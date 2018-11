I migliori film in Blu-ray in uscita a novembre 2018

Un novembre ricchissimo di proposte, per quantità e qualità, nel mercato home video italiano. Nella nostra top 3 abbiamo cercato di variare proponendo una raffinata ed estrema opera d'autore come Il sacrificio del cervo sacro, un horror istant-cult quale Hereditary - Le radici del male e il cinecomic Marvel Ant-Man and the Wasp.

Nel mese in corso però arrivano in DVD e Blu-ray molti altri titoli di notevole interesse, sia per il grande pubblico che per i cinefili più smaliziati: da L'infanzia di un capo a Braven - Il coraggioso, da Ocean's 8 ad Unsane, da Skyscraper ad Hostile, da Thelma a Mamma mia! Ci risiamo, solo per citarne alcuni, la varietà di proposte è tale da soddisfare davvero tutti i gusti.

Il sacrificio del cervo sacro - 6 novembre

Steven Murphy, rispettato cardiochirurgo con un passato da alcolista, possiede tutto ciò che potrebbe desiderare: è uno dei più rispettati medici della città, vive in una bellissima casa e ha una splendida famiglia composta dalla moglie/collega Anna e dai due figli, l'adolescente Kim e il più piccolo Bob.

Da qualche settimana l'uomo è in contatto con il sedicenne Martin, figlio di un suo paziente morto dopo un'operazione, al quale sembra legato da uno strano e morboso rapporto. Steven presenta il ragazzo ai propri cari e questi pare infatuarsi, ricambiato, della bella Kim.

Quando il luminare cerca però di chiudere i contatti con il ragazzo, Bob inizia a essere vittima di strani attacchi psicosomatici, che lo privano momentaneamente dell'uso della gambe. Sarà solo l'inizio di un terribile incubo nel quale i Murphy si troveranno costretti a compiere una dolorosa scelta. Un viaggio negli abissi dell'animo umano, quello compiuto dal regista ellenico Yorgos Lanthimos, che qui esaspera ulteriormente l'asprezza stilistica e narrativa del suo cinema in un'affascinante strada senza ritorno.

L'ottimo cast (Colin Farrell, Nicole Kidman e il giovane Barry Keoghan) vestono a turno i ruoli di vittime e carnefici in un film che non risparmia niente e nessuno, spettatore incluso.



Hereditary - Le radici del male - 8 novembre

Alla morte di Ellen, matriarca della famiglia Graham, la figlia e i suoi cari iniziano a scoprire verità nascoste e a svelare criptici e terrificanti segreti legati alla loro discendenza. Indagando sempre più a fondo, i personaggi comprendono ben presto di avere a che fare con un sinistro destino che sembrano aver ereditato direttamente dagli avi, finendo per andare incontro a un susseguirsi di eventi ad alto tasso di tensione e terrore.

Prodotto dalla virtuosa A24, uno degli horror più osannati dell'anno arriva finalmente in home video per spaventare anche il pubblico casalingo con le sue atmosfere torbide e inquiete che, tramite anche l'efficace cast (Toni Collette e Gabriel Byrne in primis), gelano il sangue in più occasioni.



Ant-Man and the Wasp - 28 novembre

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War (2013), Scott Lang è alle prese con le conseguenze delle proprie scelte, sia come supereroe che come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità nei panni di Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym.

Scott dovrà indossare nuovamente la sua tuta e cominciare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato. Seconda avventura per il personaggio Marvel interpretato da Paul Rudd, qui accompagnato da Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer.

Un puro divertimento per il grande pubblico, che punta tutto sull'ironia e su toni più leggeri rispetto alle altre pellicole dell'Universo Marvel, trovando adeguato supporto da parte dell'affiatato cast.

Panoramica uscite

6 NOVEMBRE

Vampires: Il cacciatore di vampiri Jack Crow deve affrontare il primo succhiasangue mai esistito nell'avvincente horror western di John Carpenter.

L'infanzia di un capo: L'esordiente Brady Corbet firma un dramma di estrema suggestione e di innegabile fascino.



7 NOVEMBRE

Giochi di potere: Il regista danese Per Fly dirige le star Theo James e Ben Kingsley in una spy story poco avvincente fra USA e Iraq.

Doppio amore: Thriller drammatico firmato dal maestro francese François Ozon.

Braven - Il coraggioso: Jason Momoa deve difendere la sua famiglia quando un gruppo di criminali, a caccia di un grosso quantitativo di droga, assale la sua baita di montagna.

