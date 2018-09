I migliori film in Blu-ray in uscita a ottobre 2018

Dinosauri, mercenari chiacchieroni, mondi sotterranei e nascosti all'occhio umano, violenze urbane, devastanti uragani, simpatiche e coraggiose streghe adolescenti, infallibili pistolere nel vecchio west: la varietà di temi e personaggi nelle proposte home video in arrivo a ottobre sembra davvero in grado di attirare tutti i tipi di pubblico. Jurassic World: Il regno distrutto e Deadpool 2 sono senza dubbio i titoli più attesi dalle platee generaliste, nella nostra top 3 abbiamo poi deciso di inserire anche il film d'animazione cinese Big Fish & Begonia, la cui uscita nelle nostre sale è passata un po' in sordina.

I trentun giorni a venire dunque sono in grado di accontentare qualsiasi palato, si va dal western con Natalie Portman Jane got a gun a un altro film d'animazione, il nipponico Mary e il fiore della strega, dal prequel La prima notte del giudizio a raffinate opere d'autore come Mektoub, My Love: Canto Uno, fino a produzioni di peso che giungono direttamente per il mercato casalingo quali Manifesto, con Cate Blanchett a interpretare diversi personaggi, e First Reformed - La creazione a rischio, notevole thriller "teologico" con protagonista un intenso Ethan Hawke.



Jurassic World: Il regno distrutto - 9 ottobre

Diventato realtà con il parco a tema Jurassic World, il sogno di John Hammond è nuovamente andato in frantumi: rinchiudere creature preistoriche in gabbia e trasformarle in attrazioni per famiglie ha funzionato finché lo spaventoso ibrido Indominus Rex non è evaso dal recinto, seminando il panico su Isla Nublar.

Ora altri pericoli attendono l'ex addestratore di velociraptor Owen Grady e la responsabile del parco Claire Dearing , minacciati dalle sconsiderate azioni del dottor Wu, ancora in possesso di "pericolosi" embrioni. I Nostri potranno contare sullo sguardo lucido e lungimirante del professor Ian Malcolm, specialista della teoria del caos e sopravvissuto agli attacchi di oltre vent'anni prima.

Ancora più spettacolo e dinosauri nel sequel del film che ha riportato al successo la saga giurassica iniziata da Steven Spielberg, con Jeff Goldblum (seppur con un minutaggio assai ridotto) ad accompagnare Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, un ritorno che farà piacere agli storici fan della saga.

J.A. Bayona, già regista di The Orphanage (2012) e Sette minuti dopo la mezzanotte (2016), imprime uno sguardo più dark e tenebroso alla saga, anche se deve adattarsi a una sceneggiatura non priva di imperfezioni e cliché.



Deadpool 2 - 10 ottobre

Deadpool si trova ad affrontare nuove sfide che lo portano a pensare a valori come l'amicizia e la famiglia quando si imbatte in Cable, un temibile guerriero viaggiatore del tempo infettato da un virus tecno-organico.

Wade Wilson, l'uomo dietro la maschera dell'irriverente supereroe, dovrà così comprendere meglio il proprio ruolo e capire quali siano le decisioni giuste da prendere anche a costo di sporcarsi le mani. Ryan Reynolds torna nei panni dell'iconico mercenario chiacchierone dei fumetti Marvel, in un secondo capitolo ancora più scoppiettante del già notevole precedessore, anche grazie all'entrata in scena di nuovi comprimari di lusso (su tutti il Cable di Josh Brolin e la Domino di Zazie Beetz). Un cinecomic totalmente folle del quale un genere spesso standardizzato aveva più che mai bisogno.



Big Fish & Begonia - 17 ottobre

Nelle profondità degli oceani vi è un mondo popolato da essere mistici che controllano da millenni il clima, come il corso delle stagioni nella nostra realtà. Al raggiungimento dei sedici anni di età gli abitanti, simili in tutto e per tutto a noi ma con l'abilità di usare la magia, devono seguire un rito di passaggio grazie al quale trascorreranno sette giorni in superficie, assumendo la forma di delfini dal colore rosso.

