - 12 settembre

Nel 2045 il mondo sta per collassare, sull'orlo del caos. Le persone hanno così trovato la salvezza in OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday. A seguito della morte dell'uomo, la sua immensa fortuna andrà in eredità a colui che per primo troverà degli Easter Egg nascosti da qualche parte all'interno del sistema, dando il via a una gara che coinvolgerà il mondo intero.

Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts deciderà di prendere parte alla sfida, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.

Steven Spielberg firma un'opera visivamente spettacolare, ideale prototipo del blockbuster 2.0, adattando il romanzo cult di Ernest Cline, caleidoscopio di citazioni agli anni '80 e all'intera generazione nerd che lascia stupefatti senza un attimo di tregua dall'inizio alla fine, tra soluzione sempre fresche e originali e un impianto narrativo di prima grandezza.



Solo: A Star Wars Story - 26 settembre

Il racconto della giovinezza di Han Solo e di cosa lo spinse ad arruolarsi inizialmente nell'Impero. Un'incredibile avventura grazie alla quale si comprende come il personaggio finirà per diventare il mascalzone spaziale che tutti conosciamo e che abbiamo, negli anni, imparato ad amare grazie all'epico ritratto che ne ha fatto Harrison Ford.

Il furfante più famoso della galassia è qui al centro di un viaggio ricco di azione, che mostra il primo incontro di Han con il suo futuro amico e copilota Chewbecca e il famigerato giocatore d'azzardo Lando Calrissian, nonché il suo passato avventuroso con la ladra Qi'ra e il criminale professionista Beckett.

Diretto da Ron Howard, subentrato a riprese già iniziate, questo nuovo stand-alone dell'universo filmico creato da George Lucas è una divertente, seppur non memorabile, avventura a sfondo spaziale che ci permette di scoprire alcuni lati nascosti di una delle figure più iconiche della saga, qui interpretata da Alden Ehrenreich.



Dogman - 6 settembre

In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l'unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che divide le giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l'amore per la figlia Sofia e un ambiguo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l'intero quartiere.

Dopo l'ennesima sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, Marcello organizzerà una vendetta dall'esito inaspettato. Matteo Garrone si ispira a un tragico fatto di cronaca realmente accaduto per dar vita a un film amaro e ferale in cui la violenza diventa l'unico mezzo per far valere i propri diritti. Lo fa con una regia e un'ambientazione perfette nei quali dar libero sfogo alla bravura di Marcello Fonte, vincitore del Premio come miglior attore all'ultimo Festival di Cannes.



Panormica uscite

5 SETTEMBRE

Freelancers: 50 Cent è un poliziotto fresco di distintivo che entra in un giro di colleghi corrotti capeggiato da Robert De Niro e Forest Whitaker.



6 SETTEMBRE

Il mistero di Donald C.: Colin Firth è il protagonista di questo film biografico ispirato a un'incredibile storia vera.

L'infanzia di un capo: un dramma di estrema suggestione e di innegabile fascino.

Nella tana dei lupi: un detective della squadra anticrimine di Los Angeles indaga sul furto di un camion portavalori nel quale hanno perso la vita dei colleghi.

Ghost Stories: tratto dall'omonima piéce teatrale di Nyman e Dyson, il film si dimostra un valido horror di genere, inquietante e intelligente.

Molly's Game: la vera storia di Molly Bloom, signora del poker illegale, secondo lo sceneggiatore Aaron Sorkin, questa volta anche in veste di regista.



12 SETTEMBRE

Tonno spiaggiato: Frank Matano come un Tonno Spiaggiato. Lasciato dalla ragazza della sua vita, è disposto a tutto pur di riconquistarla... anche a uccidere.

L'isola dei cani: Wes Anderson torna all'animazione in stop-motion con un'avventura politica e cinofila, intrisa di humor e azione.

End of justice: nessuno è innocente: Denzel Washington al di sopra di tutti, film compreso.

Giù le mani dalle nostre figlie: John Cena combatte con tutte le sue forze - lontano dal ring però - perché la figlia non perda la verginità.

La truffa dei Logan: il regista di Ocean's Eleven firma un heist movie dai toni comici e con protagonisti Channing Tatum, Adam Driver e Daniel Craig.



13 SETTEMBRE

I fantasmi d'Ismael: Arnaud Desplechin racconta il percorso di Ismael attraverso i suoi fantasmi del passato.

The Strangers - Prey at night: il sequel dell'horror home invasion.



20 SETTEMBRE

Eva: dramma con Isabelle Huppert.

Il prigioniero coreano: un pescatore nordcoreano, in seguito a un'avaria alla barca, varca inavvertitamente il confine e viene scambiato per una spia dai servizi del Sud.

Manhunt: l'ultimo action diretto da John Woo.

La voce della pietra: una giovane infermiera prende a cuore le sorti di un ragazzino traumatizzato dalla morte della madre.

Luis e gli alieni: tre colorati e divertenti alieni venuti dallo spazio contribuiscono a riavvicinare, involontariamente, un padre e un figlio in crisi.