I migliori film in Blu-ray in uscita a marzo 2018

Abbuffata di titoli per tutti i gusti in arrivo anche a marzo, con l'uscita nel mercato home video di film che hanno catalizzato l'attenzione del grande pubblico o di platee più ricercate negli scorsi mesi. Gli amanti dei cinecomic potranno buttarsi sui DVD/Blu-ray di due pellicole diversamente controverse quali Thor: Ragnarok e Justice League, le produzioni più costose di un mese che oltre a tanto cinema italiano recupera diversi classici di genere. Edizione di lusso infatti quella prevista per un cult quale L'armata delle tenebre, e raccolta per la saga horror di Dead Snow, in quattro settimane e rotti che vedono anche l'uscita del più recente Auguri per la tua morte. Da segnalare anche l'apprezzato anime La forma della voce, il dramma Detroit passato colpevolmente in sordina, il Jackie Chan drammatico di The Foreigner, il nuovo adattamento di Assassinio sull'Orient Express e il sottovalutato sci-fi Seven Sisters, oltre a film premiati ai festival quali L'insulto e The Square.

Thor: Ragnarok - 7 marzo

Thor, prigioniero del demone Surtur, scopre che Odino è stato sostituito da suo fratello Loki sotto mentite spoglie, con il genitore ricoverato in un ospizio sulla Terra. Quando il dio del tuono fa ritorno a casa deve anche affrontare la sorella maggiore Hela, dea della morte, che ha intenzione di vendicarsi contro l'intera Asgard. Taika Waititi tenta di rivitalizzare la bionda figura divina dell'universo cinematografico Marvel strizzando l'occhio a I guardiani della galassia con un retrogusto pop in un sorta di operazione farsesca e autoironica che punta tutto sul divertimento sfrenato. Il cast d'eccezione, con Cate Blanchett nei panni dell'affascinante nemesi e un Jeff Goldblum irresistibile, vede anche la presenza dell'Hulk di Mark Ruffalo.

The Foreigner - 8 marzo

Un ristoratore sessantenne di origini cinesi ma vivente da anni a Londra assiste alla morte della figlia in un attentato terroristico rivendicato da un neonato ramo dell'IRA. Quando le indagini brancolano nel buio, l'uomo decide di sfruttare le sue abilità di gioventù (era un membro delle forze speciali) per scoprire i mandanti e farsi giustizia da solo, trovandosi ad affrontare una fitta rete di segreti che coinvolgono anche il primo ministro irlandese. Il regista bondiano Martin Campbell firma un'avvincente spy/revenge movie in cui Jackie Chan, lavorando di sottrazione, regala una delle interpretazioni più intense e drammatiche dell'intera carriera, trovandosi impegnato anche in qualche gustosa sortita action. E con un antagonista d'eccezione interpretato da un altrettanto convincente Pierce Brosnan.

L'armata delle tenebre - Limited Edition - 8 marzo

Ash torna indietro nel tempo nel tredicesimo secolo attraversando un portale interdimensionale. Qui viene catturato dai cavalieri di Lord Arthur, che lo ritengono una spia al servizio delle truppe nemiche. Condannato a morte e gettato in un pozzo dove dimora una creatura mostruosa, Ash viene salvato dall'intervento del mago di corte che ritiene egli sia l'Eletto annunciato da un'antica profezia, l'unico che potrà sconfiggere l'esercito dei morti. Cofanetto speciale per festeggiare il 25esimo anniversario quello proposto da Midnight Factory, con una miriade di contenuti extra ad accompagnare la visione dell'intramontabile classico di Sam Raimi, terzo capitolo della saga cinematografica con protagonista Bruce Campbell ricco di ispirato humour a sfondo horror / medievale.

Panoramica uscite

1 MARZO

La forma della voce: anime diretto da una delle rare registe giapponesi, Naoko Yamada.



6 MARZO

La notte che mia madre ammazzò mio padre: black comedy spagnola in chiaro omaggio ad Agatha Christie.

Vengeance: A love story: revenge-movie con Nicolas Cage.



7 MARZO

Vittoria e Abdul: dramma biografico diretto da Stephen Frears.

Capitan Mutanda: Il film: la Dreamworks Animation e David Soren portano sul grande schermo l'eroe scanzonato di Dav Pilkey.

Auguri per la tua morte: uno strano ibrido, un teen movie con sfumature horror (e viceversa) che insegna ai più giovani a essere sé stessi.



8 MARZO

La signora dello zoo di Varsavia: la vera storia di come due gestori di uno zoo riuscirono a salvare oltre trecento ebrei dal più grande ghetto d'Europa.

Detroit: Kathryn Bigelow ci riporta nel 1967 per raccontare i rischi del nostro presente, perché la storia non si ripeta.

American assassin: la lotta al terrorismo è al centro di un thriller basato su una popolare serie letteraria.

Kidnap: teso thriller con Halle Berry.

Nemesi: Michelle Rodriguez è un killer a pagamento che si risveglia in un corpo femminile nell'action-thriller diretto da Walter Hill.



14 MARZO

Paddington 2: secondo film sul simpatico orsetto britannico.



15 MARZO

Una questione privata: una storia di sogno e guerra interpretata da Luca Marinelli.

Smetto quando voglio - Ad honorem: Sidney Sibilia conclude nel modo migliore possibile la sua trilogia dedicata "alle migliori menti italiane".



20 MARZO

L'insulto: dramma giudiziario che si è aggiudicato la Coppa Volpi a Venezia per la miglior interpretazione maschile.

The square: l'ultima Palma d'oro è un'opera strana, spiazzante, densa e a tratti spassosissima.



21 MARZO

Flatliners - Linea mortale: il sequel-remake dell'omonimo cult horror anni '90.

Justice League: Per il team di supereroi DC è finalmente giunto il momento di riunirsi in un film che convince.

Caccia al tesoro: i fratelli Vanzina tornano con una commedia degli equivoci.

2030 Fuga per il futuro: action sci-fi con Nicolas Cage.

Addio fottuti musi verdi: da YouTube al grande schermo, i The Jackal fanno il grande passo debuttando con una commedia imperfetta ma funzionale.

Suburbicon: la nuova commedia a tinte dark di George Clooney.



22 MARZO

Seven Sisters: un thriller fantascientifico ambizioso con protagonista una "multipla" Noomi Rapace.

Dead Snow Collection: i due capitoli della folle saga zombie di Tommy Wirkola.



29 MARZO

Assassinio sull'Orient Express: con un cast all-star e una messa in scena pazzesca, il nuovo adattamento del famoso romanzo di Agatha Christie.

Amori che non sanno stare al mondo: un dramma sentimentale dalla premessa interessante ma a tratti troppo caricato nell'esecuzione.