L'adolescente Chun inizia il suo percorso d'iniziazione ma rimane impigliata in una rete da pesca, venendo liberata da un giovane pescatore che però, durante il salvataggio, perde eroicamente la vita. Rientrata sana e salva a casa, la ragazzina decide di ricambiare quel gesto di sacrificio donando parte di se stessa e riportando il ragazzo in vita sotto le sembianze di un giovane delfino, ribattezzato Kun.

Da quel momento in poi le loro esistenze saranno strettamente legate, fino a quando il risorto potrà finalmente far ritorno nel mondo degli uomini nella sua forma originaria. Sfidare le leggi della natura però si rivelerà più pericoloso del previsto e Chun lo scoprirà ben presto sulla propria pelle.

Campione d'incassi in Cina, questo film d'animazione ricco di poesia e malinconia ci trascina in un'avventura epica e ricca di spunti di riflessione, con un utilizzo calibrato dei personaggi principali e della magnifica e suggestiva ambientazione fantastica.

Panoramica uscite

2 OTTOBRE

Manifesto: Cate Blanchett assoluta protagonista di questo esperimento tra cinema e installazione multi-schermo.

Mektoub, My Love: Canto Uno: Il regista de La vita di Adele disegna una riflessione sulle meraviglie della giovinezza.



4 OTTOBRE

La stanza delle meraviglie: Il regista di Carol dirige un film tratto dall'omonimo romanzo di Brian Selznick, già autore del libro che ha ispirato Hugo Cabret.



9 OTTOBRE

Pitch Perfect 3: Tornano le ragazze guidate da Anna Kendrick nel terzo capitolo del franchise di Pitch Perfect, più grande e diverso dal solito ma non per questo migliore.

Obbligo o verità: Jeff Wadlow porta sullo schermo un mix orrorifico telefonato e poco convincente, che purtroppo non regala grandi emozioni.

First Reformed - La creazione a rischio: intenso thriller drammatico con protagonista Ethan Hawke.



10 OTTOBRE

Hurricane - Allerta uragano: Mentre un uragano sta per colpire una piccola cittadina dell'Alabama, un gruppo di corrotti agenti dei servizi tenta la rapina del secolo.

Condannato a combattere - The Forgiven: Thriller ispirato a una storia vera con protagonisti Forest Whitaker ed Eric Bana.



17 OTTOBRE

Mary e il fiore della strega: il primo film dello Studio Ponoc firmato da Hiromasa Yonebayashi, già autore di successi come Arrietty e Quando c'era Marnie.

Tuo, Simon: Nick Robinson è il giovane protagonista del nuovo film dell'autore di Dawson's Creek, Everwood e dell'Arrowverse.

Stronger - Io sono più forte: Una storia d'amore, coraggio e rinascita con Jake Gyllenhaal nei panni di Jeff Bauman, sopravvissuto all'attentato della maratona di Boston.

Lazzaro felice: L'ultima fatica di Alice Rohrwacher, vincitrice del premio per la sceneggiatura al Festival di Cannes.

A beautiful day: Joaquin Phoenix presta il volto a un antieroe solitario e taciturno al servizio dei più deboli.

Jane got a gun: Gavin O'Connor dirige Natalie Portman, Joel Edgerton ed Ewan McGregor in un drama-western incentrato su un tormentato menage a trois.



24 OTTOBRE

La prima notte del giudizio: James DeMonaco ci racconta finalmente come la saga The Purge sia iniziata, un bagno di ultra violenza e feroce critica politica.

Tully: commedia drammatica diretta da Jason Reitman con protagoniste Charlize Theron e Mackenzie Davis.



25 OTTOBRE

Chiudi gli occhi - All I see is you: Grazie a un trapianto, la bella Gina riacquista la vista dopo anni di cecità, ma questo cambia inesorabilmente i rapporti col premuroso e geloso marito.