Overboard: Kate, madre single e povera, si vendica di un ricco playboy che ha perso la memoria facendogli credere di essere sua moglie.



13 NOVEMBRE

Ocean's 8: La famigerata famiglia Ocean torna in azione grazie alla sorellina Debbie e al suo team tutto al femminile, al servizio del regista Gary Ross.

Unsane: Steven Soderbergh firma un prodotto di genere intelligente, teso e attuale, girato interamente con un iPhone.

Maria by Callas: Documentario dedicato alla leggendaria cantante lirica Maria Callas.



14 NOVEMBRE

Skyscraper: Il regista e sceneggiatore di Palle al balzo - Dodgeball scende in pieno territorio action con risultati decisamente altalenanti. Assoluto protagonista Dwayne Johnson.

Breaking in - La rivalsa di una madre:Thriller home invasion con protagonista Gabrielle Union.

Il Re Scorpione - Il libro delle anime: L'ultimo episodio della saga mitologica.

12 Soldiers: Dodici uomini, appartenenti all'unità speciale Alpha 595, si ritrovano da soli contro la minaccia talebana in Afghanistan dopo l'11 settembre 2001.

Una vita spericolata: Marco Ponti scrive e dirige una commedia surreale e sopra le righe per raccontare una generazione senza futuro, esasperando toni e situazioni.

Attrition: Action movie ambientato in Thailandia con protagonista Steven Seagal.

211 - Rapina in corso: Una banda composta da ex membri delle forze speciali decide di compiere una rapina dando vita a un estenuante conflitto a fuoco con la polizia. Protagonista Nicolas Cage.

Hostile: In un prossimo futuro, in cui la razza umana è sull'orlo dell'estinzione, una ragazza si aggira nel deserto alla ricerca di sopravvissuti.

Bent - Polizia criminale: Un detective, condannato ingiustamente per corruzione, finisce di scontare la sua pena e inizia il suo personale percorso di vendetta. Con Karl Urban e Andy Garcia.

Radius: Thriller sci-fi di produzione canadese.

Le ultime 24 ore: Ethan Hawke è un agente della CIA che viene riportato in vita per 24 ore e il suo unico obiettivo è ottenere vendetta nei confronti di chi ha ucciso la sua famiglia.

Please stand by: Dai produttori di Juno e Tra le nuvole arriva una nuova pellicola indipendente interpretata da Dakota Fanning. Una tenera storia di autismo e rivincita.

Era mio nemico: Emile Hirsch in un melodramma bellico ambientato durante la seconda guerra mondiale.

The Bachelors - Un nuovo inizio: Commedia drammatica con protagonista J.K. Simmons.



20 NOVEMBRE

Thelma: La giovane Thelma, cresciuta sotto una rigida istruzione religiosa, va a studiare all'università di Oslo e comincia a manifestare inquietanti poteri.

Ma Ma - Tutto andrà bene: Lo spagnolo Julio Medem dirige una Penélope Cruz in chiave altamente drammatica, alle prese con un tumore al seno dopo essere stata abbandonata dal marito.

Die in one day - Improvvisa o muori: horror italiano scritto e diretto da Eros D'Antona.

A modern family: Erasmus e Paul, ricca coppia gay, si ritrovano da un giorno all'altro a prendersi cura del piccolo Angel, nipote mai conosciuto del più anziano dei due. Con Paul Rudd e Steve Coogan.



23 NOVEMBRE

Papillon: Charlie Hunnam e Rami Malek sono i protagonisti di questo remake del classico anni '70.

Destination wedding: Commedia romantica con Keanu Reeves e Winona Ryder.

November criminals: Dramma mystery con protagonisti Ansel Elgort e Chloë Grace Moretz.

Parigi a piedi nudi: Commedia francese diretta e interpretata da Dominique Abel e Fiona Gordon.

The Summit: Thriller drama argentino ambientato nel mondo della politica con protagonista Ricardo Darin.

Bleeding steel - Eroe d'acciaio: Action sci-fi con protagonista Jackie Chan.



27 NOVEMBRE

Mamma mia! Ci risiamo: La famiglia Sheridan torna sulle note allegrissime degli ABBA, e questa volta l'operazione è decisamente più efficace.

Gli eroi del Natale: Film d'animazione targato Sony Pictures.

The Padre: thriller drammatico con protagonisti Tim Roth e Nick Nolte.